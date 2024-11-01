edición general
El nombre que aparece 12000 veces en los archivos de Epstein y nadie quiere mencionar [ENG]

En febrero de 2016, Jeffrey Epstein escribió un correo electrónico a Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, con una frase que debería haber aparecido en la portada de todos los periódicos del mundo occidental: «Como probablemente sabes, represento a los Rothschild». La frase aparece en los archivos Epstein. Se trata de un documento oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y la prensa convencional lo trató como si fuera una nota al pie sobre el tiempo en Bermudas.

rothschild , jeffrey epstein , archivos
3 comentarios
elGude #1 elGude
Rápido, que alguien hable de los therians
Aguarrás #2 Aguarrás *
La raíz del problema. El fulano este era muuuchas cosas, pero el "combustible" y las órdenes se lo daban otros.
Sobre esos, poquito ruido. ¬¬
#3 Nastar
Y no pasara nada
