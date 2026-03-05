edición general
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)

Las devastadoras consecuencias del ataque con misiles fueron grabadas en video y publicadas por la agencia de noticias iraní ISNA. Las imágenes muestran un gran incendio en el lugar del impacto, edificios dañados y varios coches destrozados atrapados bajo los escombros. Una densa humareda se eleva sobre la zona y hay escombros esparcidos por el suelo. las fuerzas iraníes emplearon misiles hipersónicos y drones de ataque. Los objetivos, según las fuentes, fueron el edificio del Ministerio de Defensa israelí y el Aeropuerto Internacional Ben Gur

| etiquetas: irán , naranjitolas , sionismo , guerra , oriente , medio ,
pitercio #1 pitercio
Parece que la cúpula no está para tirar cohetes. Con licencia de Matías Prats.
kumo #2 kumo *
La Iranian Students News Agency es una organización de noticias dirigida por estudiantes universitarios iraníes.

Ehem... Y la noticia no está en ningún otro medio. Yo como que ni con pinzas.
carakola #3 carakola
#2 Hay mucha censura de lo que sale sobre ataques iraníes y los daños que provocan. Están reventado Israel a misilazos, devolviéndoles la moneda como pueden, pero los medios occidentales no lo muestran.
kumo #4 kumo *
#3 También hay mucha propaganda pro-iraní, retocada hasta con IA como hemos visto. Elige creerte lo que quieras. Yo prefiero ser más crítico.

Una foto de un par de coches reventados que puede ser de cualquier sitio y ya cuela? :roll:
