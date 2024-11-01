edición general
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio  

Esto es lo que se observa en un microscopio cuando echas sal a paramecios presentes en agua dulce.

#1 Grahml
Vaya masacre.
ewok #3 ewok *
#1 #2 Están bien las FAQ:
* ¿Es esto maltrato animal? ¿Son animales? No. Los paramecios son protistas unicelulares, no tienen sistema nervioso, ni cerebro, ni capacidad para sentir dolor. Son más cercanos a las bacterias en complejidad que a cualquier animal.

* ¿Sienten dolor? No. El dolor requiere un sistema nervioso. Los paramecios responden a los estímulos mediante simples reacciones químicas, de la misma manera que una llama "responde" al viento. No hay

#4 Leclercia_adecarboxylata
Creo que huelga explicarlo pero bueno, por si acaso, de forma breve.

Lo que ocurre es que mueren por presión osmótica. Al haber mayor concentración de sodio en el medio extracelular sale líquido de los compartimento bacteriano por osmosis, igualando la presión osmótica. El resultado es la deshidratación de los paramecios, que mueren y se achican. Es por eso que la sal tiene un cierto efecto desinfectante/biocida.

Asimismov #2 Asimismov
Menos mal que no nací paramecio en un microscopio para que alguien se divierta echando sal al porta.
mesalina #5 mesalina
#2 ¿Para quién seremos nosotros paramecios?
#6 slump74
#2 un paramecio no nace, a esa escala no pasan esas cosas.
