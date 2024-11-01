edición general
Cachondeo en redes ante la alternativa que ofrece el Metro de Madrid tras los cortes de la Línea 3

Cachondeo en redes ante la alternativa que ofrece el Metro de Madrid tras los cortes de la Línea 3

Desde el pasado viernes está suspendido el servicio en parte de la Línea 3 del Metro de Madrid por mantenimiento. En X, un usuario preguntó inocentemente cómo podía entonces hacer el trayecto Embajadores-Moncloa. "Puedes coger la L3 hasta Sol. Allí cambiar a L1, dirección Pinar de Chamartín, hasta Bilbao, cambiara L4 hasta Arguelles, donde coges la L6, andén 2, hasta Moncloa", respondió la cuenta oficial de Metro

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"Muy buena esta ruta para asegurarte de despistar a los agentes del Mossad que te estén persiguiendo". xD xD xD
jm22381 #4 jm22381
Es más sencillo bajarse en Sol, andar 5 minutos hasta Gran Vía para coger el autobús 1 que te deja a 5 minutos andando de Moncloa pero si la gente prefiere una yincana...
#3 jaramero
Pocos transbordos hay que hacer para lo que vota la gente.
themarquesito #7 themarquesito
Habría sido mejor recomendarle coger la línea 3 hasta Legazpi, y ahí la circular hasta Moncloa; es menos directo en sentido geográfico estricto, pero sólo supone un transbordo.  media
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Yo habría aconsejado un libro de Julio Verne.
¿Para leerlo durante el viaje?
No, para aprender a dar la vuelta al mundo, que parece que es más rápido.
#5 atrompicones
"Madribius. Un tren del metro de Madriz capital desaparece misteriosamente en su ruta entre dos estaciones. Un ingeniero comenzará a investigar el caso, deduciendo que, a consecuencia de los múltiples cruces de vías, estas han creado una especie de lazo que interconecta con otra dimensión..."
Solinvictus #6 Solinvictus
Cachondeo Madrid y punto.
