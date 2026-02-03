edición general
Elon Musk llama a Pedro Sánchez “tirano y traidor al pueblo de España”

Elon Musk llama a Pedro Sánchez “tirano y traidor al pueblo de España”  

El magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, ha llamado “tirano y traidor al pueblo de España” a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno anunciara cinco medidas contra la impunidad de las redes sociales y sus directivos, y para proteger a los menores de edad de sus efectos nocivos.

Comentarios destacados:                                  
#10 #7 No seré yo quien defienda al perro

Pero si un puto nazi pederasta y multimillonario, se mete con Pedro Sanchez.. es que algo bueno estará haciendo.
freeclimb #10
#7 No seré yo quien defienda al perro

Pero si un puto nazi pederasta y multimillonario, se mete con Pedro Sanchez.. es que algo bueno estará haciendo.
223 K 1595
devilinside #12
#10 Que se meta con su puto gobierno. El de Sudáfrica
49 K 350
osids #72
#63 los inmigrantes no pueden votar en España hasta que pase un tiempo y siempre y cuando cumplan unos cuantos requisitos que no todos pueden cumplir
8 K 67
AlaarLowe #77
#72 los inmigrantes no pueden votar en España hasta que pase un tiempo

Vete a Francia y comprobarás a quien vota la comunidad musulmana, que es un porcentaje cada vez mayor y en muchas ciudades mayoritaria

www.ain.com.ar/news-18682-francia-la-gran-mayoria-de-los-musulmanes-vo
31 K -74
Poligrafo #89
#77 Vete túa Francia y asi dejas de esparcir bulos un por aqui don 2026..
18 K 142
Poligrafo #93
#90 Que no voy a leer tu basura nene.
10 K 83
tableton #95
#93 Ignoralo, yo lo hice desde q asomo la cornamenta y te ahorras unos minutos de vida leyendo o contestando a mierdas
4 K 38
isaac.hacksimov #171
#95 Con ponerle negativo es suficiente.
0 K 9
Meola #117
#90 ¿Entrenas o naciste con ese talentazo de forma innata?
1 K 5
guixOS #98
#89 No, mejor váyase usted a ver la realidad de la inmigración descontrolada. Puede empezar por Marsella, irse a París, a Estrasburgo. Y si tiene ganas, pásese por el narco estado de Bélgica, por el barrio de Norrebrø de Dinamarca. Y termine su viaje en Birmingham. Ya verá que guay es toda esa inmigración. Superguay.
6 K -5
Amperobonus #97
#77

Es decir, que hablas del voto de España con un ejemplo de....Francia


Buena esa :troll:
8 K 48
AlaarLowe #101
#97 es un buen ejemplo de en lo que nos quieren convertir

El gran reemplazo.

Y esos jóvenes pijos fachas titulados que ganan 1000 y pico euros y viven con sus padres a ver si se piran de una puta vez a un país pijo como EEUU, Suiza o UK y dejan de molestar :-D

cc #2 #4 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #21 #22 #25 #26 #28 #29
13 K -61
c0re #178
#97 en un medio… Argentino.
0 K 10
anamabel #156
#77 Los musulmanes de 2ª y 3ª generación fueron precisamente el gran caladero de votos de Le Pen cuando el Frente Nacional llegó a la segunda vuelta de las presidenciales por primera vez.
0 K 10
fingulod #180
#77 Es decir, afirmas que Sánchez regulariza inmigrantes para que le voten. Te contestan que esos inmigrantes no pueden votar ¿y tu argumento ahora es que los inmigrantes votan a la derecha?

La coherencia está sobrevalorada.
1 K 10
Garminger2.0 #113
#72 Enero de 2026. Lo sabe de sobra, pero él viene aquí solo a intoxicar. Así son.
7 K 52
Catapulta #124
#63 Cuenta de 2026
2 K 36
listillo #152
#63 Pues si no te gusta Sánchez, prepárate con el fascista de los chiringuitos de Abascal... Ese va a robar a manos llenas y va a reventar la economía con sus inseguridades y sus carencias y su basura nazionalista.
4 K 30
Trigonometrico #176
#12 Exacto. En este caso criticar la decisión de Pedro Sánchez es una pequeña incoherencia por su parte. Musk es un inmigrante.
1 K 23
ur_quan_master #17
#10 despierta un odio atávico entre malvados y retrasados. Sí bien es cierto que los segundos es porque tragan la publicidad de los primeros.
26 K 206
aitkiar #26
#10 No necesariamente. Esta gente está dispuesta a decir barbaridades de cualquiera que no sea de los suyos.
2 K 23
Bonzaitrax #27
#10 Mis dieses. Entraba para decir lo mismo.
2 K 31
DonaldBlake #31
#10 La mejor campaña para Pedro es que estos malnazidos se metan con él.
12 K 115
ZurdoOrgullo #56
#10 No pasarán, fuera nazis  media
15 K -21
BlackDog #170
#56 Ostras! este es el alcalde de NY que decía ser socialista y resulta que es un NAZI!!!! esta haciendo el mismo saludo NAZI que hijo el Elon Musk!!!

