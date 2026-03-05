edición general
La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos

La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos

El ‘Iris Dena’, torpedeado el miércoles por un submarino estadounidense en la costa de Sri Lanka, se encontraba a más de 3.000 kilómetros de Irán. Una segunda embarcación en la zona teme un ataque similar. Decía el pasado 25 de febrero el almirante estadounidense Steve Koehler, al frente de la flota del Pacífico, que la participación de Estados Unidos en los ejercicios navales organizados por la India a mediados de febrero contribuía a fortalecer “una disuasión creíble” que mantuviera “la paz y la seguridad en la región”.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Omite que de acuerdo al protocolo, iba sin munición, es decir, desarmada.

english.mathrubhumi.com/news/india/defenceless-iris-dena-sunk-kanwal-s
#2 dsj
#1 unos valientes los usa
josde #8 josde
#2 La típicas ratas americanas.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Aquí había alguno que defendió la acción. Si estaba a 3000 kms y sin munición es difícil justificar que sea un objetivo militar válido. Pero tampoco lo era la escuela y los hospitales.
sotillo #5 sotillo
#1 Si han asesinado a niñas inocentes en un colegio no deberíamos esperar honor en estos militares, no lo tienen, no son soldados, solo son criminales de guerra con un bonito uniforme
josde #9 josde
#5 Se les ha pegado el virus asesino de Israel y sus militares y politicos
pitercio #7 pitercio
#1 nosajodío, si va armada y de guerra no se atreven. Sólo con indefensos o desde lejos.
ochoceros #10 ochoceros
#1 En cambio los yankis con un submarino nuclear armado en la costa de India. Van por libre, por encima del bien y del mal.

¿Qué hubiese pasado se la India responde a esa agresión a sus invitados hundiendo dicho submarino?
Sr.No #11 Sr.No
#1 suma y sigue a la lista de crímenes de guerra que llevan cometidos.
Mangione #17 Mangione
#1 Y llena de músicos militares, creo. USA y los Sionazis, unos valientes.
#3 Eukherio
Siempre fardan de honor los militares y después hacen estas cosas.
sotillo #6 sotillo
#3 Pero en las pelis y para ligar, no se diferencian de cualquiera terrorista
#12 pirat
#6 Si le preguntas a la ia la diferencia entre un héroe y un terrorista... te contesta que es circunstancial.
#13 pirat
#3 El español es el ejército que más españoles ha matado
jm22381 #16 jm22381
Ejercicios navales organizados por India... que al ver lo que ha pasado India ni ayudó al rescate. Fue Sri Lanka los que buscaron supervivientes. Es una humillación para la India que pertenece a los BRICS y ni se ha atrevido a quejarse a EEUU.
magnifiqus #15 magnifiqus
No necesitaban hundirlo, podían haberlo rendido. Miserables.
#14 pirat
Aviso para navegantes...
Llevan tiempo insistiendo en volver a la ley de la selva.
