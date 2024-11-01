Israel reclama la propiedad de un yacimiento de gas libanés tras establecer una «línea amarilla» como nueva frontera [eng]

Israel ha declarado una amplia franja de la zona fronteriza sur del Líbano como “Zona de Defensa Avanzada”, similar al perímetro de la “Línea Amarilla” utilizado por Tel Aviv para apoderarse de territorio adicional en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, publicó el 19 de abril un mapa de la zona, donde, según afirmó, las tropas operan para destruir “infraestructura vinculada a Hezbolá”. El mapa abarca zonas que se extienden más allá de la costa sur del Líbano y hacia el océano, incluido el yacimiento...