No me lo puedo creer!!! seguro que ahora todo menéame dirá que es una foto sacada de contexto
2 K 13
Mschumacher #58
#10 se le ha ido la mano con la keta otra vez
5 K 57
Troll_hunter #64
#10 if it bleeds, it leads
1 K 18
Eukherio #65
#10 Tiene suerte el perro con el timing, con un Musk mintiendo como loco después de salir en correos con Epstein buscando la fiesta más salvaje.
7 K 66
Capitan_Centollo #68
#10 Nazi, nieto de un nazi golpista, hijo de supremacistas blancos del appartheid surafricano, que se enriquecieron explotando a esclavos en las minas, defraudador, estafador, y un muy pésimo ingeniero que ha vivido a costa del esfuerzo y trabajo de otros...

Una bellísima "persona", vamos. Cada vez que me encuentro a alguien delante defendiendo a esta cosa, me doy la vuelta. Hay gentuza con la que es mejor que no lo relacionen a uno ni en pintura.
14 K 105
stygyan #203
#68 la gente le comparaba con Tony Stark, y mira, no. Tony Stark tiene estilo, inteligencia y buen rollo.

Con lo de los robots, las naves espaciales, ese torso raro que tiene y lo de las esmeraldas robadas… este no pasa de aprendiz de Robotnik.
1 K 17
danip3 #87
#10 Prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes... Que vergüenza dais pensionistas.
4 K -11
listillo #154
#87 www.lavanguardia.com/vida/20260203/11456822/multas-millones-cuentas-bl Australia ya va por ese camino. Me parece lo más adecuado. No soy pensionista.
2 K 20
aritzg #135
#10 Pues yo sí le defiendo y lo haré mil veces ante lo que diga Elon Musk. Y no le he votado nunca ni creo que lo haga.
4 K 35
AGlC #138
#10

"El gran reemplazo" otro de los detectores infablibles de gilipollas.
2 K 21
BlackDog #169
#10 Lo de nazi ya se de que viene, multimillonario lo es, pero lo de pederasta de donde lo sacas? alguna prueba/noticia/info?
1 K 4
Supercinexin #1
Por favor dejar de darle bola al degenerado éste.
110 K 815
Mustela #7
#1 Me encantaría, sólo que ese payaso se está metiendo donde no le llaman. Si llama "sucio" al Presidente de España es que algo sucia tiene la cabeza.
20 K 166
luzer #30
#7 pero no exactamente de no lavarse ...

La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC) ha clasificado el término como "indecente" y ha sancionado en dos ocasiones a la emisora WXYT-FM de Detroit por emplearlo en horario protegido.

es.wikipedia.org/wiki/Dirty_Sánchez
4 K 18
stygyan #204
#30 me encanta como la gente te pone negativo por añadir info bastante importante.
0 K 10
Pilfer #50
#7 lo hace mencionando que quiere hacer una ley para hacer responsables a los directivos,

¿es una afirmación sin darse cuenta de que sabe que hacen cosas no muy morales?
2 K 37
Olarcos #159
#7 Pero si este zumbao no es capaz ni de situar España en un mapa.
0 K 10
sliana #187
#7 no ha llamado sucio al presidente. Le ha llamado dirty Sánchez, aprovechando el apellido. Tiene connotaciones diferentes relacionadas con la coprofagia. Buscalo en la Wikipedia, que también sale skreech de regalo.
1 K 14
Verdaderofalso #33
#1 imagina lo turras que tienes que ser para que ni Epstein te invite a su isla xD
13 K 131
Supercinexin #126
#33 Tengo clarísimo desde siempre que de todos los archimillonarios techies USAnos, Elon es el más imbécil pero con amplia diferencia. Y que, más allá de hacer fortunas con él, el resto no lo tragan, es algo que me jugaría diez euros a que también.
3 K 43
guixOS #96
#1 Pues tiene más razón que un santo. Sánchez y sus socios de gobierno han traicionado a España, a la nación española y a la clase trabajadora que dicen defender.
Casos de corrupción, el volcán de la palma, la DANA de Valencia, deterioro de infraestructuras con resultado de muertes, medio millón de inmigrantes ilegales legalizados.
Es poco lo que se le puede llamar a ese traidor mal nacido.
25 K -84
sovieterrimo #102
#96 Y lo del fracaso de la misa de Ayuso, no lo olvides.
5 K 48
riska #106
#96 acuéstate que te ha subido la fiebre...
Y puede darte un chungo..
5 K 60
Eibi6 #116
#96 todas las pajas que tú quieras, pero Elon lo dice solo por qué niñas de 14 años no van a poder tener Twitter :shit:
1 K 16
Supercinexin #127
#96 He visto tu historial de comentarios y sólo puedo sugerirte que, primero, dejes el internet y, segundo, busques ayuda profesional.

