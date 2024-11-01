Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla  

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se quedó mirando a Mikel Oyarzabal, casi celebrando el triunfo de la Real Sociedad. El delantero del equipo txuri-urdin se quedó parado cerca del mandatario andaluz mientras él le decía cosas. Pese a las palabras de Juanma Moreno, Oyarzabal hizo caso omiso, no le tendió la mano ni medió palabra, y se fue a abrazar de forma afectuosa al presidente de su club, Jokin Aperribay.