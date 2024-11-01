edición general
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón

La concejala Noelia Díaz suspendió este sábado el monólogo 'Ser mujer', de la actriz Susana Pastor porque asegura que contenía "faltas de respeto". El vídeo se ha hecho viral después de que una vecina que estaba en el teatro lo difundiera por redes sociales

Urasandi #2 Urasandi
Toda la gente ofendida eran ella.
9 K 78
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Ostia tu....

Q no se sube al espectaculo y lo para con su polla pq no le gusta?
6 K 67
Connect #5 Connect
Luego pidió disculpas, cuando la obra ya estaba cortada y todo el mundo en su casa.
Esperemos que la gente recuerde esto en las próximas elecciones, que son el año que viene
x.com/NoeliaR_DV/status/2030441316383920228
2 K 40
#3 CalicoJack
Libertazzzzzz...! :clap:
2 K 28
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Joer como los censores del franquismo.
1 K 24
#10 IngridPared
#4 Un detalle: en la dictadura franquista la censura era previa. Con Franco esto no pasaba... porque no la habrían dejado ni empezar.
0 K 12
Sandman #9 Sandman
Supongo que la concejala será de las que habla luego de la "censura woke" y de la cancelación cultural de personajes a los que se les entrevista en 'prime time' día sí, día también.
0 K 12
oceanon3d #6 oceanon3d *
En el mandato anterior de 2019-2023, Díaz era concejala por Vox.

Talibanes de derechas ... salvo ella, que gana muy bien, las mujeres en la cocina y cosiendo calcetines para sus incels.

"Mi intención en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores (MIS VALORES) que considero fundamentales. Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas."

Esto debería ser de tribunales ....
1 K 11
#7 DenisseJoel *
Si un monólogo feminista contiene bulos, faltas de respeto, o mensajes de odio, lo correcto es denunciarlo después, no durante su ejecución.
Lo que ha hecho esta concejal es tan ridículo como si un grupo feminista intentara robar de las librerías el libro "Esto no existe" de Soto Ivars, porque crean que su contenido no les gusta.
0 K 11
verocla #8 verocla
Que fuerte hasta donde hemos llegado.
No se dan cuenta cuanto odio se esta generando y se lo están zampando sin masticar.
La peña anda muy pero que muy jodida de la chota.
:wall: :wall:
0 K 9

