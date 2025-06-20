Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)  

La periodista Laura de Chiclana se atrevió a contar un secreto a voces que nadie se atreve a decir en los grandes medios de comunicación occidentales: Israel es un estado racista, y en los búnkeres antiaéreos solo se permite el acceso a judíos cuando hay ataques. Curiosamente, y a pesar de que la periodista lo vio con sus propios ojos sobre el terreno, el programa “Horizonte” procedió poco después a rectificar, dejando claro quién dirige el programa y poniendo en evidencia la censura proisraelí de los grandes medios.
La desigual protección entre judíos y árabes israelíes ante los misiles iraníes
Las ciudades árabes carecen de refugios públicos, mientras que suelen abundar en las judías
La periodista denuncia que muchas personas están completamente expuestas en ese lugar donde ella se encuentra, justo después de la interceptación de un dron:
"Hace apenas unos segundos, junto a cuando estaba a punto de entrar a hablar con nosotros, uno de esos drones y la intercesión se acaba de ver justo detrás de nosotros. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Pues que la gente… » ver todo el comentario