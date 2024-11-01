edición general
La viñeta de Ferran Martín se hace eco del escándalo de las viviendas de protección oficial con el que Alicante y su gobierno del PP deleita a la nación.

Hay un fallo en la viñeta y es imperdonable que lo publique así diariored, serán inquioCupas no inquioKupas
#1 peor aún, son kinkiocupas.
