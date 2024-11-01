edición general
Epstein explica a Peter Thiel para quién trabaja: «Represento a los Rothschild»

La nueva tanda de documentos desclasificados del caso Epstein arroja luz a la pregunta reiterada de «para quién trabajaba». «Como probablemente sepas, representante a los Rothschild, espero poder sacar algo de los 160.000 millones del banco para poder invertir en tecnología (de Palantir)», reconoce la proxeneta al magnate tecnológico Peter Thiel. Si siempre se demostró que Epstein trabajaba para el Mossad israelí, la nueva información que lo vincula a la dinastía financiera que fue central en la fundación del Estado sionista en Medio Oriente.

#0 La traducción del correo es algo floja. Lo que dice es "Esperaba encontrar una manera de que el banco que gestiona 160.000 millones en activos pueda hacer algo en el sector tecnológico".
Los verdaderos villanos, el cáncer del mundo. Los utra ricos junto con los sionistas. ¬¬
El capital corrompe y el capital infinito corrompe infinitamente.

Solo así se explican los relatos que hablan de canibalismo, violaciones, etc...
