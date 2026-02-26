edición general
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones

Antes de que la Mesa de Contratación analizase todas las ofertas recibidas y eligiera a Acciona como ganador, el 17 de diciembre de 2021, se celebraba una fiesta muy especial en un vivero de Colmenar Viejo. La empresa, llamada ‘Viveros Álvarez Hernán’ pertenece a Alberto Álvarez Hernán, que fue concejal entre 1999 y 2011 y es marido de la edil Isabel Álvarez Díaz. En la fiesta se unieron varios directivos de Acciona y algunos concejales del Ayuntamiento para celebrar la renovación de una adjudicación que todavía no se había producido

Free_palestine #1 Free_palestine
La solución es más sencilla de lo que parece: la corrupción se acabaría bien rápido si el castigo fuera directo al corruptor. Si una empresa participa en un soborno, debería quedar inhabilitada automáticamente para recibir cualquier nuevo contrato público por décadas. Mientras las constructoras sientan que pueden seguir facturando tras una multa mínima, el incentivo para corromper seguirá ahí. Más mano dura con quienes compran voluntades
10
skaworld #6 skaworld
#1 E igual.... a mayores una de multa a la empresa... una multa directa a los responsables.

Que no pudiesen pagar con el patrimonio de la empresa (q cubre la cagada) si no con el individual de los curritos... iban a ser risas. Porque entonces solo al dueño le interesaria este tipo de trapis pero los puestos intermedios se van a jugar el pellejo por mis cojones xD
4
MCN #8 MCN
#6 Como si no hubiera presión hacia abajo en las empresas para que los empleados se adhieran a ciertas prácticas. Más luego la gente que trabaja como si la empresa fuera suya
0
#5 concentrado
Dos noticias, que leídas juntas se entienden mejor: www.meneame.net/story/delito-sin-condena-impunidad-dar-planton-comisio
2
mmlv #10 mmlv
Ni disimulan
2
el_Tupac #11 el_Tupac
#10 Disimular ¿Para qué?
0
Aguarrás #7 Aguarrás
La justicia es para los robagallinas y pelagatos. El pueblo.
Ellos están por encima. Llamarles casta se dejó de hacer (no imagino el motivo :roll: ) pero es lo que son, una casta de parásitos.
1
makinavaja #4 makinavaja
Son unos visionarios!!!! :-D :-D :-D
0
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Vaya unos mierdas.
0
CheliO_oS #9 CheliO_oS
La casualidad.  media
0
Rogue #3 Rogue
La corrupción política española solo lo arregla una tormenta solar tipo Delta
1

