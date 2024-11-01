edición general
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia  

TV turca agradece a Espańa estar en el lado correcto de la historia.

smilo #1 smilo
Cualquier persona decente estaría en contra de la guerra. La derecha española es miserable
15
Cantro #4 Cantro
#1 como de jodida están las cabezas por ciertos partidos cuando hasta NN y la Falange ven claro el asunto
4
smilo #5 smilo
#4 todo sea por atacar a Sánchez tanto por acción como por inacción, cualquier excusa es buena
0
r3dman #12 r3dman
#4 A ver esos lo ven claro porque odian a los judíos (que no a los sionistas, que odiar a los sionistas es de ser persona decente, y sionista no es lo mismo que judío) más que a Sánchez.
1
#6 woke *
#1 la derecha no está a favor de la guerra, está a favor de la economía y del capitalismo. Las guerras actuales son exclusivamente por esto.
1
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
#1 No son derecha, son fascistas y traidores. Si fuesen derecha estarían apoyando al país frente al enemigo yanqui, si fuesen derecha harían campaña electoral con un programa y una propuesta para gobernar. Estos solo quieren sacar partido para ganar poder y seguir descuartizando el Estado, vendiéndolo todo y robando nuestros impuestos, como hacen en las CA que gobiernan, como hicieron con el asesino y mentiroso Aznar e igual que funcionaron con la marioneta M. Rajoy. No son más que escoria, basura corrupta.
6
#10 Bravok1
#1 Son escoria, vendepatrias cobardes sin honor ni valores ni dignidad, una panda de fantoches arrastrados.
2
josde #11 josde
#1 Mas con los dos cabezas huecas que tienen al mando.
0
oceanon3d #3 oceanon3d *
Ahora mismo el Perro el presidente más conocido, para bien, del mundo por su postura anti Trump.

Ni toda la cúpula del PP, uno sobre otro, le llega a la altura del talón al presi.
5
ExLibris #2 ExLibris
Viva el internacionalismo humano! !abajo el malismo!
2
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#8 No. Está hablando de que hay que mejorar la educación porque hay gente incapaz de comprender lo que lee.
1
#14 Poll *
¿Os imagináis a PerroSanxe ganando el Premio Nobel este año? Nos bombardea el Naranjito.
1
azathothruna #15 azathothruna
#14 Que no sea el nobel, ninguno.
Ya quedo mas sucio por bronceado en spray naranja
0
Spirito #7 Spirito
Es que es de sentido común, de mínima ética, de respeto por el resto de pueblos.

No se puede ir a tirar bombas matando a hombres, mujeres, niños, a familias de una zona porque patatas. Eso es un crimen deleznable.

¡HdlgP!

Espero que EEUU se vaya a la mierda.
2
#8 tpm1
#7 ¿Estás hablando de Rusia?
1

