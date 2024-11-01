EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó que el pasado viernes 6 de marzo ingresó a territorio estadounidense un cargamento de oro proveniente de Venezuela con un valor estimado de 100 millones de dólares. Este movimiento representa uno de los hitos iniciales en la renovada cooperación económica entre Washington y Caracas, facilitado por la reciente firma de licencias que autorizan el flujo de metales preciosos y minerales críticos.