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Qué se avergüencen ellos!

Qué se avergüencen ellos!  

El presidente español cierra la cumbre de líderes progresistas con un llamamiento global a las izquierdas a pasar página de la ola reaccionaria: “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. La vergüenza cambia de bando: que se avergüencen los que callan ante la injusticia y los que apoyan la guerra y la violencia

| etiquetas: pedro sánchez , cumbre , progresista , internacional , barcelona españa
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
vicus. #1 vicus.
Orgullo de presidente. Quizás el mejor presidente de la historia reciente de España.
13 K 173
#3 BoosterFelix
#1 ¿Orgullo de presidente? ¿un progresista defiende la monarquía, máxime en un país africano en el que la monarquía puede hacer fácilmente presa?
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 Aznar, Rajoy, ZP son sus rivales xD
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Sinfonico #6 Sinfonico
#5 Debes ser joven para olvidarte de Felipe González o de Adolfo Suárez
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josde #12 josde
#6 A ti te falta Leopoldo Calvo Sotelo que fue presidente de España poco mas de una año después de Suárez.
2 K 43
Sinfonico #21 Sinfonico
#12 Calvo Sotelo no fue un presidente votado, fue propuesto por Suárez cuando dimitió y simplemente fue un presidente en funciones esperando nuevas elecciones.
Hablaba de presidentes elegidos en las urnas
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josde #10 josde
#5 Y el otro por que no quiso serlo. xD
2 K 52
Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
#5 ZP proporcionó un avance social de varios años luz, hasta el PP paso del famoso "las familias se rompen" a autoproclamarse como los grandes defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo y gran azote contra los regímenes islamistas que afirman que tales uniones rompen las familias.
1 K 21
Pertinax #17 Pertinax *
#11 ZP aumentó la edad de jubilación, modificó la Constitución para que la deuda pública fuese pagada antes de cualquier otro gasto social, y su gobierno fue responsable de que se alcanzase la mayor tasa de paro de la historia de la democracia. Un tonto mu tonto.  media
1 K 32
Sergio_ftv #22 Sergio_ftv
#17 Pues eso computa en contra de ZP, lo mismo que los innumerables bulos generados por las cloacas que tu meneaste por aquí, con sus correspondientes comentarios difamatorios, como verdades absolutas con tus anteriores cuentas baneadas computan en tu contra. :-*
0 K 18
Pertinax #24 Pertinax *
#22 ¿Algún ejemplo de mis bulos? Quedo a la espera.

Porque tú sí meneaste que la CNN calificó como "la vergüenza de Europa" los sucesos del 1-0, y solo cerraste el boquino cuando incluso Maldita confirmó que era falso, porque desconoces el uso de las comillas:
www.meneame.net/search?q=la+vergüenza+de+europa&w=comments&h=
700 veces el mismo bulo, colega. Ni más ni menos. Tápate un poco.
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oceanon3d #9 oceanon3d
#3 Te pierde en la ramas y no vez el bosque que te rodea ... ya ya te digo que da miedo.

Bastante tiene en gobierno con hacer lo que hace con la mayorías parlamentarias que hay; de notable alto.
1 K 27
vicus. #14 vicus. *
#3 La gente no es tonta y sabe de sobra que en este país la derecha es mayoría, por eso, solo por eso, es de un mérito terrible haber sacado todas las medidas, tanto económicas como sociales que el gobierno ha sacado, a pesar de. Y estoy convencido que si no fuese por la reticencias del PNV y JUNTS se hubiera consentido mucho más.
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Sinfonico #4 Sinfonico
#1 Posiblemente, pero también es verdad que no era difícil. Dicho esto también digo que tenemos mucha suerte de tener a este hombre de presidente, sobre todo viendo la derechuza que tenemos.
6 K 86
#8 Onaj
#4 Si separo el trabajo del ejecutivo con el del legislativo que es de derechas a mí me sale un muy buen presidente.
1 K 24
asurancetorix #15 asurancetorix *
#4 Yo creo que la suerte que tenemos es que depende del apoyo de grupos de izquierda para gobernar.
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Sinfonico #20 Sinfonico
#15 También, también
1 K 24
tul #7 tul
#1 entre caqui y mierdi la corona esta disputada xD
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OCLuis #13 OCLuis
#1 Por eso la mitad de los españoles, esos a los que a fuerza de horas y horas de tele mierda y radio mentiras han conseguido darle la vuelta a sus cerebros, este señor es un golpista, un asesino, un delincuente y yo que sé que más. :palm:
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Spirito #18 Spirito *
#1 Sí. Yo soy más de izquierdas que el PSOE pero me siento orgulloso de Pedro Sánchez.

Ojalá pueda hacer un cambio radical respecto a la vivienda (que es un gran problemón) en beneficio de la inmensa mayoría y creo que se ganará de largo a muchísima gente.

Como quiera que fuere, aunque el Presidente fuera del PP, en estos temas si es de sentido común y coherente, también lo apoyaría.

Muchos ciudadanos tenemos más sentido de Estado que tantos otros que debieran.
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Tarod #23 Tarod
#1 Se dedica a actos para venderse a sí mismo en lugar de lo q necesita la gente (vivienda)
Y consigue embobar a la plebe…
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Sinfonico #2 Sinfonico
Los psicópatas no se avergüenzan, su concepto de bien y mal se resume en útil y no útil para sus intereses, una puta plaga
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cocolisto #19 cocolisto
Te podrá gustar más o menos Perrosanchez, pero da sopas con ondas a todos los mequetrefes de la derecha. Y mira que su comportamiento es un poco falso en temas como el de la paz mientras se venden y compran armas a Israel, pero desde el punto de vista dialéctico, mucho tiene que mejorar la caterva derechista para superarlo. De ahí el odio. En la derecha sólo existe el odio y el rencor y ninguna esperanza. "Gritan las fuerzas reaccionarias y odian porque se están hundiendo y el miedo empieza a cambiar de bando " o algo así dice el Perro. Toda la razón.
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bronco1890 #16 bronco1890
Siete años gobernando y la culpa de todo es de la "internacional ultraderechista"
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menéame