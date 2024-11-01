Identificado uno de los escuadristas de VOX que agredió con una porra en Granada: Enrique Ibarra García, vinculado al Grupo Zeppelin

El pasado jueves 17 de abril, VOX subió el nivel de su violencia en Granada. Santiago Abascal de la mano de sus escuadristas rompieron la valla de seguridad para agredir ilegalmente a los manifestantes antifascistas. Los escuadristas al servicio de Abascal utilizaron incluso armas como porras contra los manifestantes. Todo ello con la complicidad de la Policía, que decidió cargar brutalmente contra los manifestantes antifascistas en vez de en contra los ultraderechistas.