31

35
clics
Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago
El Citi, J.P. Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo y BOFA alertan por reservas netas negativas, el cepo a las empresas y un escenario global con menor liquidez en dólares.
|
etiquetas
:
milei
,
argentina
,
citi
,
j.p. morgan
,
barclays
18 comentarios
#11
Apotropeo
No entiendo lo de las "dudas", yo no tengo ninguna duda.
5
K
77
#5
JackNorte
Que raro con lo bien que iba todo
3
K
51
#2
Cantro
Surdos de mierda, tomen motosierra maaaaaahaaaaa
2
K
36
#1
candonga1
Que embarguen la motosierra.
2
K
35
#16
salteado3
#1
Y lo dicen los "amigos" yankis.
Otro país víctima del leopardo comecaras.
1
K
22
#18
unocualquierax
#1
DUPLICADA
5-3-26
0
K
8
#3
SVSRTZ
No poder seeeer.
1
K
33
#8
capitan__nemo
Los bancos de wall street estan a las ordenes de washingtown, o los dos estan a las ordenes de algunos oligarcas estadounidenses.
Así que utilizan esto para que argentina dé mas concesiones en las "negociaciones". Mas bases, mas minas y derechos sobre minerales, mas terreno o territorio, mas bloqueo a china desde argentina, mas apoyo a las guerras estadounidenses e israelies, mas compra de armas a eeuu, mas sumision, mas arrastrarse.
1
K
32
#12
pepel
#0
dupe:
www.meneame.net/story/bancos-wall-street-recomiendan-salir-argentina-p
1
K
31
#17
EldelaPepi
#14
Ah sí, lo he mirado. Los kirchneristas que si tal ...
Muy predecible.
1
K
21
#15
NPCMeneaMePersigue
Trump dijo que iban a ganar mucho y se hunden
Ahora dicen que esto se hunde y será al revés también porque lo van a promocionar y potenciar
Siempre es al revés
0
K
20
#10
ombresaco
Hay una maldición que dice que ojalá consigas lo que deseas.
0
K
12
#4
Barriales
Ahora viene
@Pertinax
y nos dice la verdad verdadera.
0
K
7
#6
Pertinax
*
#4
Pero si a mi Miley me parece un gañán populista que lleva al país a una ruina aún mayor. ¿No te estarás equivocando de usuario?
2
K
47
#7
aPedirAlMetro
#6
Creo que se ha confundido con Findeton
4
K
59
#9
Barriales
#6
perdón.
2
K
47
#13
EldelaPepi
*
#9
Es una pena, porque
@Findeton
seguro que nos aclararía que es lo que pasa en realidad.
1
K
29
#14
Ludovicio
#13
Está es dupe, pero ya ha votado sensacionalista la otra. Ni siquiera ha sido capaz de negarlo.
1
K
21
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
