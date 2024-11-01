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Identificado uno de los escuadristas de VOX que agredió con una porra en Granada: Enrique Ibarra García, vinculado al Grupo Zeppelin

El pasado jueves 17 de abril, VOX subió el nivel de su violencia en Granada. Santiago Abascal de la mano de sus escuadristas rompieron la valla de seguridad para agredir ilegalmente a los manifestantes antifascistas. Los escuadristas al servicio de Abascal utilizaron incluso armas como porras contra los manifestantes. Todo ello con la complicidad de la Policía, que decidió cargar brutalmente contra los manifestantes antifascistas en vez de en contra los ultraderechistas.

| etiquetas: escuadrista , vox , agresion , porra , granada
27 16 0 K 291 CamisaParda
6 comentarios
27 16 0 K 291 CamisaParda
#3 Suleiman
"Enrique Ibarra García, vinculado al grupo Zeppelin, marca corporativa que engloba diferentes discotecas, bares de copas y empresas del ocio nocturno en Granada. Entre sus locales figuran: Lola Copas, Hermanos Pinkman, Sonora, Rocknrolla, Bamboleo Canalla, Habanero, Basaba, La Chica de Ayer y La Cuneta."

Muy apropiado este último local....
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tranki #1 tranki
Esto no tiene remedio, los de la banderita siempre saldrán impunes. Me recuerdan a ciertos sionistas.
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sotillo #2 sotillo
Que necesidad de implicar a los tuyos cuando tienes a la policía a tu servicio y dispuesta a hacerte el trabajo gratis y sin riesgos
1 K 18
makinavaja #6 makinavaja
La curiosa pero eterna buena relación entre policia y fascistas.... :-D :-D :-D
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#4 guillersk
Fueron a por lana y salieron trasquilados
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Nihil_1337 #5 Nihil_1337
#4 Cuando salgan de detrás de las faldas de mamá poli me cuentas xD
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menéame