Estados Unidos bombardea México, Argentina y Nicaragua en busca de España

A primera hora de esta mañana, Estados Unidos ha bombardeado México, Argentina y Nicaragua en busca de España. La ofensiva del Gobierno estadounidense tenía como objetivo la ciudad de Madrid, pero han sido incapaces de encontrarla en el mapa. Donald Trump ha tachado a España de cobarde por esconderse.
| etiquetas: trump , españa , usa , geografia
que a su vez son hijos de migrantes de todo el mundo que invadieron Norteamérica y olvidaron su origen migrante.
Más paleto, imposible.
En Vallecas, nos tomaremos unas birras tranquilitos...
Tengo miedo
Especialmente en la zona de Irún
La genialidad del Mundotoday es espectacular.
P.d.: Unos señores de negro llamarán a tu puerta en cinco minutos. Ve al balcón, deslízate por la cornisa, salta en el vacío... no temas.
¡Cabrones!