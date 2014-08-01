Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta  

La visión que tenemos del mundo está sin duda marcada por el tipo de mapamundi que utilicemos y que hayamos aprendido desde pequeños. No será lo mismo situar a China o a Estados Unidos en el medio que centrar el planeta respecto a Australia o Chile. Cada país del mundo se siente el centro de su mundo y no es extraño que, como vamos a ver, cada uno tienda a arrimar el ascua a su sardina y a ponerse en el centro. El mundo sería eso que nos rodea desde esta visión.