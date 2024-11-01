El equipo olímpico de Israel recibió abucheos al entrar al estadio San Siro

El equipo olímpico de Israel ingresó al estadio durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en medio de una mezcla dispersa de abucheos. El episodio contrastó con el resto del acto, que mantuvo un ambiente animado y festivo en el gran espectáculo mundial del invierno. Los abucheos se oyeron al principio, aunque la banda sonora, con gran volumen, los cubrió con rapidez mientras continuaba la marcha por el recinto.