edición general
17 meneos
286 clics
Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla

Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla  

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se quedó mirando a Mikel Oyarzabal, casi celebrando el triunfo de la Real Sociedad. El delantero del equipo txuri-urdin se quedó parado cerca del mandatario andaluz mientras él le decía cosas. Pese a las palabras de Juanma Moreno, Oyarzabal hizo caso omiso, no le tendió la mano ni medió palabra, y se fue a abrazar de forma afectuosa al presidente de su club, Jokin Aperribay.

| etiquetas: moreno bonilla , oyarzabal , vídeo
14 3 0 K 186 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 186 actualidad
rogerius #1 rogerius *
El que quiera honra que se la gane. ¡Oyarzabal, campeón!
3 K 57
#2 Xoche *
Pasó de él como de la mierda.
1 K 27
#4 surco *
Pues yo, salvo que lo haya hecho por indicación expresa de su club o sea un tema de protocolo, no estoy de acuerdo. Por muy mal que me caiga Bonilla y peor Ayuso, estas de currito. No eres Oyarzabal, eres el representante de un club. Cuando seas Oyarzabal, como si le escupes, cuando estés currando haces lo que marca el protocolo o lo que te indica el club al que representas.
Mañana un jugador de Vox ( que fijo que los hay) , escupe a Sanchez o a Yolanda y tb lo celebramos?
2 K 22
#5 txelin
#4 pues yo preferiría que mas que hacer lo que el protocolo dicta, hiciesen lo que dicte el sentido común, la verdad,
Mejor nos iba ir
1 K 29
#6 surco *
#5 Pero es que ese puede ser tu sentido común o el mío, el de otro puede ser hacerle el feo al presidente o al preparado. Para eso está el protocolo. Yo hubiese entendido que Oyarzabal le dijera al club que no iba a saludar a uno u otro y que el club dispusiera. Pero si subes, curras.
Es un tema de distinguir lo privado de lo institucional. Un aficionado puede silbar un himno. Será más o menos educado, pero esta en su derecho. Un profesional representa a un club. Luego te lavas la mano con…   » ver todo el comentario
1 K 14
#3 woke *
Los políticos no han ganado legalmente su riqueza
0 K 20
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Yo le hubiera dado la mano a todos, eso sí, pasándomela antes por los huevos y el ojete sudados. Oportunidades como esta no se presentan todos los días.
0 K 12

menéame