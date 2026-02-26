La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones

Antes de que la Mesa de Contratación analizase todas las ofertas recibidas y eligiera a Acciona como ganador, el 17 de diciembre de 2021, se celebraba una fiesta muy especial en un vivero de Colmenar Viejo. La empresa, llamada ‘Viveros Álvarez Hernán’ pertenece a Alberto Álvarez Hernán, que fue concejal entre 1999 y 2011 y es marido de la edil Isabel Álvarez Díaz. En la fiesta se unieron varios directivos de Acciona y algunos concejales del Ayuntamiento para celebrar la renovación de una adjudicación que todavía no se había producido