Porque el lavado de cerebro que llevas es muy serio y muy peligroso.

Espero sinceramente que te cures.

Adiós.
6 K 64
AGlC #141
#96 Y del COVID, y de la Guerra Civil, y y de la Peste Negra, y del meteorito que mato a los dinosaurios.
1 K 10
desatranquesjaen #160
#96 ¿Tu también defiendes a los presuntos pederastas? Vaya (e)derecha se nos está quedando.
0 K 9
Tyler.Durden #164
#96 las risas que me he echado con lo del volcán. Deberías escribir monólogos en lugar de hacer de payaso.
1 K 13
calde #99
#1 y que le pongan un prohibido entrar en nuestras fronteras, por favor. "Non-ciudadano non-grato" ya para este ser!
0 K 12
sotillo #151
#1 Pronto le invita Ayuso a Madrid a que pueda llamar hijo de puta a Sánchez como hacen los venezolanos y argentinos últimamente
1 K 18
coldchiliandhotchilly #192
#1 como le sigan dando bola van a empezar a saludarlo allá por donde vaya por sei heil
0 K 16
Fedorito #4
Ladran, Sánchez, señal que cabalgamos.
65 K 468
the_fuck_right #109
#3 Entre el gilipollas de Musk y el melasudatodo de Sánchez... la verdad es que no sé qué coño le pasa a Sánchez con el tema digital, también está muy y mucho a favor de ChatControl, teniendo a Podemos y Sumar muy en contra.

#4
2 K 19
XtrMnIO #8
La verdad es que no se qué ha hecho Sánchez esta vez pero si este niñato se ha puesto así seguro que es algo bueno.
55 K 426
MiguelDeUnamano #20
#8 Debe ser por esto: Sánchez asegura que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

www.meneame.net/story/sanchez-asegura-espana-prohibira-acceso-redes-so
27 K 241
osids #74
#20 Ojalá fuera efectivo
3 K 47
otro_nick_mas_nuevo #147
#74 No lo va a ser. Se acabará imponiendo una especie de estado policial en internet que nos complicará la vida a todos y destruirá nuestra privacidad y que los que quieran, y se esfuercen un mínimo en aprender como hacerlo, se podrán saltar igualmente. Así que además no será efectivo. Además "po ya que" tenemos estos datos, los usamos para esta otra cosa contraria a la privacidad. Y además, el sistema que maneje eso, que será de una subcontrata chapucera, más tarde o más temprano será hackeado, exponiendo a todo el mundo.

Me refiero a cosas como ChatControl.

De lo de que hagan responsables a las grandes plataformas de lo que publican o hacen... pues bueno eso está mejor.
3 K 26
Febrero_2026 #80
#20 #8 Exactamente es por otra ley donde si en una red social no se quitan mensajes que infringen la ley el director de la empresa puede ser culpado penalmente.
4 K 42
smilo #24
#8 que tenga mentalidad de niño chico no significa que lo sea, tiene 54 añitos el malito
0 K 12
AGlC #142
#24 A ver si se mete la sobredosis definitiva de ketamina de una puta vez
0 K 7
Cilantro #85
#8 no hace falta irse tan lejos, a mí me basta con ver lo que la derecha de aquí crítica, y lo que no critica.
0 K 6
jaramero #11
Pues con esos enemigos hasta me plantearía votar al perrosanxe.
33 K 282
Jakeukalane #38
#11 el PSOE es lo peor, pero peor aún sería la rata asquerosa voxetarra en el gobierno.
5 K 46
Supercinexin #130
#11 Yo antes no votaba. Luego votaba Podemos en las nacionales y Compromís en las autonómicas. Pero en 2023 hicieron una cena de clase los hinjenieros de la uni y cuando fui y les escuché, todos de derechas por supuesto que para eso ganan bien de perras, me decidí a votar a Pedro Sánchez y eso hice. Y a la próxima, lo mismo.
1 K 29
johel #22
"A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado".
Leonard Cohen.
33 K 244
XDistante #62
#22 Esperemos que en este caso estemos ante un triángulo, como mínimo, porque no me gusta ninguno de los dos lados. Que pena que un depravado, nazi como Musk tenga razón
2 K 20
Mustela #3
El mensaje: xcancel.com/elonmusk/status/2018746867056513207

Origen:

"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: A partir de la próxima semana, mi Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas: En primer lugar, modificaremos la legislación española para que los responsables de las plataformas sean legalmente responsables de muchas de las infracciones que se producen en sus sitios web. En segundo lugar, tipificaremos como delito la manipulación algorítmica y la

…   » ver todo el comentario
23 K 238
Ainhoa_96 #48
#3 Es un adelantado a su tiempo, las medidas son lógicas ante todos los fenómenos digitales que estamos viviendo.

