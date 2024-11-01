edición general
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros

Uno de los principales objetivos que persigue la promoción de viviendas protegidas es evitar la especulación, es decir, el uso de la vivienda como un bien para sacar una rentabilidad, ya sea mediante una venta o mediante un alquiler. Sin embargo, al igual que en la validación de los adjudicatarios de la polémica promoción de 140 VPO de playa de San Juan en Alicante han fallado todos los controles administrativos, gracias a una normativa que favorece la gestión privada de los terrenos públicos...

obmultimedia #1 obmultimedia
No se podía saber.
#2 candonga1
#1 Sí, raro, raro... raro de cojones.
OdaAl #3 OdaAl
#1 #2 Conociendo como les gustan los sobres, las comisiones y demás corrupetelas varias, no sé como los del PP no estan como locos por volver a los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, a la época de Aznar, que se construia a lo loco trapicheando con las licencias de terrenos urbanizados, con las viviendas de protección...

Para el PP y para el PSOE, estos tampoco se libran, fue una época dorada, luego vino la ostia...
