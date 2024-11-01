Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón

La concejala Noelia Díaz suspendió este sábado el monólogo 'Ser mujer', de la actriz Susana Pastor porque asegura que contenía "faltas de respeto". El vídeo se ha hecho viral después de que una vecina que estaba en el teatro lo difundiera por redes sociales
| etiquetas: collado villalba , noelia díaz , susana pastor , censura
Q no se sube al espectaculo y lo para con su polla pq no le gusta?
Esperemos que la gente recuerde esto en las próximas elecciones, que son el año que viene
x.com/NoeliaR_DV/status/2030441316383920228
Talibanes de derechas ... salvo ella, que gana muy bien, las mujeres en la cocina y cosiendo calcetines para sus incels.
"Mi intención en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores (MIS VALORES) que considero fundamentales. Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas."
Esto debería ser de tribunales ....
Lo que ha hecho esta concejal es tan ridículo como si un grupo feminista intentara robar de las librerías el libro "Esto no existe" de Soto Ivars, porque crean que su contenido no les gusta.
No se dan cuenta cuanto odio se esta generando y se lo están zampando sin masticar.
La peña anda muy pero que muy jodida de la chota.