Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz

Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz. “El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei.“