Frases de Adam Smith que Milei y otros rechazarían

Javier Milei, entre otros autodenominados "libertarios" afirma que su "papá ideológico" es Adam Smith. He aquí un compendio de frases de Adam Smith que sus supuestos "sucesores" rechazarían, por "comunistas".

"Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables."

"Es de justicia que quienes alimentan, visten y alojan a todo el cuerpo social reciban una parte del producto de su propio trabajo que les permita estar ellos mismos aceptablemente bien alimentados, vestidos y alojados."

"No es injusto que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a sus ingresos, sino algo más que en esa proporción."

"La gente del mismo gremio rara vez se reúne, ni siquiera para divertirse, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios."

"El patrimonio de un hombre pobre reside en la fuerza y la destreza de sus manos; y el impedirle emplear esa fuerza y destreza de la manera que él considere más conveniente, sin lesionar a su prójimo, es una violación directa de esta propiedad tan sagrada."

"Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido la máxima ruin de los amos de la humanidad en todas las edades del mundo."

"Nuestros comerciantes y fabricantes se quejan amargamente de los efectos perjudiciales de los altos salarios... No dicen nada sobre los efectos nocivos de sus propios beneficios. Silencian las consecuencias dañinas de sus propias ganancias."

"La disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos, y a despreciar o ignorar a las personas pobres... es la mayor y más universal causa de la corrupción de nuestros sentimientos morales."

"El gobierno civil, en tanto se instituye para la seguridad de la propiedad, se instituye en realidad para la defensa del rico contra el pobre, o de los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna."