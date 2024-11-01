·
61
meneos
436
clics
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
TV turca agradece a Espańa estar en el lado correcto de la historia.
|
etiquetas
:
turquía
,
guerra
,
iran
,
espana
36
25
0
K
484
actualidad
15 comentarios
36
25
0
K
484
actualidad
#1
smilo
Cualquier persona decente estaría en contra de la guerra. La derecha española es miserable
15
K
139
#4
Cantro
#1
como de jodida están las cabezas por ciertos partidos cuando hasta NN y la Falange ven claro el asunto
4
K
62
#5
smilo
#4
todo sea por atacar a Sánchez tanto por acción como por inacción, cualquier excusa es buena
0
K
12
#12
r3dman
#4
A ver esos lo ven claro porque odian a los judíos (que no a los sionistas, que odiar a los sionistas es de ser persona decente, y sionista no es lo mismo que judío) más que a Sánchez.
1
K
18
#6
woke
*
#1
la derecha no está a favor de la guerra, está a favor de la economía y del capitalismo. Las guerras actuales son exclusivamente por esto.
1
K
33
#9
SeñorPresunciones
*
#1
No son derecha, son fascistas y traidores. Si fuesen derecha estarían apoyando al país frente al enemigo yanqui, si fuesen derecha harían campaña electoral con un programa y una propuesta para gobernar. Estos solo quieren sacar partido para ganar poder y seguir descuartizando el Estado, vendiéndolo todo y robando nuestros impuestos, como hacen en las CA que gobiernan, como hicieron con el asesino y mentiroso Aznar e igual que funcionaron con la marioneta M. Rajoy. No son más que escoria, basura corrupta.
6
K
94
#10
Bravok1
#1
Son escoria, vendepatrias cobardes sin honor ni valores ni dignidad, una panda de fantoches arrastrados.
2
K
38
#11
josde
#1
Mas con los dos cabezas huecas que tienen al mando.
0
K
20
#3
oceanon3d
*
Ahora mismo el Perro el presidente más conocido, para bien, del mundo por su postura anti Trump.
Ni toda la cúpula del PP, uno sobre otro, le llega a la altura del talón al presi.
5
K
30
#2
ExLibris
Viva el internacionalismo humano! !abajo el malismo!
2
K
30
#13
mente_en_desarrollo
#8
No. Está hablando de que hay que mejorar la educación porque hay gente incapaz de comprender lo que lee.
1
K
30
#14
Poll
*
¿Os imagináis a PerroSanxe ganando el Premio Nobel este año? Nos bombardea el Naranjito.
1
K
28
#15
azathothruna
#14
Que no sea el nobel, ninguno.
Ya quedo mas sucio por bronceado en spray naranja
0
K
18
#7
Spirito
Es que es de sentido común, de mínima ética, de respeto por el resto de pueblos.
No se puede ir a tirar bombas matando a hombres, mujeres, niños, a familias de una zona porque patatas. Eso es un crimen deleznable.
¡HdlgP!
Espero que EEUU se vaya a la mierda.
2
K
24
#8
tpm1
#7
¿Estás hablando de Rusia?
1
K
18
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
