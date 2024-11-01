·
6837
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5063
clics
InfluRatas
4886
clics
Mascotas
5354
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4962
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
592
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
480
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación a Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas
465
El ataque a la escuela de niñas en Irán fue "deliberado", según una investigación de Al-Jazeera
370
El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España
725
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
27
meneos
615
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
Bibi, tenemos un problema. Quizá tengamos que detener la guerra...
|
3 comentarios
#1
Supercinexin
Me parto la polla
3
K
64
#2
Golan_Trevize
Joder, qué putas risas con los muppets esos. Han clavado la
idiotsincrasia
de estos dos hijosdelagranputa.
2
K
44
#3
Chusticia4all
Jjajaja
1
K
30
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
