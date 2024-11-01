edición general
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó que el pasado viernes 6 de marzo ingresó a territorio estadounidense un cargamento de oro proveniente de Venezuela con un valor estimado de 100 millones de dólares. Este movimiento representa uno de los hitos iniciales en la renovada cooperación económica entre Washington y Caracas, facilitado por la reciente firma de licencias que autorizan el flujo de metales preciosos y minerales críticos.

Free_palestine #2 Free_palestine
Ya empezó el saqueo :palm:
#1 Grahml *
Y todo esto saltándose la misma legislación estadounidense.
camvalf #3 camvalf
Resumo la noticia, llega el primer pago del negocio de Trump & Cia por la invasión light de Venezuela.
