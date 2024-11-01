Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz

Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz. “El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.“
| etiquetas: irán , europa , hipocresía , estrecho , ormuz
Antes que decir nada a Irán, por el tema de orden de llegada
Fuera Rusia, brazos abiertos Israel.
Cualquier sistema de pago por el paso sentaría un peligroso precedente para las rutas marítimas mundiales. Irán debe abandonar cualquier plan de cobrar tasas de tránsito.
Europa desempeñará su papel en el restablecimiento de
… » ver todo el comentario
"...Ismail Bagaei pidió a las autoridades europeas que “detengan estos discursos” y denunció lo que calificó como un “incumplimiento crónico” de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad.
“¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó Ismail Bagaei..."
Si estamos haciendo algo ilegal que lo digan claro.
Y hacer lo mismo en Gaza, Líbano, Yemen, Siria, Irak, Cisjordania...
Aquí estamos costumbrados a que la derecha se salte o cambie las reglas cuando no va ganando el juego... en el ámbito internacional canta más.