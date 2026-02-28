edición general
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela

Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela

La ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel desata represalias iraníes y amenaza con incendiar Oriente Medio ...

| etiquetas: irán , niñas , muertes , crimen de guerra
#0 Duplicada y portada.
#1 Es una actualización. En portada hay 40 niñas muertas. 13 más me parece relevante para actualizar.

Relacionada: www.meneame.net/story/misil-israel-cobra-40-alumnas-escuela-primaria-f
#2 Yo habría buscado una que indique que "suben" aunque no deja de ser un acto espantoso.

www.swissinfo.ch/spa/sube-a-53-la-cifra-de-niñas-muertas-en-un-ataque
#3 Tienes razón. Toco el titular y ya. Gracias
#2 Ademas hay 48 heridas,algunas graves
Pero es para q no lleven burka....

Eso si! De las 'patrullas de putas' de Polonia no hablamos pq burka mal patrullas q acosen a mujeres de paises ultracatolicos BIEN. Eso a Vox no le parece mal
