edición general
25 meneos
26 clics
El equipo olímpico de Israel recibió abucheos al entrar al estadio San Siro

El equipo olímpico de Israel recibió abucheos al entrar al estadio San Siro

El equipo olímpico de Israel ingresó al estadio durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en medio de una mezcla dispersa de abucheos. El episodio contrastó con el resto del acto, que mantuvo un ambiente animado y festivo en el gran espectáculo mundial del invierno. Los abucheos se oyeron al principio, aunque la banda sonora, con gran volumen, los cubrió con rapidez mientras continuaba la marcha por el recinto.

| etiquetas: israel , abucheos , inauguración , juegos , olímpicos , música , elevada
21 4 0 K 225 actualidad
8 comentarios
21 4 0 K 225 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Siempre se puede hacer como al equipo ruso y vetarlos
7 K 77
#6 VFR *
#1 Ni que hubieran invadido un país como los rusos. :troll:
0 K 9
sotillo #7 sotillo
#6 Para mí son mucho peores, un pueblo de monstruos asesinos que van por el mundo con total impunidad y a los que les importa una mierda el resto
1 K 13
#8 VFR
#7 a cual de los dos te refieres?
0 K 9
unaqueviene #2 unaqueviene
Europa da ganas de vomitar
5 K 57
Dene #3 Dene
Lo malo es que estén para abuchear
1 K 29
#5 Celsar
Una mezcla dispersa dice, les encanta el autoengaño a la basura sionista.
Les abuchea todo el puñetero estadio.
2 K 24
almadepato #4 almadepato
Se les abuchea por beneficiarse de un Genocidio y exterminación de un pueblo en su propia tierra por cerca de un siglo ya.
1 K 12

menéame