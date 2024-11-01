¿Y si las redes son los nuevos parques llenos de jeringuillas donde juegan nuestros adolescentes?

(...) El 3 de febrero de 2026, Pedro Sánchez subió al estrado de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái para anunciar que el Estado ha decidido que ya no podemos mirar dónde pisamos. Ha decretado que, para los menores de 16 años, el suelo digital simplemente dejará de existir. La medida, que prohíbe el acceso a redes sociales bajo la premisa de proteger la salud mental adolescente, ha sido recibida con el aplauso de una sociedad exhausta.
Pues era mi madre la que me vigilaba en los parques, no el Gobierno
Pero trabajaba duro y no podía estar detras mio todo el día. Por eso a los 13 años yo estaba en el parque fumando porros..
Porque por esa regla de 3 quitemos la prohibición de acceso de los menores a:
- Alcohol
- Tabaco
- Casas de apuestas
- Conducir
Quién dice sobres dice putas y cocaína para los secretarios generales del PSOE sin que Pedro sepa nada.
Solo es otra chorrada del Gobierno para copar el debate público, como el pajaporte
Jajajajajajasjaja ostia puta, gracias por las risas jajajajajajaja