publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
29
clics
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
La ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel desata represalias iraníes y amenaza con incendiar Oriente Medio ...
|
etiquetas
:
irán
,
niñas
,
muertes
,
crimen de guerra
25
4
1
K
234
actualidad
6 comentarios
#1
Fedorito
#0
Duplicada y portada.
0
K
11
#2
YeahYa
*
#1
Es una actualización. En portada hay 40 niñas muertas. 13 más me parece relevante para actualizar.
Relacionada:
www.meneame.net/story/misil-israel-cobra-40-alumnas-escuela-primaria-f
6
K
100
#3
Mustela
*
#2
Yo habría buscado una que indique que "suben" aunque no deja de ser un acto espantoso.
www.swissinfo.ch/spa/sube-a-53-la-cifra-de-niñas-muertas-en-un-ataque
1
K
31
#4
YeahYa
#3
Tienes razón. Toco el titular y ya. Gracias
0
K
20
#6
josde
#2
Ademas hay 48 heridas,algunas graves
1
K
40
#5
ostiayajoder
Pero es para q no lleven burka....
Eso si! De las 'patrullas de putas' de Polonia no hablamos pq burka mal patrullas q acosen a mujeres de paises ultracatolicos BIEN. Eso a Vox no le parece mal
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
