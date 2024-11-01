·
2024-11-01
182
meneos
667
clics
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
Siempre está bien recordar el reproductor que hizo que me olvidara de los códecs. A día de hoy lo uso en todas las plataformas.
tecnología
23 comentarios
Comentarios destacados:
#2
Marisadoro
La pregunta del millón si VLC no tiene anuncios ni cobra suscripción ni cuenta con opciones premium de pago es: ¿cómo gana dinero? Esencialmente, de dos formas: a través de donaciones de sus usuarios y con VideoLabs, una rama empresarial que tiene clientes de primer nivel como Microsoft, Acer o Amazon. Pese a su enorme volumen de descargas, VLC mantiene una estructura liviana, ya que se sostiene sobre la base de una comunidad de voluntarios.
13
K
130
#1
taSanás
Madre mía, los codec pack, recuerdo desbloqueado
9
K
81
#4
Brill
#1
Pues sí. Al principio iban muy bien, como el K-Lite, pero con el tiempo siempre te terminaba faltando alguno y había que instalarlo a mano.
3
K
51
#18
ronko
#4
El oficial de DivX, hacía que cascara el explorador en XP cada vez que entraba en alguna carpeta con videos, creo que era por la preview.
1
K
25
#10
da.revuelta
#7
¡Hecho! He puesto la de Xataka. Gracias por el aviso
3
K
43
#14
Mustela
#10
Veo que eres bastante nuevo. Cuando agregues un artículo que el producto en cuestión se indique en alguna parte, título o etiquetas. Si no da la sensación de artículo estadounidense de "entra si quieres saber más" y te acaben vendiendo un producto de cocina.
3
K
37
#19
Cuñado
#10
No tienes por qué poner el mismo titular, pero sí es importante que no desvirtúe el contenido de la noticia ni añada ningún tipo de opinión personal. Una buena práctica es "resolver" el contenido el titular para evitar clickbaitings o referencias locales. Por ejemplo:
Hace 30 años creó el reproductor VLC para la universidad: hoy tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios.
Un caso común es el de enviar noticias de medios locales cuyos lectores…
» ver todo el comentario
2
K
30
#20
Pilfer
#19
y así debería ser. Pero yo he visto atacar una noticia por microbloging por cosas parecidas al ejemplo que das.
0
K
10
#3
Jakeukalane
Hombre, si te inventas el titular podrías escribirlo bien
3
K
39
#7
da.revuelta
#3
, es mi segundo envío. ¿Debería de poner el mismo titular que el título de Xataka?
2
K
32
#9
cosmonauta
#7
Si. O algo que lo resuma, sin añadir opinión. Lo mejor es usar el original.
1
K
27
#12
Atusateelpelo
#7
Te corrijo la entradilla.
"Siempre está bien
recordad
el reproductor"
Por:
"Siempre está bien
recordar
el reproductor"
2
K
33
#23
aritsuzu
#12
#7
Nebrija que te brija...
0
K
9
#6
cosmonauta
#0
Cambia ese titular antes que los talibanes, que están muy activos este finde, te lo tiren abajo.
El meneo lo vale.
4
K
39
#8
Jakeukalane
*
#6
Talibanes o no hay gente a la que parece que le dan igual sus meneos. El titular original de Xataka es malísimo, estilo Xataka. Pero él con poner ":" podría haberlo dejado sin incorrecciones ortográficas que llamen la atención hacia el titular... Además de que la palabra "mito" no está en el meneo...
1
K
26
#22
knzio
#6
los talibanes muy activos este finde
0
K
10
#13
neiviMuubs
Dios bendiga a vlc y irfanview.
3
K
33
#11
La_patata_española
En mi Linux, siempre MPV (
mpv.io/
), se lo come todo y la interfaz no puede ser más sencilla y ligera. Para Android, pues entre MPV y VLC no se escapa nada. Si uno te da algún problema con un vídeo concreto, suele ir bien en el otro.
1
K
21
#5
mondoxibaro
Como siempre Xataka sensacionaliza para luego añadír...casi tres décadas sigue siendo imprescindible para cualquiera que vea vídeos.
1
K
18
#17
ContinuumST
"Para su cocreador, el dinero puede ser una cárcel, una limitación si se convirtiese en su objetivo principal. "
No se puede decir más claro.
0
K
12
#15
JanSolo
*
Sigo usándolo a día de hoy y estoy satisfecho. Agrupa todo lo que necesito.
0
K
11
#16
guillersk
Tengo VLC al que te metes una loncha de jamón y reproduce, y mpchc que es el que uso principalmente
0
K
11
#21
marihuanO
El mejor reproductor de la historia, el VLC Arbeloa.
0
K
9
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
