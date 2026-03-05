Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)

Las devastadoras consecuencias del ataque con misiles fueron grabadas en video y publicadas por la agencia de noticias iraní ISNA. Las imágenes muestran un gran incendio en el lugar del impacto, edificios dañados y varios coches destrozados atrapados bajo los escombros. Una densa humareda se eleva sobre la zona y hay escombros esparcidos por el suelo. las fuerzas iraníes emplearon misiles hipersónicos y drones de ataque. Los objetivos, según las fuentes, fueron el edificio del Ministerio de Defensa israelí y el Aeropuerto Internacional Ben Gur