Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, negó que las fuerzas iraníes hayan llevado a cabo ataques contra Turquía, Azerbaiyán y Chipre, afirmando que no se lanzó ninguna acción ofensiva desde territorio iraní contra esos países, durante una rueda de prensa matinal el 9 de marzo. Baghaei sugirió que algunos de los ataques denunciados “podrían haber sido escenificados”, y señaló que las autoridades iraníes ya habían advertido sobre la posibilidad de ese tipo de provocaciones.
Que tengan más dignidad unos terroristas o el régimen de los ayatolás que los que supuestamente son los buenos y el faro de la civilización occidental, tiene cojones
Si a estas alturas de la vida alguien se fía de esta gente es que es bastante imbécil o directamente tiene intereses con ellos.
Respecto a lo importante, está claro que es como dices.
Ahora que cada uno elija lo que creerse
Nos traen videos de Baku.tv porque eso es lo que mira por la tarde cuando llega a casa. No porque le hayan pasado el argumentario prefabricado.
Mama mia... cortaos un poco anda.
Lanzar misiles y decir "yo no he sido", en una guerra, no tiene ningún sentido.
¿Lo oyes, Israel? Ninguno. Nin-guno. Justo como el número de personas que se cree que no has sido tú intentando arrastrarnos a todos a tu puta guerra: ninguno.
Los españoles ya sufrimos esos ataques hace mucho...
Cuidado con las aglomeraciones y los viajes.
Impasiblaaa
Tras la muerte del líder y los altos mandos, el ejército está fragmentado y desorganizado... así que es perfectamente posible que hayan lanzado tales ataques sin el conocimiento de los que ahora están al mando...
Además de otra posibilidad: que ahora estén mintiendo.
