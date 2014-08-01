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Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta  

La visión que tenemos del mundo está sin duda marcada por el tipo de mapamundi que utilicemos y que hayamos aprendido desde pequeños. No será lo mismo situar a China o a Estados Unidos en el medio que centrar el planeta respecto a Australia o Chile. Cada país del mundo se siente el centro de su mundo y no es extraño que, como vamos a ver, cada uno tienda a arrimar el ascua a su sardina y a ponerse en el centro. El mundo sería eso que nos rodea desde esta visión.

| etiquetas: geografía , mapas , cartografía , mapamundi
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7 comentarios
11 2 0 K 119 cultura
#3 Robe7064
Los españoles del siglo XVI en Chile situaban el sur arriba ¿porque subían en latitud? Así, la frontera con los mapuches en el Biobío
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#4 esbrutafio *
#3 Exacto, en la pequeña Europa, España está al Sur. Colocando el Sur arriba España quedaba encima de Inglaterra, Francia, Suecia, Holanda...
Los descubrimientos ampliaron el mundo y reorientaron los mapas.
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#6 Robe7064
#3 Se grabó antes de tiempo: Los españoles del siglo XVI en Chile situaban el sur arriba ¿porque subían en latitud? Así, la frontera con los mapuches en el Biobío era "la Frontera" y la frontera sur de los mapuches con el enclave de Chiloé era "la Frontera de Arriba". Las siete ciudades destruidas al sur eran las "ciudades de arriba" y Alonso de Ercilla dice que el territorio está "bajo el polo antártico en altura de veinte y siete grados prolongado
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#1 esbrutafio
Cuando consultamos un mapa nos interesa saber como llegar a los sitios, por eso necesitamos que nuestra ubicación esté en el centro del mapa.

Relacionada El mapa chino es vertical
www.meneame.net/story/mapa-chino-vertical

Los europeos no situaron el norte en la parte superior de los mapas hasta 1569. Se aseguraron que las regiones exploradas y conquistadas quedasen debajo de Europa.
www.bbc.com/mundo/vert-fut-36632096
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#2 esbrutafio *
En el mapamundi usado en EE. UU. Groenlandia aparece con una superficie similar a la de África, más grande que todo Latinoamérica y en ella cabrían varios EEUU.

En la realidad Groenlandia es 14 veces más pequeña que África, 4,5 veces más pequeña que EE. UU. y ocho veces más pequeña de Sudamérica.
Parece ser que la obsesión de Trumpo por adueñarse de Groenlandia se debe a que cree que el tamaño que ve en el mapa es real.…   » ver todo el comentario
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#7 Pepis
#2 Yo viendo el mapa usado en USA he entendido la obsesión de Trump con Groenlandia. :-D
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Ka0 #5 Ka0
América Invertida - 1943
Joaquín Torres García  media
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