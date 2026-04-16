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Denuncian al canciller alemán Friedrich Merz por complicidad en el genocidio de Gaza

Denuncian al canciller alemán Friedrich Merz por complicidad en el genocidio de Gaza

Un colectivo de abogados de Berlín ha interpuesto una denuncia penal contra el actual canciller alemán, Friedrich Merz, y otros diez altos cargos y empresarios por su presunta "ayuda y complicidad" en el genocidio de Israel en Gaza. La querella, que cuenta con el respaldo de organizaciones, sostiene que los responsables gubernamentales aprobaron exportaciones de armamento con "pleno conocimiento" de que estos sistemas habilitarían crímenes contra la humanidad del pueblo palestino,

| etiquetas: genocidio gaza , merz complice genocidio , negocio de la guerra
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6 comentarios
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Connect #2 Connect
Que vergüenza. Medio siglo después, Alemania vuelve a estar involucrada en un caso de genocidio. No cambian. Esperemos que el pueblo alemán sepa rectificar y no vuelvan a votar a alguien partidario de genocidio.
6 K 86
#5 Horkid *
#2 El problema es que el pueblo aleman y me temo que en muchas otras naciones, al presidente realmente no lo elige el pueblo, sino EEUU: Merz es un ex-CEO de Blackrock,: www.meneame.net/story/merz-vendera-alemania-blackrock
0 K 8
#1 Horkid *
También se podría denunciar a España: www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam
5 K 14
josde #4 josde
#1 Igualito es un país que otro con los asesinos de Israel.
1 K 30
joffer #6 joffer
Por lo menos mientras más veces se retrate mejor
0 K 12
Aokromes #3 Aokromes
al menos que lo hayan vuelto a hacer, antigua.

www.aa.com.tr/es/mundo/elsc-denuncia-a-merz-y-a-sus-principales-minist
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menéame