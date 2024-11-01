edición general
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)  

Se filtró el mapa completo de las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, de forma pública.

Don_Pixote #3 Don_Pixote
En google maps también se ven..

mirad locos, que satélite tengo
#0 no puede creérselo
7 K 97
antesdarle #6 antesdarle
#3 y que Irán tiene varios satélites en órbita.
0 K 10
Aokromes #7 Aokromes
#3 a fecha de hoy?
1 K 30
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#7 si te compras el Google earth , supongo que si

De todas maneras, que cualquier satélite privado te saca fotos

Que tienes youtubers pagando pasta para contar avioncitos y tanques en muchos canales..
1 K 21
Aokromes #12 Aokromes
#8 > si te compras el Google earth , supongo que si

ya, como que google va a darte imagenes de hoy sin censurar para cabrear a trump.
1 K 30
Tkachenko #13 Tkachenko
#12 cuñadez nivel NAFO, no?
0 K 20
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#12 chico puedes abrirlo ahora mismo y contar avioncitos tu mismo

Y McDonalds en sus bases
0 K 8
EGraf #18 EGraf *
#7 casi, a fecha del 2025. Lo puedes tu mismo comprobar en el Google Earth gratuito buscando "Al-Udeid Air Base, Abū Nakẖlah, Qatar". Se ven hasta aviones aparcados y todo. Vamos, que no es ningún secreto.  media
0 K 11
#16 lameth
#3 Y que sepas escribir......

P.D. Encima tienes votos positivos.....
2 K 42
Tkachenko #17 Tkachenko
#16 xD xD xD
Son autovotos con sus otras cuentas. Un crack
0 K 20
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#16 pobre Tkachenko que necesita a sus mejores amigos para defenderlo

A ver cuál es la próxima noticia que subís,” última hora - China revela el menú del McDonalds”
0 K 8
#22 lameth
#19 Joer tio, ¿Comparas fotos de inteligencia usando satélites que le dan mil vueltas a los civiles con usar Google Earth?
Se nota que sabes un montón. Yo ni se como no te contratan a ti para hacer estas mierdas.
1 K 30
Don_Pixote #24 Don_Pixote
#22 xD xD estoy bastante convencido que el que os a colado el vídeo ha hecho algo parecido

Porque no contrastáis nada

Pero nada de nada

Sois como un rebaño hacia el precipicio
0 K 8
#29 lameth
#24 Tu no estás bien.
¿Y de donde has sacado que yo he defendido la autenticidad de esta noticia?
0 K 10
Don_Pixote #30 Don_Pixote
#29 “ Joer tio, ¿Comparas fotos de inteligencia usando satélites que le dan mil vueltas a los civiles con usar Google Earth?”

Vaya demencia llevas colega
0 K 8
QRK #20 QRK
#3 Pero en Google Maps también dan información de donde se encuentran las baterías antimisiles, los almacenes de vehículos, los tipos de embarcación, etc.??

Porque igual esos pequeños detalles es lo que dan importancia a este envío... Tal vez no sé
4 K 60
Tkachenko #21 Tkachenko
#20 no se cansan de hacer el ridículo. Son únicos
1 K 36
Don_Pixote #23 Don_Pixote
#20 yo creo que hasta te digo el color del pelo del piloto y gratuitamente  media
0 K 8
Mildranx #26 Mildranx
#20 si, cualquiera que haya seguido la guerra de ucrania ha visto como a más de uno le han dado por salir en la foto...
1 K 18
#1 Albarkas
Uish, que fallo más tonto...
6 K 84
masde120 #4 masde120
esto es un pelín sensacionalista. Y pones un link de un crosspost de un video...
2 K 36
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero si las puedes ver con google maps o con cualquier empresa de satélites de fotos.
1 K 30
Aokromes #11 Aokromes
#10 a fecha de hoy?
1 K 30
Mildranx #27 Mildranx
#11 si lo pagas si, puedes contratarlas, en ucrania los analistas lo llevan haciendo 4años...
0 K 10
capitan__nemo #31 capitan__nemo
#15 Se supone que las bases militares estan emborronadas, borrosas o puestas con mucha menos calidad en google maps.
www.google.com/search?q=google maps bases militares borradas
0 K 19
cosmonauta #9 cosmonauta
#0 te van a dar un premio al hacker del año. ¡Menudo crack!
0 K 17
cosmonauta #15 cosmonauta *
#9 en Google Maps, buscando por us airbsase :-D :-D

Es que es de ser cerruño  media
0 K 17
Veelicus #5 Veelicus
Ahora si que si se puede decir.
¡La culpa del informatico!!!
0 K 11
#25 fremen11
Edito
0 K 9
Don_Pixote #28 Don_Pixote
Este es un ejemplo claro de un usuario con 20 de karma haciendo lo que le sale de los cojones en menéame :-D

Admins seguid así

Se está quedando un lugar muy plural
0 K 8
#2 yukatan
heee sidooo yoooo????
0 K 7

