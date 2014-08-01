Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta  

La visión que tenemos del mundo está sin duda marcada por el tipo de mapamundi que utilicemos y que hayamos aprendido desde pequeños. No será lo mismo situar a China o a Estados Unidos en el medio que centrar el planeta respecto a Australia o Chile. Cada país del mundo se siente el centro de su mundo y no es extraño que, como vamos a ver, cada uno tienda a arrimar el ascua a su sardina y a ponerse en el centro. El mundo sería eso que nos rodea desde esta visión.
| etiquetas: geografía , mapas , cartografía , mapamundi
Los descubrimientos ampliaron el mundo y reorientaron los mapas.
Relacionada El mapa chino es vertical
www.meneame.net/story/mapa-chino-vertical
Los europeos no situaron el norte en la parte superior de los mapas hasta 1569. Se aseguraron que las regiones exploradas y conquistadas quedasen debajo de Europa.
www.bbc.com/mundo/vert-fut-36632096
En la realidad Groenlandia es 14 veces más pequeña que África, 4,5 veces más pequeña que EE. UU. y ocho veces más pequeña de Sudamérica.
Parece ser que la obsesión de Trumpo por adueñarse de Groenlandia se debe a que cree que el tamaño que ve en el mapa es real.… » ver todo el comentario
Joaquín Torres García