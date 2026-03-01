La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán

El ataque mató a 180 alumnas de entre 7 y 12 años, pero la herramienta de X y muchos de sus usuarios han negado que el ataque de EEUU e Israel sea real, entre ellos políticos como Esperanza Aguirre, Pilar Rahola o Hermann Tertsch
Cuando pase un tiempo y quede claro que matan indiscriminadamente ya ni se molestaran en disimular.
Me cago en estos hdp y sus secuaces en las redes ....muchos en España.
Primero lo niegan, para tiempo despues aceptarlo a regañadientes.
Asi ya han conseguido algo.
Aplanar a los suyos y que la colera del resto disminuya.
Es una estrategia mas que usan, y les funciona.
Si han conseguido que un montón de niñas nunca vayan a ser obligadas a llevar velo.
Y nunca más les obligarán a ir al colegio en sábado, como se ha leído por aquí que hacían sus malosos líderes (lo de que los días de fiesta sean jueves y viernes, ya tal).
Han conseguido un montón de acciones humanitarias en un solo movimiento.
pajabasura humana.
Siempre son los mismos malparidos quienes se tragan estos bulos y los difunden para defender a genocidas. Es que no falla.
Edito: Explicación con datos y otras fuentes.
Imaginad que tuvieseis la llave de google, que cuando alguien le preguntaseis a tu motor de busqueda de confianza.... solo le pudiese responder lo que tu quisieses... A dia de hoy es complicado... Internete esta lleno de medios diferentes y controlarlos todos es muy jodido, se intenta pero siempre se escapa algo... La gente al buscar a veces no se queda con los primeros resultados y busca... Pero dejad de ser cortoplacistas y pensad a largo plazo... ¿Y si entrenamos a la proxima generacion de cibernautas en la comodidad de tener una respuesta amable y de calidad... que normalmente responda bien pero que cuando nos interese solo dijese lo que nosotros queremos que diga? Planazo eh?
Pos en esas estamos
Tras verificar fuentes independientes (EFE, RTVE, CNN, El País, Wikipedia y geolocalización en Google Maps de Minab, Irán), las imágenes sí corresponden al bombardeo del 28 de febrero de 2026 en la escuela de niñas de Minab (Hormozgán), con ~148 fallecidas según autoridades iraníes. El edificio y detalles no coinciden con el atentado de Kabul 2021. Confusión previa por escenas similares de destrucción, pero datos actuales lo aclaran.
Un proyectil de Israel hace un crater en el que puedes aparcar facilmente un camión ... allí no había crater, solo metralla.
Pero bueno.