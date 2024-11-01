·
8528
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
4691
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
5781
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
4272
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
3093
clics
No son tus amigos
más votadas
398
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón
436
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes
315
Imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán donde murieron 168 personas en los ataques de EE.UU. e Israel fue bombardeada en repetidas ocasiones
435
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
245
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
Esto es lo que se observa en un microscopio cuando echas sal a paramecios presentes en agua dulce.
|
etiquetas
:
paramecio
,
protista
,
bacteria
,
sal
,
microbiología
,
microscopio
#1
Grahml
Vaya masacre.
1
K
38
#3
ewok
*
#1
#2
Están bien las FAQ:
*
¿Es esto maltrato animal? ¿Son animales?
No. Los paramecios son protistas unicelulares, no tienen sistema nervioso, ni cerebro, ni capacidad para sentir dolor. Son más cercanos a las bacterias en complejidad que a cualquier animal.
*
¿Sienten dolor?
No. El dolor requiere un sistema nervioso. Los paramecios responden a los estímulos mediante simples reacciones químicas, de la misma manera que una llama "responde" al viento. No hay
…
» ver todo el comentario
2
K
33
#4
Leclercia_adecarboxylata
Creo que huelga explicarlo pero bueno, por si acaso, de forma breve.
Lo que ocurre es que mueren por presión osmótica. Al haber mayor concentración de sodio en el medio extracelular sale líquido de los compartimento bacteriano por osmosis, igualando la presión osmótica. El resultado es la deshidratación de los paramecios, que mueren y se achican. Es por eso que la sal tiene un cierto efecto desinfectante/biocida.
Por otro lado, esto es similar a lo que ocurre en nuestro cuerpo en las…
» ver todo el comentario
0
K
18
#2
Asimismov
Menos mal que no nací paramecio en un microscopio para que alguien se divierta echando sal al porta.
1
K
16
#5
mesalina
#2
¿Para quién seremos nosotros paramecios?
1
K
23
#6
slump74
#2
un paramecio no nace, a esa escala no pasan esas cosas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
