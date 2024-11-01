Estados Unidos: “no podemos permitirnos mantener abiertos nuestros hospitales, pero ¿podemos permitirnos gastar mil millones de dólares al día en bombardear Irán?” [EN]

“Con un costo de $2.2 millones, un solo misil Tomahawk podría cubrir a 775 niños con Medicaid durante un año o proporcionar comidas a más de 3.600 niños en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Con más de $5 mil millones y contando, en tan solo sus primeros días, podrían cubrir las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para más de 2 millones de estadounidenses durante un año. Si esta guerra continúa al mismo ritmo, los fondos equivaldrían al costo de Medicaid para millones de personas en Estados Unidos".