Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)

Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)  

La periodista Laura de Chiclana se atrevió a contar un secreto a voces que nadie se atreve a decir en los grandes medios de comunicación occidentales: Israel es un estado racista, y en los búnkeres antiaéreos solo se permite el acceso a judíos cuando hay ataques. Curiosamente, y a pesar de que la periodista lo vio con sus propios ojos sobre el terreno, el programa “Horizonte” procedió poco después a rectificar, dejando claro quién dirige el programa y poniendo en evidencia la censura proisraelí de los grandes medios.

#2 Marisadoro
RTVE (Junio 2025)

La desigual protección entre judíos y árabes israelíes ante los misiles iraníes
Las ciudades árabes carecen de refugios públicos, mientras que suelen abundar en las judías

www.rtve.es/noticias/20250620/desigual-proteccion-judios-arabes-israel
loborojo #4 loborojo
El estado sionista es el heredero de las organizaciones racistas centroeuropeas
Thalin #3 Thalin
Es muy duro de ver, a parte que ponen palabras en la boca de la periodista.
