Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago

El Citi, J.P. Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo y BOFA alertan por reservas netas negativas, el cepo a las empresas y un escenario global con menor liquidez en dólares.

Apotropeo #11 Apotropeo
No entiendo lo de las "dudas", yo no tengo ninguna duda.
5 K 77
JackNorte #5 JackNorte
Que raro con lo bien que iba todo xD
3 K 51
Cantro #2 Cantro
Surdos de mierda, tomen motosierra maaaaaahaaaaa
2 K 36
#1 candonga1
Que embarguen la motosierra.
2 K 35
salteado3 #16 salteado3
#1 Y lo dicen los "amigos" yankis.

Otro país víctima del leopardo comecaras.
1 K 22
#18 unocualquierax
#1
DUPLICADA
5-3-26
0 K 8
SVSRTZ #3 SVSRTZ
No poder seeeer.
1 K 33
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Los bancos de wall street estan a las ordenes de washingtown, o los dos estan a las ordenes de algunos oligarcas estadounidenses.

Así que utilizan esto para que argentina dé mas concesiones en las "negociaciones". Mas bases, mas minas y derechos sobre minerales, mas terreno o territorio, mas bloqueo a china desde argentina, mas apoyo a las guerras estadounidenses e israelies, mas compra de armas a eeuu, mas sumision, mas arrastrarse.
1 K 32
EldelaPepi #17 EldelaPepi
#14
Ah sí, lo he mirado. Los kirchneristas que si tal ...
Muy predecible. xD
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
Trump dijo que iban a ganar mucho y se hunden

Ahora dicen que esto se hunde y será al revés también porque lo van a promocionar y potenciar

Siempre es al revés
0 K 20
ombresaco #10 ombresaco
Hay una maldición que dice que ojalá consigas lo que deseas.
0 K 12
#4 Barriales
Ahora viene @Pertinax y nos dice la verdad verdadera.
0 K 7
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Pero si a mi Miley me parece un gañán populista que lleva al país a una ruina aún mayor. ¿No te estarás equivocando de usuario?
2 K 47
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#6 Creo que se ha confundido con Findeton
4 K 59
#9 Barriales
#6 perdón.
2 K 47
EldelaPepi #13 EldelaPepi *
#9
Es una pena, porque @Findeton seguro que nos aclararía que es lo que pasa en realidad. :-)
1 K 29
Ludovicio #14 Ludovicio
#13 Está es dupe, pero ya ha votado sensacionalista la otra. Ni siquiera ha sido capaz de negarlo.
1 K 21

