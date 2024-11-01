Qué se avergüencen ellos!  

El presidente español cierra la cumbre de líderes progresistas con un llamamiento global a las izquierdas a pasar página de la ola reaccionaria: “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. La vergüenza cambia de bando: que se avergüencen los que callan ante la injusticia y los que apoyan la guerra y la violencia
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Hablaba de presidentes elegidos en las urnas
Porque tú sí meneaste que la CNN calificó como "la vergüenza de Europa" los sucesos del 1-0, y solo cerraste el boquino cuando incluso Maldita confirmó que era falso, porque desconoces el uso de las comillas:
www.meneame.net/search?q=la+vergüenza+de+europa&w=comments&h=
700 veces el mismo bulo, colega. Ni más ni menos. Tápate un poco.
Bastante tiene en gobierno con hacer lo que hace con la mayorías parlamentarias que hay; de notable alto.
Ojalá pueda hacer un cambio radical respecto a la vivienda (que es un gran problemón) en beneficio de la inmensa mayoría y creo que se ganará de largo a muchísima gente.
Como quiera que fuere, aunque el Presidente fuera del PP, en estos temas si es de sentido común y coherente, también lo apoyaría.
Muchos ciudadanos tenemos más sentido de Estado que tantos otros que debieran.
Y consigue embobar a la plebe…