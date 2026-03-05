La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos

El ‘Iris Dena’, torpedeado el miércoles por un submarino estadounidense en la costa de Sri Lanka, se encontraba a más de 3.000 kilómetros de Irán. Una segunda embarcación en la zona teme un ataque similar. Decía el pasado 25 de febrero el almirante estadounidense Steve Koehler, al frente de la flota del Pacífico, que la participación de Estados Unidos en los ejercicios navales organizados por la India a mediados de febrero contribuía a fortalecer “una disuasión creíble” que mantuviera “la paz y la seguridad en la región”.