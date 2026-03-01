edición general
Estados Unidos bombardea México, Argentina y Nicaragua en busca de España

A primera hora de esta mañana, Estados Unidos ha bombardeado México, Argentina y Nicaragua en busca de España. La ofensiva del Gobierno estadounidense tenía como objetivo la ciudad de Madrid, pero han sido incapaces de encontrarla en el mapa. Donald Trump ha tachado a España de cobarde por esconderse.

Turdus_Merula #1 Turdus_Merula
"La guerra se invento para que los americanos aprendiesen geografia"
calde #15 calde
#1 *estadounidenses

que a su vez son hijos de migrantes de todo el mundo que invadieron Norteamérica y olvidaron su origen migrante.

Más paleto, imposible.
Turdus_Merula #20 Turdus_Merula
#15 Chico, yo solo puse la cita literal... (Mark Twain)
calde #23 calde
#20 ya, ya, si está muy bien traída. Sólo era por dar más contexto.
#22 pcmaster
#15 gUSAnos.
#17 jamon_de_jaboogie
#1 Jajajam y el español medio sabe colorar Washington State, o Pensilvania en el mapa! O Rumania!
#2 capitan.meneito
EMT nos va a meter en un lío de verdad :troll:
#9 A_S
#2 hasta que leí lo de en busca de España creía que era verdad xD
Ludovicio #19 Ludovicio
#9 Es que todo titular que empiece con "EEUU bombardea" es, en base, creíble.
#7 atxesun
En EEUU hay nueve Madrid, concretamente en Alabama, Colorado, Iowa, Kentucky, Maine, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Virginia. Y un Nuevo Madrid en Misuri. :troll:
#14 Intensos_dias
#7 Más otro en Filpinas, otro en la provincia de Almería, y Madrid de las Caderechas, privincia de Burgos.

En Vallecas, nos tomaremos unas birras tranquilitos...
angelitoMagno #5 angelitoMagno
"La actualidad del mañana"
Tengo miedo :-|
Turdus_Merula #6 Turdus_Merula
#5 En el Pais Vasco llevan una semana con miedo
Especialmente en la zona de Irún
Spirito #13 Spirito
#6 xD xD xD

La genialidad del Mundotoday es espectacular. xD

P.d.: Unos señores de negro llamarán a tu puerta en cinco minutos. Ve al balcón, deslízate por la cornisa, salta en el vacío... no temas. :roll:
efectogamonal #3 efectogamonal
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA {0x1f525}
Free_palestine #4 Free_palestine
Que buenos son estos de EMT que buena carcajada me han arrancado xD xD xD
GanaderiaCuantica #11 GanaderiaCuantica
He leído este también ( www.elmundotoday.com/2026/03/la-geopolitica-actual-lleva-a-los-histori ) a raíz de este artículo; no sabia que el mundo today tenía una sección seria.
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#11 Suscribo el artículo y tu comentario.
Spirito #8 Spirito
xD xD xD

¡Cabrones! xD xD xD
#12 aribaucio
No se si es normal, pero cuando he leído el principio del titular "Estados Unidos bombardea México, Argentina y Nicaragua" me lo estaba creyendo.
Manuel.G #21 Manuel.G
Lo peor.... es que he tardado más de medio segundo en darme cuenta de que era una broma.
#18 Tks4dTip
En Madrid ya saben que no está, es un distrito de Miami
