Un vitoriano le hace 'un calvo' al coche de Google. Hemeroteca Menéame. Onofre Bouvila

Google censura el 'calvo' de un vitoriano al coche de Street View. 18- agosto- 2021

El descarado saludo se descubría al detener el mapa interactivo de Google Stret View en el número 5 de la calle Errekatxiki. En las últimas horas el viandante cazado con el culo al aire ha desaparecido

Onofre Bouvila. -688715- Usuario baneado en su día por Charles Dexter (A todas luces de manera caprichosa e injusta, corrían otros tiempos)

www.meneame.net/story/vitoriano-hace-calvo-coche-google

El mapa interactivo de Google Street View permite viajar sin moverse de casa. Desde nuestro ordenador o dispositivo móvil podemos descubrirlas calles de ciudades que no hemos pisado, adelantar la ruta que vamos a recorrer como turistas o confirmar la ubicación de ese negocio al que nos han recomendado acudir. También ayuda a decidir la ruta más rápida o calcular el tiempo que nos va a costar llegar a nuestro destino. Todo un adelanto que ofrece la tecnología. Es el caso de un vecino de Vitoria que decidió saludar al vehículo de Google, el ojo que todo lo ve, con lo que se conoce como 'un calvo'. Un divertido guiño nudista con el que se habrán topado quienes hayan recorrido la calle Errekatxiki del barrio de Judimendi a través de la herramienta de Google Street View.