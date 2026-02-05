·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7064
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5743
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
9371
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7980
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6389
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
643
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
467
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
526
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
251
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”
325
Millones de cuentas bloqueadas y multas a las plataformas: así prohíbe Australia las redes a los adolescentes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
183
meneos
689
clics
El líder de Desokupa, Daniel Esteve, amenaza con ir a buscar a Pablo Iglesias y 'enviarlo al hospital'
El exvicepresidente y varios dirigentes de Podemos exigen la intervención policial tras el vídeo de las amenazas
|
etiquetas
:
pablo iglesias
,
desokupa
,
daniel esteve
93
90
0
K
378
actualidad
47 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
93
90
0
K
378
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Creo que esto es delito si das con un juez decente.
54
K
451
#2
JackNorte
#1
Y si das con uno indecente y de otra ideologia no necesitas nada.
2
K
32
#3
YeahYa
#1
Es como buscar la aguja en el pajar. Chunguísimo.
13
K
122
#4
SeñorPresunciones
#1
Hay muy pocos y están sobre pasados de trabajo.
1
K
26
#20
Sinfonico
#4
Me gusta lo de sobre pasados
2
K
34
#9
antesdarle
#1
incluso hasta el juez más indecente, es un delito claro de amenazas y viendo los antecedentes del gorila no entiendo como no ha sido detenido ya
9
K
85
#15
Butters
#1
si, y cabalgando sobre un unicornio
0
K
7
#25
mente_en_desarrollo
#1
La frase es compatible con ofrecerse a llevarle a ver a su abuelita que se ha roto la cadera.
¡Caso archivado!
0
K
12
#33
PerritaPiloto
#1
Mientras solo le cueste dinero, que pagarán sus seguidores, le seguira saliendo rentable al gorila dedicarse a amenazar a la gente.
0
K
8
#36
solnegre
*
#1
La izquierda antigua, la de los 70, tenia lo que se tenia que tener. Sabían que no podían contar con los jueces, Y estaban organizados para defenderse de los matones ultras, gente dura, decidida y organizada. Que se dejen de denuncias, porque no les haran caso. Que se organicen o les pasaran por encima.
0
K
9
#37
ochoceros
#1
Si estás empadronado en Cente no te dejan ni apuntarte a la oposición.
0
K
14
#6
Andreham
Tenemos:
-Al dirigente del GAL.
-Al que nos envió a una guerra que mató españoles y provocó además el atentado más bestia de la historia del país.
-Al que "estando en la champions league de la economía" no hizo nada y ahondó aún más profundamente la ya de por sí enorme brecha entre España y el resto de Europa.
-Al que mandó "Luis se fuerte", siendo Luis su contable, que es uno de los pocos condenados en democracia por la corrupción más galopante y documentada de la historia…
» ver todo el comentario
21
K
175
#14
DenisseJoel
#6
> Al que gobierna sin gobernar a base de decretos ley.
Todos los presidentes han usado decretos ley, y la mayoría de ellos los han usado más que su antecesor. El que más incrementó su uso fue Aznar.
3
K
37
#5
pepel
¿Dónde cojones está la Justicia? Delinquen en público y nadie mueve un dedo.
15
K
160
#10
yemeth
*
Si un mérito hay que reconocerle al coletas, es sacar de sus casillas a esta basura neonazi. Y eso que tampoco es que hiciera mucho en el gobierno, aparte de poner nerviosos a los fascistas.
Pero coñas aparte, algún juez debería hacer algo con el matón neonazi, por un poco de vergüenza torera aunque sea.
8
K
70
#29
BurraPeideira_
Pablo Iglesias ha sido el único capaz de asustar al fascismo tanto como el fascismo a los demás.
El único que se atrevía a ir a debatir a casa del enemigo y era capaz de derrotarlo.
El único con una personalidad tan fuerte como para soportar el odio que genera una figura así.
Pese a los errores que pudiera haber cometido, aunque sean leves en comparación con lo que estamos acostumbrados, media izquierda decidió que era el enemigo.
