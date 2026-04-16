Denuncian al canciller alemán Friedrich Merz por complicidad en el genocidio de Gaza

Un colectivo de abogados de Berlín ha interpuesto una denuncia penal contra el actual canciller alemán, Friedrich Merz, y otros diez altos cargos y empresarios por su presunta "ayuda y complicidad" en el genocidio de Israel en Gaza. La querella, que cuenta con el respaldo de organizaciones, sostiene que los responsables gubernamentales aprobaron exportaciones de armamento con "pleno conocimiento" de que estos sistemas habilitarían crímenes contra la humanidad del pueblo palestino,