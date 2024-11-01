edición general
5 meneos
4 clics
¿Merz venderá Alemania a BlackRock?

¿Merz venderá Alemania a BlackRock?

Merz es un ferviente atlantista y un firme creyente en el papel de Estados Unidos como garante del orden global. Esta posición ideológica llevó a Merz a alinearse con Estados Unidos en temas como el gasoducto Nord Stream 2. Su alineación con las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, incluso a expensas de los intereses fundamentales de su propio país. Sus profundos vínculos con los sectores financiero y corporativo de Estados Unidos y su arraigado atlantismo, lo colocan en una buena posición para convertirse en el “vasallo-jefe” de EEUU

| etiquetas: merz-blackrock , vasallo de eeuu
4 1 0 K 74 politica
4 comentarios
4 1 0 K 74 politica
#3 Horkid *
Esto esta pasando en Europa, Merz, Ursula, Kallas,... gobiernan para beneficio de las corporaciones yanquis, en perjuicio de los contribuyentes. Si no espabilamos, el derrumbe economico de EEUU la vamos a pagar nosotros los contribuyentes europeos. No podemos entregar a los yanquis el 5% de nuestro PIB, pero Europa está gobernada por traidores como Merz, sirvientes de EEUU
2 K 39
#2 Horkid
a nueva dinámica sólo beneficiará a las élites europeas y estadounidenses. Los primeros seguirán alimentando el miedo a Rusia como medio para justificar un mayor gasto en defensa, desviar fondos de los programas sociales y legitimar su continua represión de la democracia. En cuanto a los últimos, seguirán beneficiándose de la dependencia económica de Europa respecto de Estados Unidos. Mientras tanto, gente como Merz estará bien posicionada para ayudar a una mayor canibalización de Europa por…   » ver todo el comentario
0 K 17
#1 cajadecartonmojada *
¿Por qué está el titular en futuro y no en pasado?
0 K 12
#4 AlexGuevara
También Mario Draggi había sido empleado de lujo de Golmand Sachs.

La complicidades y servidumbres del alto funcionariado de la UE a intereses de la USA explica muchas cosas y debería encender todas las alarmas
0 K 7

menéame