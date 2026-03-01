edición general
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán

El ataque mató a 180 alumnas de entre 7 y 12 años, pero la herramienta de X y muchos de sus usuarios han negado que el ataque de EEUU e Israel sea real, entre ellos políticos como Esperanza Aguirre, Pilar Rahola o Hermann Tertsch

oceanon3d #7 oceanon3d *
Ya lo hicieron en la matanza de Gaza cuando al principio un misil mato a mas de 500 refugiados en el parking de un hospital. Hasta los servicios de inteligencia europeos se sumaron al bulo, que si un misil de Hamás defectuosos bla, bla, bla , para al final tener que tragárselo.

Cuando pase un tiempo y quede claro que matan indiscriminadamente ya ni se molestaran en disimular.

Me cago en estos hdp y sus secuaces en las redes ....muchos en España.
RoterHahn #9 RoterHahn
#7
Primero lo niegan, para tiempo despues aceptarlo a regañadientes.
Asi ya han conseguido algo.
Aplanar a los suyos y que la colera del resto disminuya.

Es una estrategia mas que usan, y les funciona.
manbobi #11 manbobi
#7 Bueno y los sionistas locales con que si era un cohete descarriado de la yihad. Cuando la destrucción y el asesinato indiscriminado fue la norma dejsron de justificar nads
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No sé por qué.

Si han conseguido que un montón de niñas nunca vayan a ser obligadas a llevar velo.
Y nunca más les obligarán a ir al colegio en sábado, como se ha leído por aquí que hacían sus malosos líderes (lo de que los días de fiesta sean jueves y viernes, ya tal).

Han conseguido un montón de acciones humanitarias en un solo movimiento.
rutas #5 rutas *
Un buen análisis sobre el tema para separar el grano de la paja basura humana.

Siempre son los mismos malparidos quienes se tragan estos bulos y los difunden para defender a genocidas. Es que no falla.
#1 Vicenteeee *
hilo en X de Julián Macías Tovar.
Edito: Explicación con datos y otras fuentes.
xabih #3 xabih
X es un pozo de mierda, los que siguen allí que se lo hagan mirar, existen alternativas.
skaworld #8 skaworld
Es q la idea es cojonuda.

Imaginad que tuvieseis la llave de google, que cuando alguien le preguntaseis a tu motor de busqueda de confianza.... solo le pudiese responder lo que tu quisieses... A dia de hoy es complicado... Internete esta lleno de medios diferentes y controlarlos todos es muy jodido, se intenta pero siempre se escapa algo... La gente al buscar a veces no se queda con los primeros resultados y busca... Pero dejad de ser cortoplacistas y pensad a largo plazo... ¿Y si entrenamos a la proxima generacion de cibernautas en la comodidad de tener una respuesta amable y de calidad... que normalmente responda bien pero que cuando nos interese solo dijese lo que nosotros queremos que diga? Planazo eh?

Pos en esas estamos
manbobi #13 manbobi
#12 Eso es equivalente a decir que Federico Jiménez Losantos habla muy bien.
1 K 31
#14 eipoc
#13 más o menos, salvo que sería Federico pero con conocimiento de programación, tecnología, te da las fuentes que pides y hace todo mejor que el resto. Luego si le pides información política tienes que andar con mil ojos que te la pega, pero si estás prevenido y sabes tratar con él le sacas mucha información.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Esto dice Grok ahora:
Tras verificar fuentes independientes (EFE, RTVE, CNN, El País, Wikipedia y geolocalización en Google Maps de Minab, Irán), las imágenes sí corresponden al bombardeo del 28 de febrero de 2026 en la escuela de niñas de Minab (Hormozgán), con ~148 fallecidas según autoridades iraníes. El edificio y detalles no coinciden con el atentado de Kabul 2021. Confusión previa por escenas similares de destrucción, pero datos actuales lo aclaran.

x.com/grok/status/2028181401716007395
carakola #16 carakola
Es burdo pero van con ello.
jonolulu #10 jonolulu
Sin ir mas lejos aquí unos cuantos meneantes difundieron la patraña del cohete de Hamás desviado para justificar una de las primeras masacres de Israel en un hospital de Gaza
IkkiFenix #15 IkkiFenix
Y muchos medios de comunicación tradicionales también.
manbobi #4 manbobi
Grok es referente para mucho ser humano.
#12 eipoc *
#4 grok aunque nos joda es un IA muy buena, pero hay que coger todo lo que sea política y opinión con pinzas y mascarilla. Deepseek es peor y apesta igual a pesar de se China. Deepseek cojea del mismo pie, apoyo al capitalismo incondicional.
Mauricio_Colmenero #17 Mauricio_Colmenero
Sobre lo del parking del hospital.

Según Associated Press,[28] The Economist, India Today, The Wall Street Journal, Channel 4 y expertos entrevistados por BBC y The Guardian la explosión probablemente fue causada por un cohete.

Un proyectil de Israel hace un crater en el que puedes aparcar facilmente un camión ... allí no había crater, solo metralla.

Pero bueno.
