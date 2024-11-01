Irán difunde un vídeo del ataque estadounidense-israelí contra un hospital de Teherán (EN)  

Los intensos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel están alcanzando hospitales en Irán, lo que obliga al personal a evacuar a los recién nacidos en plena fase activa de la guerra. Se puede ver a miembros del personal de un hospital llevando a los bebés a un lugar seguro.
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Tu sola vales más que todos los hijosdeputa que apoyan a los judíos o a TrumPP
Si, incluyo a todos los judíos, ya esta bien de blanquear, si no son sionistas que se líen a ostias contra los que si lo son
@admin si lo podéis editar mejor
Valientes hijos de puta los sionistas y los norteamericanos.
Madre mía, las vueltas que da la vida.