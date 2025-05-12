edición general
El rincón de Europa donde hasta hace dos días no podían entrar mujeres, vacas… ni catalanes

Europa suele contarse a sí misma como una historia de progreso continuo: de la superstición a la ciencia, del absolutismo a los derechos humanos, del medievo a la modernidad. Pero el mapa europeo es traicionero y guarda excepciones que parecen diseñadas para recordarnos que el pasado, a veces, no se va: se enquista. Una de las más fascinantes es el Monte Athos, un lugar real donde hasta fechas sorprendentemente recientes estuvo prohibida la entrada a las mujeres, a las hembras de los animales y, durante siglos, también a los catalanes.

strike5000 #5 strike5000
¿Y las vacas por qué no?
SolidGeorg #8 SolidGeorg
#5 Qué han hecho los pastores toda la vida cuando en la montaña no veían a mujeres en semanas? Hay que mantener la mente pura.
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
Intolerable no dejar entrar a mujeres o vacas
Huginn #9 Huginn
#4 Al quedar la corona en manos de los castallanos, primero sustituyeron todos los colonos de América por castellanos

xD xD xD
Benzo #7 Benzo *
No conocía esa zona, los monasterios al borde de los acantilados son espectaculares.
#6 intotheflow *
Para saber más de lo que se cuece en ese monte (en inglés, más que un retiro espiritual, parece un nido de inquinas): www.helleniscope.com/2025/05/12/schisms-divisions-and-politics-are-not
#2 coydanerko
Si eras mujer y catalana, ya ni acercarse. Si que les dolió esa guerra.
XavierGEltroll #3 XavierGEltroll
#2 ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Cómo nos volvimos los catalanes tan mojigatos.
#4 coydanerko
#3 Fue un largo proceso. Al quedar la corona en manos de los castallanos, primero sustituyeron todos los colonos de América por castellanos, fastidiándole así la economía a cataluña, a la que se prohibió comerciar con América. Luego se dedicaron a desmontar el ejército catalán hasta que no quedó nada. Entonces se montó la guerra de sucesión para invadir Cataluña.

La derrota trajo consigo un cambió drástico en la mentalidad, dedicándose los catalanes al comercio y a la industria, cuando antes era a lo militar.
