Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]

Bibi, tenemos un problema. Quizá tengamos que detener la guerra...

| etiquetas: trump , netanyahu , máxima preocupación , ue , declaraciones , guiñoles
3 comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
Me parto la polla {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Joder, qué putas risas con los muppets esos. Han clavado la idiotsincrasia de estos dos hijosdelagranputa.