Ser político de derechas te asegura el odio de medio país, pero ser político de izquierdas te asegura que te odie la derecha y la mitad de la izquierda.
4
K
52
#32
DayOfTheTentacle
Y esto no es terrorismo?
3
K
41
#35
rutas
*
#32
No, porque es de derechas. Cosas de aquella guerra que perdimos todos pero unos más que otros.
No, ahora en serio: El fascismo es terrorista por definición. Terrorista y cobarde.
2
K
29
#27
xiobit
Ojo, este tío y el Vito Quiles son unos impresentables.
¿A qué no se atreven a ir al novio de Ayuso a acosarle para que les diga cosas de su mujer?
Son unos cobardes.
1
K
30
#41
Mistwatch
*
Se burlaban de Irene Montero por haber sido cajera durante un tiempo, pero yo desde luego prefiero que en política haya ex-cajeros que no porteros de discoteca como este notas, Roberto Vaquero, Koldo y alguno más que habrá por ahí. ¿Habrá alguno que no sea chusma?
1
K
30
#42
montaycabe
#41
Bueno, este antes era cobrador de deudas, no portero de discoteca. O sea, palizas por encargo y tal.
Es el que conducia este coche, el huevo se lo volaron a su colega
www.lavanguardia.com/sucesos/20120924/54351769621/juicio-mossos-mutila
2
K
28
#47
raistlinM
#42
Lástima que no les dejase moñecos, ese Mosso se merece una medalla
0
K
9
#31
satanasof
Creo que no somos consciente como sociedad de hacia dónde nos estamos encaminando.
1
K
29
#26
kinz000
Va necesitando cárcel.
1
K
19
#23
Suleiman
Este es el que da cursos a la policía y mossos?
2
K
19
#39
DORO.C
Este tío es tan tonto como bocazas.
0
K
18
#19
Quel
Ese tío está cada vez pas pa'allá.
1
K
18
#24
marcotolo
luego se sorprenderan si en algun momento se crea un grupo armado que salga a cazar a este tipo de imbeciles
1
K
18
#13
buttler25
Vaya obsesión tiene la gente con Pablo Iglesias, pero si el tío ya dejó la política... Y aunque no la hubiera dejado, vaya obsesión... Roza lo clínico
2
K
18
#16
antesdarle
#13
no lo van a dejar tranquilo nunca, creo que Rufián por eso sabe cómo tratar al tonto de Vito
m.youtube.com/watch?v=RI02zrB5-vM&pp=ygUSVml0byBxdWlsZXMgcnVmaWFu
Básicamente reírse de él y a otra cosa
0
K
10
#22
MiguelDeUnamano
#13
Es por la polarización, entre quienes amenazan y son amenazados.
2
K
34
#18
AlbertoPiO
Sigo pensando que a este tipo hay que mandarlo una temporada al hospital.
1
K
15
#30
Emotivo
*
En este país se consienten los insultos, las intimidaciones, las agresiones y persecuciones que intentan meter miedo. Los matones campan a sus anchas.
Desde el parlamento se guia a toda esta caterva de indeseables.
1
K
15
#28
Dedalos
*
Da un poco vergüenza ajena ver a un señor con ya con esa edad comportándose como un chulo de patio de colegio.
Por otro lado, una razón más para que se ponga coto de una vez por todas a estás redes sociales, y que se hagan responsables de permitir mensajes de odio, mentiras y manipulaciones.
Y los jueces que se pongan las pilas, que la democracia depende del buen funcionamiento de la justicia.
1
K
15
#44
raistlinM
#28
El asunto es que la basura esta tiene seguidores, así está el patio, nos pensamos que vivimos entre gente civilizada y culta y es todo fachada, hay mucha gente que pese a tener una carrera e incluso buenos trabajos son pura escoria que en realidad no maduró nunca y son unos repremidos mentales.
