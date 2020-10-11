Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, negó que las fuerzas iraníes hayan llevado a cabo ataques contra Turquía, Azerbaiyán y Chipre, afirmando que no se lanzó ninguna acción ofensiva desde territorio iraní contra esos países, durante una rueda de prensa matinal el 9 de marzo. Baghaei sugirió que algunos de los ataques denunciados “podrían haber sido escenificados”, y señaló que las autoridades iraníes ya habían advertido sobre la posibilidad de ese tipo de provocaciones.