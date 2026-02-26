La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones

Antes de que la Mesa de Contratación analizase todas las ofertas recibidas y eligiera a Acciona como ganador, el 17 de diciembre de 2021, se celebraba una fiesta muy especial en un vivero de Colmenar Viejo. La empresa, llamada ‘Viveros Álvarez Hernán’ pertenece a Alberto Álvarez Hernán, que fue concejal entre 1999 y 2011 y es marido de la edil Isabel Álvarez Díaz. En la fiesta se unieron varios directivos de Acciona y algunos concejales del Ayuntamiento para celebrar la renovación de una adjudicación que todavía no se había producido
| etiquetas: pp , acciona
Que no pudiesen pagar con el patrimonio de la empresa (q cubre la cagada) si no con el individual de los curritos... iban a ser risas. Porque entonces solo al dueño le interesaria este tipo de trapis pero los puestos intermedios se van a jugar el pellejo por mis cojones
Ellos están por encima. Llamarles casta se dejó de hacer (no imagino el motivo ) pero es lo que son, una casta de parásitos.