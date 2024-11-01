edición general
22 meneos
21 clics
¿Y si las redes son los nuevos parques llenos de jeringuillas donde juegan nuestros adolescentes?

¿Y si las redes son los nuevos parques llenos de jeringuillas donde juegan nuestros adolescentes?

(...) El 3 de febrero de 2026, Pedro Sánchez subió al estrado de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái para anunciar que el Estado ha decidido que ya no podemos mirar dónde pisamos. Ha decretado que, para los menores de 16 años, el suelo digital simplemente dejará de existir. La medida, que prohíbe el acceso a redes sociales bajo la premisa de proteger la salud mental adolescente, ha sido recibida con el aplauso de una sociedad exhausta.

| etiquetas: redes sociales , facebook , tiktok , pedro sánchez , españa
19 3 0 K 243 tecnología
26 comentarios
19 3 0 K 243 tecnología
Comentarios destacados:        
smilo #4 smilo
#3 nadie dice que tú madre no te vigilara, sino que el parque se limpiara de mierda
5 K 64
#6 DeDerechasYOle
#4 Y se hacía
0 K 6
EsUnaPreguntaRetórica #26 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Ya lo vas pillando.
0 K 10
#1 DeDerechasYOle *
:palm:

Pues era mi madre la que me vigilaba en los parques, no el Gobierno
6 K 57
smilo #2 smilo
#1 pero no hubiera querido tu madre estar tranquila sin que tú te pudieras pinchar con nada y alguien limpiará el parque de jeringuillas
4 K 54
#3 DeDerechasYOle
#2 pues es que delegar la vigilancia de sus hijos a los barrenderos no le parecía muy propio a mí madre
1 K 13
#18 Mesopotámico
#2 Para eso se paga impuestos, que ese dinero salía de su madre, no del "aire"
0 K 9
Kachemiro #12 Kachemiro
#1 a mi tambien me vigilaba mi madre.
Pero trabajaba duro y no podía estar detras mio todo el día. Por eso a los 13 años yo estaba en el parque fumando porros..
2 K 33
Morrison #17 Morrison
#1 Pues no vigiló bien.
2 K 28
ronko #19 ronko
#1 A parte, entre medias suelen estar las ccaa y los ayuntamientos, que siempre se les olvida.
0 K 7
Dene #20 Dene
#1 venga, que (en teoría) ser de derechas no está reñido con pensar y dar argumentos que no parezcan de un niño de 5 años...
2 K 33
#22 decker
#1 Si, pero si tu madre no te vigilaba bien y durante todo el tiempo y tu acababas pinchándote con las jeringuillas era el estado quien le quitaba la custodia y le decía lo que tenía que hacer.
Porque por esa regla de 3 quitemos la prohibición de acceso de los menores a:
- Alcohol
- Tabaco
- Casas de apuestas
- Conducir
0 K 10
#24 DeDerechasYOle
#22 Te lo voy a poner fácil: Puedes entrar en redes sociales sin registrarte.
0 K 6
#9 ddomingo *
#7 Eso y sobres para amigos.

Quién dice sobres dice putas y cocaína para los secretarios generales del PSOE sin que Pedro sepa nada.
2 K 30
#5 ddomingo
¿Esto es como lo del pajaporte?
2 K 25
#7 DeDerechasYOle
#5 Igual. Una cortina de humo
1 K 13
#8 rbrn
Es como el alcohol, el acceso al alcohol a menores está prohibido ¿no? Y es por lo que los menores no beben :troll: pues con las redes sociales igual :roll:
1 K 17
smilo #11 smilo
#8 está claro, hecha la ley hecha la trampa, pero las leyes están ahí y si pillan a un establecimiento vendiendo alcohol a menores pues se le multa
1 K 25
#14 vicox
#8 Salvo que el padre le diga, toma prueba mi cerveza. Pueden prohibir que vendan a menores, pero no que consuman.
0 K 7
#15 DeDerechasYOle
#8 No te molestes. Solo es una cortina de humo. Cualquiera sabe que la RRSS en muchos casos no requiere registro para entrar. Por ejemplo, yo puedo ver Twitch sin estar registrado. O puedo ver TikTok sin estar registrado.
Solo es otra chorrada del Gobierno para copar el debate público, como el pajaporte
1 K 13
#16 luzer
joder, el zurditorium es la polla, salieron llorando de twitter cuando acabo el reinado de terror woke y la gente podía contestarles en libertad, y viendo la mierda de bluesky que no usa ni la rata cheputa, han decidido cargarse x para ver si consiguen llenarlo. Que asco
1 K 13
#23 decker
#16 Algún día deberíais de intentar venderle a Spielberg el guión de las películas que os montais.
0 K 10
#25 Leon_Bocanegra
#16 el reinado de terror woke


Jajajajajajasjaja ostia puta, gracias por las risas jajajajajajaja
1 K 19
vviccio #10 vviccio
Que se vayan a otro parque...
0 K 10
#13 Borgiano
Seguimos con el relato
0 K 7
Druidaferal #21 Druidaferal
Ya quiere hacer psoe, sumar, pudimos alguna memez y meneame da su apoyo completo.
0 K 5

menéame