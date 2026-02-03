Elon Musk llama a Pedro Sánchez “tirano y traidor al pueblo de España”  

El magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, ha llamado “tirano y traidor al pueblo de España” a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno anunciara cinco medidas contra la impunidad de las redes sociales y sus directivos, y para proteger a los menores de edad de sus efectos nocivos.
Pero si un puto nazi pederasta y multimillonario, se mete con Pedro Sanchez.. es que algo bueno estará haciendo.
Vete a Francia y comprobarás a quien vota la comunidad musulmana, que es un porcentaje cada vez mayor y en muchas ciudades mayoritaria
www.ain.com.ar/news-18682-francia-la-gran-mayoria-de-los-musulmanes-vo
Es decir, que hablas del voto de España con un ejemplo de....Francia
Buena esa
El gran reemplazo.
Y esos jóvenes pijos fachas titulados que ganan 1000 y pico euros y viven con sus padres a ver si se piran de una
putavez a un país pijo como EEUU, Suiza o UK y dejan de molestar
La coherencia está sobrevalorada.
No me lo puedo creer!!! seguro que ahora todo menéame dirá que es una foto sacada de contexto
Una bellísima "persona", vamos. Cada vez que me encuentro a alguien delante defendiendo a esta cosa, me doy la vuelta. Hay gentuza con la que es mejor que no lo relacionen a uno ni en pintura.
Con lo de los robots, las naves espaciales, ese torso raro que tiene y lo de las esmeraldas robadas… este no pasa de aprendiz de Robotnik.
"El gran reemplazo" otro de los detectores infablibles de gilipollas.
La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC) ha clasificado el término como "indecente" y ha sancionado en dos ocasiones a la emisora WXYT-FM de Detroit por emplearlo en horario protegido.
es.wikipedia.org/wiki/Dirty_Sánchez
¿es una afirmación sin darse cuenta de que sabe que hacen cosas no muy morales?
Casos de corrupción, el volcán de la palma, la DANA de Valencia, deterioro de infraestructuras con resultado de muertes, medio millón de inmigrantes ilegales legalizados.
Es poco lo que se le puede llamar a ese traidor mal nacido.
Y puede darte un chungo..
Porque el lavado de cerebro que llevas es muy serio y muy peligroso.
Espero sinceramente que te cures.
Adiós.
www.meneame.net/story/sanchez-asegura-espana-prohibira-acceso-redes-so
Me refiero a cosas como ChatControl.
De lo de que hagan responsables a las grandes plataformas de lo que publican o hacen... pues bueno eso está mejor.
Leonard Cohen.
Origen:
"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: A partir de la próxima semana, mi Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas: En primer lugar, modificaremos la legislación española para que los responsables de las plataformas sean legalmente responsables de muchas de las infracciones que se producen en sus sitios web. En segundo lugar, tipificaremos como delito la manipulación algorítmica y la
Esto será historia, algún día.
Madre mía, menuda época más tontuna nos está tocando vivir
Las políticas de izquierdas, ya tal.
Pues revienta so capullo. Ojalá prohibiesen tu red social de mierda (bueno, y tambien FB/IG/TT/etc) a todo el mundo. Que ya está bien de tanta facilidad que estáis teniendo los fascistas para hacer propaganda...
Pero... Por qué no hace lo mismo con las fake news, burdas, que vienen de nuestra televisión nacional?
jajajajaja
- Cuando hubo manifestaciones por el covid lo llamaron al revolución de los fachas
- Cuando los tractores se manifestaron lo llamaron pijos con tractor
- A Amancio Ortega varias
Mentiras no pongo porque vamos no acabaría. Me acuerdo de carmen calvo cuando justificó esto y la pongo por el humor que desprende
youtu.be/ScxZyMEJ82g?si=b1ZCBzedQ0xf2Po6
