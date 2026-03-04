¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?

Iba a escribir un comentario sábana en respuesta a éste otro comentario en un meneo, pero he decidido meterlo en un "artículo" para dejarlo como pregunta abierta a Menéame. Ahí va:

A mí realmente me gustaría saber, de la gente normal quiero decir, no de los ultras descerebrados que sólo vomitan odio sin sentido, qué es exactamente lo que provoca "aversión" de Perro Sanxe.

Porque yo, cuando le oigo hablar en ruedas de prensa, mitines, responder a la derecha en el Congreso... no noto nada especialmente odioso o repugnante o siquiera incoherente o absurdo que sí noto en prácticamente todos los líderes de la derecha, española y extranjera. No digo que todos los líderes de la derecha sean odiosos, como lo es por ejemplo Netanyahu, o repugnante como es Trump, o incoherente como es Meloni o Macrón, o absurdo como es Milei, cada uno tiene sus cosas. A mí Meloni o los múltiples Prime Minister Tories del Reino Unido no me parecen "odiosos", aunque no me gustasen ni vaya a votar Tories nunca. Lo que digo es que a mí Pedro Sánchez alguna vez me ha parecido incoherente en algunos aspectos, cosa fácil si te pasas todo el día siendo escrutado por toda la prensa, en algún momento vas a contradecirte en algo irremediablemente, pero ¿aversión? Aversión es una palabra que yo personalmente nunca usaría con Sánchez. Ni siquiera la usaría con Rajoy o con Casado o con Albert Rivera o con otros líderes de la derecha pasados y presentes, fíjate lo que te digo.

Me resulta bastante curioso que gente normal, que no tiene tampoco una fuerte militancia política, que no es sectaria de ningún partido en concreto y puede votar tanto al PSOE como al PP como a Sumar según le parezca en cada momento, odie tanto a Pedro Sánchez como si fuera una especie de vete a saber qué. Cuando oigo a personalidades como Arturo Pérez-Reverte llamarle "psicópata aferrado al poder" me pasa un poco lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho Sánchez para recibir esos calificativos dignos de un dictador militar?

Y me parece que la respuesta está más en la prensa de mierda que tenemos, básicamente ricos y billonarios escribiendo editoriales en sus panfletos privados como si eso fuera "información" o "noticias", que en un análisis objetivo de la realidad.