edición general
227 meneos
685 clics
Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)

Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)  

MEE ha recopilado los nombres y edades de algunas de los asesinadas en el ataque de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh

| etiquetas: sionismo , eeuu , israel , crimen. esceula , niñas , irán
107 120 1 K 488 actualidad
25 comentarios
107 120 1 K 488 actualidad
Comentarios destacados:        
Supercinexin #1 Supercinexin
Putos genocidas racistas de mierda.
19 K 187
#22 walk_kindly_shout
#1 es bueno recordar que no solo mataron a los niños con el primer misil, sino que luego mataron a los padres que habían venido a buscar a los niños con el segundo misil.

El próximo 11S que tengan lo voy a grabar para ponerlo en bucle comiendo palomitas.
1 K 30
Peka #24 Peka
#1 Entraba a esto y ha dejar en vergüenza a alexwing por votar bulo.
1 K 33
Tkachenko #2 Tkachenko
Ayer los campeones de la libertad y la democracia tuvieron un pequeño desliz:
x.com/DropSiteNews/status/2029241236146491883
9 K 125
Tkachenko #21 Tkachenko
#13 ayer reconocieron haber bombardeado el lugar, como se puede ver en #2, pero mejor creer lo que dice el payaso ése
1 K 32
Mangione #12 Mangione
Luego les preocupa si aquí llevan velo. Y lo que hacen para modernizar sus espíritus y sociedades para que avancen es... descuartizar centenares de niñas a bombazos.

Así seguro que comprenderán las bondades de la vida occidental. ¿No?

Hijos del detritus nazi...
7 K 103
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
Me pongo malo con esto, es que no he podido pasar ni de la primera página...Hijosdelagranputa, joder!!
9 K 100
#11 KaBeKa
Esto es la guerra, no la mierda de ruedas de prensa en donde se dice que han golpeado tal barco o han llegado a impactar a nosecuantas defensas. Mierda, la guerra es esto los inocentes que mueren por putas mierdas de decrépitos egocéntricos que quieren vender armas y reconstruir luego esos países arrasados con empresas que les dan millones en sobres cerrados.
Basura neoliberal en donde los beneficios lo son todo y las vidas son meros daños colaterales(matanzas).
6 K 81
juliusK #4 juliusK
Se la podrían enviar a la exprostituta que el pedófilo criminal mandó a representar a EEUU en la Asamblea General de la ONU en defensa de la infancia. Iba a entender lo mismo que cuando leyó en ¿ingles? los papeles que le dieron pero así no podrá decir que desconoce que su esposo revienta niños con nombre.
7 K 71
#7 C.Nutrio *
#4 ¿Ex?
1 K 14
juliusK #9 juliusK
#7 A ver, túyasabe...
0 K 8
avalancha971 #6 avalancha971
Decían que no querían que las mujeres y niñas fueran oprimidas por el régimen iraní, y lo han conseguido.

Muertas ya no seran oprimidas nunca más.
6 K 64
#18 Nusku
Por aquí pulula un grandísimo HDGP que tanto el genocidio de Gaza como el asesinato de estas pobres niñas siempre vota bulo.

No se ha debido despertar todavía hoy.
4 K 63
Tkachenko #20 Tkachenko
#18 estará operando otra de las miles de cuentas que manejan
1 K 26
Ka1900 #3 Ka1900
Pobres criaturas. Se le parte a una el corazón a trozos. No a la guerra. En las guerras sólo salen beneficiados los que venden armas mientras almas inocentes mueren.
4 K 57
Edheo #10 Edheo
#3 Y los que mercadean petróleo
Y aún te cuentan que... tenemos que "reorientar" el posicionamiento de España en esta guerra
Me gustaría ver un trio de las azores, protagonizado por Feijó y Abascal... me parto de pensarlo
1 K 27
#23 Dav3n
#16 Anda, vete con tus vergüenzas a repartir propaganda donde cuele, aquí te has equivocado de lugar, bot.

Martín Trolero, Gmitu, Yaguito, Fonseca, etc. no van a colar en esta casa, su historial es demasiado patético incluso para los incautos :troll:

Eso sí, buen intento, moñeco xD
3 K 27
tronchastiles #25 tronchastiles
#23 Tus delirios me parecen estupendos. Ahora, toma el bulo de google maps: maps.app.goo.gl/wKeRVcu39RDndpLX7

¿Entiendes ahora por que me descojono de vuestros delirios?
0 K 11
LinternaGorri #14 LinternaGorri
hay quien habla de un sacrificio de niñas vírgen3s al inicio de la agresión para pedir el favor del demonio que patrocinaba Epstion
0 K 11
cdya #17 cdya
No a la guerra.
0 K 10
tronchastiles #19 tronchastiles
Toma, "clon NAFO"
maps.app.goo.gl/wKeRVcu39RDndpLX7

Ya puedes decir que google maps también es un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista xD

No soís muy inteligentes negando la readlidad.
1 K 1
#13 Dav3n
#8 Martin Trolero? En serio?

Eso no es una fuente sería sino un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista.
6 K 65
Tkachenko #15 Tkachenko
#13 el payaso metiendo trolas y el clon NAFO difundiéndolas
www.swissinfo.ch/spa/unesco-define-bombardeo-en-escuela-iraní-como-"g
3 K 27
tronchastiles #16 tronchastiles
#13 Tambíen puedes abrir los enlaces de google maps y comprobarlo por ti mismo, como hacemos algunos antes de hacer una afirmación así.
De hecho, a estas alturas de la película, ya tengo claro quienes son los payasos ridículos al servicio de la propaganda de los Ayatolás.
4 K -27

menéame