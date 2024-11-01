·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13611
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7063
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5478
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4616
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
2833
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
445
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
394
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
404
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
361
Trump devuelve la bandera de España a la izquierda
692
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
227
meneos
685
clics
Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)
MEE ha recopilado los nombres y edades de algunas de los asesinadas en el ataque de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
israel
,
crimen. esceula
,
niñas
,
irán
107
120
1
K
488
actualidad
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
107
120
1
K
488
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Putos genocidas racistas de mierda.
19
K
187
#22
walk_kindly_shout
#1
es bueno recordar que no solo mataron a los niños con el primer misil, sino que luego mataron a los padres que habían venido a buscar a los niños con el segundo misil.
El próximo 11S que tengan lo voy a grabar para ponerlo en bucle comiendo palomitas.
1
K
30
#24
Peka
#1
Entraba a esto y ha dejar en vergüenza a alexwing por votar bulo.
1
K
33
#2
Tkachenko
Ayer los campeones de la libertad y la democracia tuvieron un pequeño desliz:
x.com/DropSiteNews/status/2029241236146491883
9
K
125
#21
Tkachenko
#13
ayer reconocieron haber bombardeado el lugar, como se puede ver en
#2
, pero mejor creer lo que dice el payaso ése
1
K
32
#12
Mangione
Luego les preocupa si aquí llevan velo. Y lo que hacen para modernizar sus espíritus y sociedades para que avancen es... descuartizar centenares de niñas a bombazos.
Así seguro que comprenderán las bondades de la vida occidental. ¿No?
Hijos del detritus nazi...
7
K
103
#5
Ratoncolorao
Me pongo malo con esto, es que no he podido pasar ni de la primera página...Hijosdelagranputa, joder!!
9
K
100
#11
KaBeKa
Esto es la guerra, no la mierda de ruedas de prensa en donde se dice que han golpeado tal barco o han llegado a impactar a nosecuantas defensas. Mierda, la guerra es esto los inocentes que mueren por putas mierdas de decrépitos egocéntricos que quieren vender armas y reconstruir luego esos países arrasados con empresas que les dan millones en sobres cerrados.
Basura neoliberal en donde los beneficios lo son todo y las vidas son meros daños colaterales(matanzas).
6
K
81
#4
juliusK
Se la podrían enviar a la exprostituta que el pedófilo criminal mandó a representar a EEUU en la Asamblea General de la ONU en defensa de la infancia. Iba a entender lo mismo que cuando leyó en ¿ingles? los papeles que le dieron pero así no podrá decir que desconoce que su esposo revienta niños con nombre.
7
K
71
#7
C.Nutrio
*
#4
¿Ex?
1
K
14
#9
juliusK
#7
A ver, túyasabe...
0
K
8
#6
avalancha971
Decían que no querían que las mujeres y niñas fueran oprimidas por el régimen iraní, y lo han conseguido.
Muertas ya no seran oprimidas nunca más.
6
K
64
#18
Nusku
Por aquí pulula un grandísimo HDGP que tanto el genocidio de Gaza como el asesinato de estas pobres niñas
siempre
vota bulo.
No se ha debido despertar todavía hoy.
4
K
63
#20
Tkachenko
#18
estará operando otra de las miles de cuentas que manejan
1
K
26
#3
Ka1900
Pobres criaturas. Se le parte a una el corazón a trozos. No a la guerra. En las guerras sólo salen beneficiados los que venden armas mientras almas inocentes mueren.
4
K
57
#10
Edheo
#3
Y los que mercadean petróleo
Y aún te cuentan que... tenemos que "reorientar" el posicionamiento de España en esta guerra
Me gustaría ver un trio de las azores, protagonizado por Feijó y Abascal... me parto de pensarlo
1
K
27
#23
Dav3n
#16
Anda, vete con tus vergüenzas a repartir propaganda donde cuele, aquí te has equivocado de lugar, bot.
Martín Trolero, Gmitu, Yaguito, Fonseca, etc. no van a colar en esta casa, su historial es demasiado patético incluso para los incautos
Eso sí, buen intento, moñeco
3
K
27
#25
tronchastiles
#23
Tus delirios me parecen estupendos. Ahora, toma el bulo de google maps:
maps.app.goo.gl/wKeRVcu39RDndpLX7
¿Entiendes ahora por que me descojono de vuestros delirios?
0
K
11
#14
LinternaGorri
hay quien habla de un sacrificio de niñas vírgen3s al inicio de la agresión para pedir el favor del demonio que patrocinaba Epstion
0
K
11
#17
cdya
No a la guerra.
0
K
10
#19
tronchastiles
Toma,
"clon NAFO"
maps.app.goo.gl/wKeRVcu39RDndpLX7
Ya puedes decir que google maps también es un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista
No soís muy inteligentes negando la readlidad.
1
K
1
#8
tronchastiles
x.com/i/status/2027824313399730624
9
K
-57
#13
Dav3n
#8
Martin Trolero? En serio?
Eso no es una fuente sería sino un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista.
6
K
65
#15
Tkachenko
#13
el payaso metiendo trolas y el clon NAFO difundiéndolas
www.swissinfo.ch/spa/unesco-define-bombardeo-en-escuela-iraní-como-"g
3
K
27
#16
tronchastiles
#13
Tambíen puedes abrir los enlaces de google maps y comprobarlo por ti mismo, como hacemos algunos antes de hacer una afirmación así.
De hecho, a estas alturas de la película, ya tengo claro quienes son los payasos ridículos al servicio de la propaganda de los Ayatolás.
4
K
-27
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El próximo 11S que tengan lo voy a grabar para ponerlo en bucle comiendo palomitas.
x.com/DropSiteNews/status/2029241236146491883
Así seguro que comprenderán las bondades de la vida occidental. ¿No?
Hijos del detritus nazi...
Basura neoliberal en donde los beneficios lo son todo y las vidas son meros daños colaterales(matanzas).
Muertas ya no seran oprimidas nunca más.
No se ha debido despertar todavía hoy.
Y aún te cuentan que... tenemos que "reorientar" el posicionamiento de España en esta guerra
Me gustaría ver un trio de las azores, protagonizado por Feijó y Abascal... me parto de pensarlo
Martín Trolero, Gmitu, Yaguito, Fonseca, etc. no van a colar en esta casa, su historial es demasiado patético incluso para los incautos
Eso sí, buen intento, moñeco
¿Entiendes ahora por que me descojono de vuestros delirios?
maps.app.goo.gl/wKeRVcu39RDndpLX7
Ya puedes decir que google maps también es un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista
No soís muy inteligentes negando la readlidad.
Eso no es una fuente sería sino un payaso ridículo al servicio de la propaganda imperialista.
www.swissinfo.ch/spa/unesco-define-bombardeo-en-escuela-iraní-como-"g
De hecho, a estas alturas de la película, ya tengo claro quienes son los payasos ridículos al servicio de la propaganda de los Ayatolás.