Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]

Análisis de la comparación entre las economías de Europa y Estados Unidos. Explicación de por qué el mantra de que Europa se ha quedado muy atrás es incorrecto, ya que utiliza una definición de PIB poco útil al comparar economías cuyos sectores principales son distintos.

Supercinexin #3 Supercinexin
USA. Y no sólo ganará a Europa, sino que a largo plazo su Imperio prevalecerá y Rusia y China se verán reducidas o seriamente afectadas.

Irán es el siguiente objetivo y se lo van a zumbar porque no tiene capacidad de defenderse: literalmente su población está hastiada, tienen una sequía que hace casi inviables ya varias de sus ciudades, económicamente están muertos por las sanciones... no pueden ganar una guerra contra USA e Israel combinados.

Cuando caiga Irán, muchos planes de China…   » ver todo el comentario
javibaz #1 javibaz
China.
sorrillo #2 sorrillo
No es Europa vs USA, es USA haciendo sus cosas y Europa supeditándose y mirando desde el exterior.