0
K
9
#11
rob
Que nooooooo. Que no os enteráis. ¿No veis que no es el pedazo de mierda de Esteve si no una imagen creada con inteligencia artificial?
Que parecéis nuevos, joder.
0
K
12
#40
kosako
Patético
0
K
10
#12
EldelaPepi
A este so lo está comiendo su personaje.
Va a acabar malamente.
0
K
9
#38
Lamantua
¡¡Hostiassss, casi media hora y ningún negativo!! Raro raro.
0
K
9
#17
alfre2
El cerdo es noticia por nadar en la mierda? Son malos tiempos para el periodismo.
0
K
9
#21
Hojaldre
¿Pero lo ha dicho realmente o ha sido una IA cómo pasó con el Facuo?
0
K
9
#7
Metabarón
Y luego se dará la vuelta poniendo excusas, como en Torre Pacheco
0
K
8
#34
cKr1
Fachapass de manual. Sigan.
0
K
7
#8
txutxo
Oooooh!! Qué valiente !!
0
K
7
#46
Anais33
Si le acusa algún juez dirá que le han hackeado la cuenta, se pondrá a llorar como un cachorrito de noche y abandonado en el campo. En realidad, es un bocas y recordar que no tiene huevos, cuando la presentación del libro de Montero dijo que iba a ir por sus huevos y no fuer, ergo no tiene huevos. Mando a sus secuaces, es como los malos de las películas que huye el primero.
0
K
7
#43
esInvierno
lo de
¿u os sentáis a mirar a ver qué pasa?
dicho por Echenique suena a coña...
0
K
6
#45
rauldebar
Por amenazas flagrantes y documentadas, esta gentuza no va a la carcel, pero por denuncias sin pruebas ni evidencias a todo un fiscal del estado lo condenan con toda impunidad. La INJUSTICIA Española se retrata dia si, dia tambien
0
K
6
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Caso archivado!
-Al dirigente del GAL.
-Al que nos envió a una guerra que mató españoles y provocó además el atentado más bestia de la historia del país.
-Al que "estando en la champions league de la economía" no hizo nada y ahondó aún más profundamente la ya de por sí enorme brecha entre España y el resto de Europa.
-Al que mandó "Luis se fuerte", siendo Luis su contable, que es uno de los pocos condenados en democracia por la corrupción más galopante y documentada de la historia… » ver todo el comentario
Todos los presidentes han usado decretos ley, y la mayoría de ellos los han usado más que su antecesor. El que más incrementó su uso fue Aznar.
Pero coñas aparte, algún juez debería hacer algo con el matón neonazi, por un poco de vergüenza torera aunque sea.
El único que se atrevía a ir a debatir a casa del enemigo y era capaz de derrotarlo.
El único con una personalidad tan fuerte como para soportar el odio que genera una figura así.
Pese a los errores que pudiera haber cometido, aunque sean leves en comparación con lo que estamos acostumbrados, media izquierda decidió que era el enemigo.
Ser político de derechas te asegura el odio de medio país, pero ser político de izquierdas te asegura que te odie la derecha y la mitad de la izquierda.
No, ahora en serio: El fascismo es terrorista por definición. Terrorista y cobarde.
¿A qué no se atreven a ir al novio de Ayuso a acosarle para que les diga cosas de su mujer?
Son unos cobardes.
Es el que conducia este coche, el huevo se lo volaron a su colega
www.lavanguardia.com/sucesos/20120924/54351769621/juicio-mossos-mutila
m.youtube.com/watch?v=RI02zrB5-vM&pp=ygUSVml0byBxdWlsZXMgcnVmaWFu
Básicamente reírse de él y a otra cosa
Desde el parlamento se guia a toda esta caterva de indeseables.
Por otro lado, una razón más para que se ponga coto de una vez por todas a estás redes sociales, y que se hagan responsables de permitir mensajes de odio, mentiras y manipulaciones.
Y los jueces que se pongan las pilas, que la democracia depende del buen funcionamiento de la justicia.
Que parecéis nuevos, joder.
Va a acabar malamente.