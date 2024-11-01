Cachondeo en redes ante la alternativa que ofrece el Metro de Madrid tras los cortes de la Línea 3

Desde el pasado viernes está suspendido el servicio en parte de la Línea 3 del Metro de Madrid por mantenimiento. En X, un usuario preguntó inocentemente cómo podía entonces hacer el trayecto Embajadores-Moncloa. "Puedes coger la L3 hasta Sol. Allí cambiar a L1, dirección Pinar de Chamartín, hasta Bilbao, cambiara L4 hasta Arguelles, donde coges la L6, andén 2, hasta Moncloa", respondió la cuenta oficial de Metro