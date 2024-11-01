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Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz

Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz

Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz. “El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.“

| etiquetas: irán , europa , hipocresía , estrecho , ormuz
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Joer a qué punto hemos llegado que tenga que ser Irán el que saque las vergüenzas del mundo occidental...
12 K 160
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2 cualquier porquero podría hacerlo.
2 K 40
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
El derecho internacional sería instar a Israel a salir de Gaza, Cisjordania, que eeuu vuelva a mover la embajada a Tel Aviv y a cumplir las resoluciones de la ONU.

Antes que decir nada a Irán, por el tema de orden de llegada
7 K 102
Cehona #11 Cehona
#4 Ya, tu pides coherencia a la UE; tienes el ejemplo de Eurovisión.
Fuera Rusia, brazos abiertos Israel.
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johel #1 johel *
El derecho internacional solo se aplica en defensa de nuestros amos.
5 K 73
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
En respuesta a este tuit de Kaja Kallas: Según el Derecho internacional, el tránsito por vías navegables como el estrecho de Ormuz debe seguir siendo libre y gratuito. Esto es lo que los líderes han dejado claro en su llamamiento de hoy para la reapertura del estrecho.

Cualquier sistema de pago por el paso sentaría un peligroso precedente para las rutas marítimas mundiales. Irán debe abandonar cualquier plan de cobrar tasas de tránsito.

Europa desempeñará su papel en el restablecimiento de

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3 K 65
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Europa es hipócrita y tiene doble rasero, Europa tiene que presionar a Israel y a EE.UU. que dejen de atacar a Irán, que son los que han empezado la ofensiva con la pretendida intención de cambio de régimen, la guerra de Irán es la gota que colma el vaso de energía barata, esto pone en evidencia la gran vulnerabilidad de Europa. Otra vez EE.UU. ha actuado en contra de los intereses de Europa por su gan dependencia de los combustibles fósiles.
2 K 39
Kantinero #6 Kantinero
Aun siendo muy hipócrita, Europa es a día de hoy la guardiana de la moral, y Sanchez modelo a seguir en política internacional, todos y cada uno de ellos con sus evidentes contradicciones
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Tachy #8 Tachy
#6 Entiendo que cuando dices Europa te refieres a sus gobernantes, y si es así hay que ser muy ingenuo para pensar que a esa clase le motive lo más mínimo la moral y su salvaguarda. Y lo de Sánchez como modelo a seguir en política Internacional te lo compro básicamente por ser ejemplo de resiliencia y tener más vidas que un gato.
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Kantinero #15 Kantinero
#8 Cuando digo Europa me refiero a ella como concepto más que como entidad
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Tachy #16 Tachy
#15 Ya. El problema es que ese concepto no está en las élites que gobiernan.
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frankiegth #13 frankiegth *
Pego aquí los dos últimos párrafos del artículo porque son incontestables :

"...Ismail Bagaei pidió a las autoridades europeas que “detengan estos discursos” y denunció lo que calificó como un “incumplimiento crónico” de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad.

¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó Ismail Bagaei..."
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Lerena #9 Lerena
¿ De que incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional hablan ?
Si estamos haciendo algo ilegal que lo digan claro.
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Tachy #10 Tachy
#9 Creo que han sido muy claros: “¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”
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#12 Nusku *
#9 ¿Hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes te parece poco?

Y hacer lo mismo en Gaza, Líbano, Yemen, Siria, Irak, Cisjordania...
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#14 jaramero
En los países capitalistas la ley se usa para controlar a los pobres.

Aquí estamos costumbrados a que la derecha se salte o cambie las reglas cuando no va ganando el juego... en el ámbito internacional canta más.
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menéame