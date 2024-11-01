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Cosquillas a dos zorros

Cosquillas a dos zorros  

Esta es la reacción de dos zorros al recibir cosquillas.

| etiquetas: zorro , cosquillas
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3 comentarios
6 1 0 K 120 OYOYOY
Moderdonia #1 Moderdonia *
Parece una entrevista de Ana Rosa Quintana a Feijóo y Santivago Pagascal.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Igual es una interpretación humana pero diría que se están partiendo el ojete.

Aquí otro video de DixieDo, se ve que le gusta porque busca a la dueña para que lo repita:
youtu.be/Z6-JzaHMn7U?is=ldsDy5-u2phQYm_3
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#2 hackerman
Los peligrosos animales que tenemos que exterminar de nuestros montes...
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menéame