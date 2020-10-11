edición general
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, negó que las fuerzas iraníes hayan llevado a cabo ataques contra Turquía, Azerbaiyán y Chipre, afirmando que no se lanzó ninguna acción ofensiva desde territorio iraní contra esos países, durante una rueda de prensa matinal el 9 de marzo. Baghaei sugirió que algunos de los ataques denunciados “podrían haber sido escenificados”, y señaló que las autoridades iraníes ya habían advertido sobre la posibilidad de ese tipo de provocaciones.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues visto lo visto, tienen bastante más palabra los barbudos estos que EE.UU e Israel.
29
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#3 #2 #6 me suena a cuando en el 11M todos culpaban a ETA y estos decían que sus cojones, que no tenían nada que ver.

Que tengan más dignidad unos terroristas o el régimen de los ayatolás que los que supuestamente son los buenos y el faro de la civilización occidental, tiene cojones
9
cenutrios_unidos #15 cenutrios_unidos
#11 A ver EE.UU no tiene puta palabra. Comenzaron con el Maine y no han parado. Es como las putas armas de destrucción masiva en Irak. Además te alias con ellos y cuando ya no les interesa te abandonan como un perro.

Si a estas alturas de la vida alguien se fía de esta gente es que es bastante imbécil o directamente tiene intereses con ellos.
8
#13 eipoc *
#2 no deberías despreciarlos para tratar de llevar razón. Si supieses cómo son quizás les tendrías más respeto, pero mucho mejor repetir lo que escuchas como un loro.

Respecto a lo importante, está claro que es como dices.
0
cenutrios_unidos #18 cenutrios_unidos
#13 ¿De qué coño hablas tío? ¿De despreciar a EE.UU e Israel? Pues anda que no hay motivos. Y no, tampoco tolero el régimen integrista de Irán, pero no justifico que bombardeen al pueblo. Así nunca se va a lograr nada.
2
#19 eipoc *
#18 hablo de los "barbudos estos". No sabes quienes son y te limitas a repetir lo que te han contado las agencias de comunicación al servicio de los yankisionistas.
0
cenutrios_unidos #20 cenutrios_unidos
#19 Y lo son. Todo el régimen Iraní es deleznable. Al pueblo de Irán todo el respeto del mundo.
1
#22 eipoc *
#20 no es cierto. Por más que os engañen una y otra vez os resistís a salir de lo que os han enseñado toda la vida. No es cierto y solo tienes que contrastar, pero eso no sabes hacerlo ni te interesa, que demasiada mierda habrás metido como para ahora desdecirte. Más cómodo seguir así que te haces el neutral.
1
dilsexico #26 dilsexico
#19 Las barbas de los dirigentes de Iran es una teoria de la conspiracion dirigida por el Mossad.
0
#24 pushakk
#2 Es que no sé quien podía dudarlo incluso antes de empezar este conflicto.
0
Mangione #3 Mangione
El bulo de Azerbaiyán se lo cargó la propia Azerbaiyán al mostrar los restos del ataque... que resultaron ser armas de Azerbaiyán, ¿no?
13
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Sí se veía "Made in Azarbaiyán" :-> Es que parece de la TIA
4
Mangione #8 Mangione *
#4 Azerbaiyán, si no recuerdo mal, es uno de esos países que de vez en cuando votan con USA e Israel en la ONU, para que salven la cara y no se queden solos como os dos únicos que votaron a favor o en contra de X o Y. Imagino que se deben vender barato al mejor postor.
2
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#8 Azerbaiyán esa en Eurovisión, no puede ser mala gente
0
#32 omega7767
#16 tenemos Eurovisión llena de topos
0
#23 tpm1
#4 Goto #21
0
#21 tpm1 *
#3 A lo mejor el bulo fue creerse lo que dijo Irán. Aquí puedes ver el video completo donde se ve que las palabras que se usaban como prueba son de las "bolsas" con las que recogieron los restos

www.youtube.com/shorts/riLezuubu-8

Ahora que cada uno elija lo que creerse
3
StuartMcNight #31 StuartMcNight
#21 Hay que ver como sois los usuarios anonimos y para nada pagados para todo tipo de intoxicaciones para manipular a la opinion publica a favor de guerras imperialistas.

