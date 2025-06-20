Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)  

La periodista Laura de Chiclana se atrevió a contar un secreto a voces que nadie se atreve a decir en los grandes medios de comunicación occidentales: Israel es un estado racista, y en los búnkeres antiaéreos solo se permite el acceso a judíos cuando hay ataques. Curiosamente, y a pesar de que la periodista lo vio con sus propios ojos sobre el terreno, el programa “Horizonte” procedió poco después a rectificar, dejando claro quién dirige el programa y poniendo en evidencia la censura proisraelí de los grandes medios.