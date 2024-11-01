Epstein explica a Peter Thiel para quién trabaja: «Represento a los Rothschild»

La nueva tanda de documentos desclasificados del caso Epstein arroja luz a la pregunta reiterada de «para quién trabajaba». «Como probablemente sepas, representante a los Rothschild, espero poder sacar algo de los 160.000 millones del banco para poder invertir en tecnología (de Palantir)», reconoce la proxeneta al magnate tecnológico Peter Thiel. Si siempre se demostró que Epstein trabajaba para el Mossad israelí, la nueva información que lo vincula a la dinastía financiera que fue central en la fundación del Estado sionista en Medio Oriente.