Nos traen videos de Baku.tv porque eso es lo que mira por la tarde cuando llega a casa. No porque le hayan pasado el argumentario prefabricado.

Mama mia... cortaos un poco anda.
0
dilsexico #33 dilsexico
#21 Segun han anunciado los iranies oficialmente, han capturado a 170 y pico tropas de Delta Force. No me lo creo pero ojala fuera verdad y valga para parar esta guerra.
0
Variable #27 Variable
#3 Azerbaiyán es el principal sospechoso. Ha recibido asistencia militar israelí, y seguramente (lo tengo que consultar) tenga a mano misiles SCUD por ser una antigua república de la Unión Soviética. La misilística iraní empezó haciendo versiones locales del SCUD.
0
Supercinexin #5 Supercinexin
En una guerra, cuando atacas algo, lo comunicas al mundo. He hundido un submarino alemán. He derribado un avión británico. He derribado un caza americano. He tomado Badajoz y he fusilado a chorrocientos rojos. Todo el mundo, en ambos lados, comunica el ataque y el resultado.

Lanzar misiles y decir "yo no he sido", en una guerra, no tiene ningún sentido.

¿Lo oyes, Israel? Ninguno. Nin-guno. Justo como el número de personas que se cree que no has sido tú intentando arrastrarnos a todos a tu puta guerra: ninguno.

:-)
10
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
Alguien está intentando que el club de vasallaje de la OTAN se meta en la guerra. Y no miro para nadie, ¿eh Israel?
6
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
Porqué será que estoy seguro de que Irán dice la verdad.

Los españoles ya sufrimos esos ataques hace mucho...

www.elconfidencial.com/cultura/2020-10-11/dia-de-la-hispanidad-imperio
4
Andreham #10 Andreham
Si no funcionan los misiles de falsa bandera, ya sabéis qué es lo siguiente de falsa bandera que sí funciona.

Cuidado con las aglomeraciones y los viajes.
3
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
Noooooooo. Israel y EEUU intentando arrastrar a la OTAN a una guerra que se les esta atravesando con un ataque de falsa bandera?

Impasiblaaa
3
#1 Grahml
Relacionada:

Impactan en Turquía restos de otro misil iraní interceptado por defensas de la OTAN
www.meneame.net/story/impactan-turquia-restos-otro-misil-irani-interce
1
alpoza #17 alpoza
Imposible, bulo. USrAel jamás a usado un ataque de falsa bandera, ni ha iniciado una ataque a traición en medio de unas negociaciones, ni a masacrado a civiles indefensos.
2
angelitoMagno #30 angelitoMagno
¿No se había confirmado que el ataque a Chipre había sido realizado por Hizbolah?
0
#9 veratus_62d669b4227f8
Se les va de las manos y necesitan los medios de la OTAN, y nuestro dinero, y sea creible o no lo sea , que Iran ataque a Turquia (¿?) seguirán en ello, lo de Chipre no coló y ahora toca intentarlo con Turquia, si no cuela seguirán. Nos quieren arrastrar como sea a su guerra y nuestra miserable representante esta de acuerdo.
1
#35 rafael90
No deberías saltar inmediatamente a hablar de ataques de falsa escena

Tras la muerte del líder y los altos mandos, el ejército está fragmentado y desorganizado... así que es perfectamente posible que hayan lanzado tales ataques sin el conocimiento de los que ahora están al mando...

Además de otra posibilidad: que ahora estén mintiendo.
0
#25 dasafu
Luego ves los vídeos de sólo Fonseca en Youtube haciendo propaganda pro Israel, diciendo lo malos que son los iraníes que atacan a Turquía y Azerbaiyán.
0
Nas2meetu #29 Nas2meetu
Relacionada:

Un desliz mediático deja al descubierto la falsa bandera de la República de Azerbaiyán contra Irán (inglés)
www.meneame.net/story/desliz-mediatico-deja-descubierto-falsa-bandera-
0
Format_C #28 Format_C
Que chorprecha
0
MonoMico #34 MonoMico
Me dejas de pasta de moniato.
0
Keldon82 #14 Keldon82
Para sorpresa de nadie. Lo siguiente ataques terroristas by Mossad, a ver si así tienen más suerte los genocidas de mierda.
0

