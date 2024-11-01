Merz es un ferviente atlantista y un firme creyente en el papel de Estados Unidos como garante del orden global. Esta posición ideológica llevó a Merz a alinearse con Estados Unidos en temas como el gasoducto Nord Stream 2. Su alineación con las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, incluso a expensas de los intereses fundamentales de su propio país. Sus profundos vínculos con los sectores financiero y corporativo de Estados Unidos y su arraigado atlantismo, lo colocan en una buena posición para convertirse en el “vasallo-jefe” de EEUU