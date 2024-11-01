edición general
52 meneos
51 clics

Estados Unidos: “no podemos permitirnos mantener abiertos nuestros hospitales, pero ¿podemos permitirnos gastar mil millones de dólares al día en bombardear Irán?” [EN]

“Con un costo de $2.2 millones, un solo misil Tomahawk podría cubrir a 775 niños con Medicaid durante un año o proporcionar comidas a más de 3.600 niños en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Con más de $5 mil millones y contando, en tan solo sus primeros días, podrían cubrir las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para más de 2 millones de estadounidenses durante un año. Si esta guerra continúa al mismo ritmo, los fondos equivaldrían al costo de Medicaid para millones de personas en Estados Unidos".

| etiquetas: guerra , estados unidos , iran , coste
32 20 0 K 360 Guerras
11 comentarios
32 20 0 K 360 Guerras
joffer #1 joffer
Es el tipo de sociedad que han preferido elegir. Recordemos que es una democracia.
3 K 49
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Todo sea por seguir siendo el faro de la libertad, como dice la presidenta de mi comunidad autónoma.
2 K 56
makinavaja #6 makinavaja
#1 Eso dicen.... o eso se creen.... :-D :-D
0 K 12
#8 lonce
#1 Presumen de democracia, pero a nada que les aprietes te sacan el "Bueno, realmente somos una república"
0 K 6
azathothruna #9 azathothruna
#1 Y segunda enmienda contra dictadores.
0 K 18
Equidislate #2 Equidislate *
Depende de quién se lucra con las ventas de armamento o la apropiación de recursos del objetivo al que se ha de llevar la libertad y democracia. Pero sobre.. todo de la posición e influencia de estos en las altas esferas gubernamentales de USA.
1 K 25
#4 Pivorexico
Que tomen nota los veteranos de esta guerra y anteriores , fentanilo a mares .
0 K 11
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Haberlo pensado antes
0 K 11
vviccio #10 vviccio
2003: invaden Irak
2008: quiebra de Lehman Brothers
2014: califato del Estado Islámico
Conclusión: cero beneficios para el estadounidense medio y problemas para el resto del mundo (oleadas de refugiados, atentados, etc.)
0 K 11
johel #5 johel
¡Guerras, sangre, hambre!, ¡esta pobre gente no es importante!
0 K 10
#11 Forestalx
Cada uno tiene sus preferencias
0 K 9

menéame