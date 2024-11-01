Qué se avergüencen ellos!  

El presidente español cierra la cumbre de líderes progresistas con un llamamiento global a las izquierdas a pasar página de la ola reaccionaria: “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. La vergüenza cambia de bando: que se avergüencen los que callan ante la injusticia y los que apoyan la guerra y la violencia