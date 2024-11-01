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Irán difunde un vídeo del ataque estadounidense-israelí contra un hospital de Teherán (EN)

Irán difunde un vídeo del ataque estadounidense-israelí contra un hospital de Teherán (EN)  

Los intensos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel están alcanzando hospitales en Irán, lo que obliga al personal a evacuar a los recién nacidos en plena fase activa de la guerra. Se puede ver a miembros del personal de un hospital llevando a los bebés a un lugar seguro.

| etiquetas: sionismo , eeuu , irán , guerra , hospital
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9 comentarios
41 11 0 K 415 actualidad
Kantinero #1 Kantinero
Desgarradora la imagen de la enfermera recogiendo a los bebes en sus brazos, 3.00

Tu sola vales más que todos los hijosdeputa que apoyan a los judíos o a TrumPP

Si, incluyo a todos los judíos, ya esta bien de blanquear, si no son sionistas que se líen a ostias contra los que si lo son
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Kantinero #3 Kantinero *
#1 No es 3,00 es 0,40

@admin si lo podéis editar mejor
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mosfet #7 mosfet
#1 No puedo ver el vídeo, no lo soportaría, ¿No estaban en tregua? O ya se acabó?
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suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#1 Completamente de acuerdo, alter kamerad. ¡Todos los judíos son culpables! ¡También los niños! Por eso al Führer no le quedó otro remedio que poner en marcha la Solución Final de la Cuestión Judía. Y luego te llaman nazi por decir obviedades como esa. Heil Hitler! :troll:
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Lutin #2 Lutin
#2 Te voto porque no puedo verlo, sólo leerte me llena de dolor.

Valientes hijos de puta los sionistas y los norteamericanos.
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#4 laruladelnorte
Monstruos que no les tiembla la mano para destruir y asesinar a todo aquel contrario a sus intereses ¡malditos sean!
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Cehona #5 Cehona
Este debe ser el Derecho Internacional que tanto denuncia la UE
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Tkachenko #9 Tkachenko
Ya tardaba el mermado en venir a soltar falacias xD
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suppiluliuma #6 suppiluliuma
#0 Coño, Juácker. No me digas que ahora estás en contra de bombardear hospitales.

Madre mía, las vueltas que da la vida. :troll:
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menéame