Esto será historia, algún día.
16 K 148
salteado3 #128
#3 Este verano todos los de Vox paseando con un Tesla Model 3.
3 K 33
listillo #155
#3 Me parece bien. Ya vale.
0 K 7
chocoleches #13
Musk es un puto genio. le están acusando directamente de propagar odio y su respuesta es insultar con lo primero que se le pasa por la cabeza.
20 K 178
Albarkas #9
Algo estará haciendo bien Sanxe cuando este merluzo lo trata asi
19 K 176
ctm2000j #15
no me jodáis... se puede ser de derechas, pero viendo la calaña que la aglutina te tienes que dar cuenta que no "estás en el lado bueno de la historia"...
15 K 138
troymclure #2
Comeme el rabo Muskrat
14 K 129
JackNorte #6
Y luego saludo levantando la mano.....
9 K 95
c0re #209
#199 eso no lo vas a ver en la foto de #34, no es tan difícil de entender.
0 K 10
abnog #19
Por si quedaba alguna duda sobre el camino correcto.
7 K 86
karakol #25
Es curioso que se fije solo en España y no en toda la Unión Europea, Australia, Malasia o incluso varios estados de Estados Unidos que están legislando más o menos lo mismo.
9 K 82
SlayerNina #66
#25 España es pequeño y débil en el imaginario popular. Piensan en botellones y playas antes que en un sistema que funcione, por ejemplo
0 K 9
juanac #86
#25 La legislación existe desde hace años. Falta que se empiece a sancionar como a cualquier otra empresa que no cumple con las normativas de control de edad en la venta de sus productos (estancos, bares, casinos, casas de apuestas, bancos...). No entiendo que con las redes sociales se lleve tanto tiempo haciendo la vista gorda. Supongo que porque en lugar de destrozarles el hígado y los pulmones, les está destrozando el cerebro.
2 K 16
Nusku #14
No te pierdas los comentarios que incluso lo tildan de fascista.

Madre mía, menuda época más tontuna nos está tocando vivir
6 K 57
vviccio #23
Tal como están diseñadas ciertas plataformas pueden ser dañinas también a gente adulta. Tan dañinas como las casas de apuestas son para mucha gente. Además se han convertido en un arma para la guerra híbrida.
7 K 55
Don_Pixote #16
Entonces ha hecho bien el Pedro
5 K 51
Bravok1 #21
A ver que ha rebuznado hoy el pedófilo violador de niñas ellon Epstein Musk...
3 K 40
Segador #75
Nadie en los medios pilla la referencia de Dirty Sanchez {0x1f4a9} ?
3 K 38
poxemita #92
#75 hay quién sí. Estoy escuchando la brújula y saben a lo que se refiere el término.
0 K 10
BastardWolf #140
#75 Dirty Sanchez era algo que iba sobre el bigotillo de un actor porno que lo llevaba dibujado con mierda, o algo asi...
0 K 12
JohnSmith_ #163
#75 En MNM no pillan estas sutilezas. Hay que ser mas explicito  media
0 K 9
okeil #29
Pobre hombre, está más gagá que el zanahorio, llamar tirano a un presidente que no tiene apoyos para sacar leyes adelante por si mismo ... Y si no puede legislar poco va a poder traicionar a nadie, ni a sus némesis. Hay que ser muy tonto, de todos los insultos posibles, elige los más imposibles ...
2 K 36
solojavi #37
#29 Este tontopollas no sabe ni lo que es España, sabe que sus amigos de la derechusma dicen que el perro es un dictador y lo repite como el puto subnormal que es.
4 K 53
salteado3 #132
#29 Ahora va a haber un cortocircuito de cuñados comprando Teslas.
0 K 11
k3ym4n #49
este tipo deberia estar mirando raices desde abajo
3 K 27
alamajar #5
Ahí si tiene cosquillas?
1 K 26
akae #55
Solo lo ha hecho para poder usar el meme de "dirty Sanchez". El emoji de la caca no es casualidad.
2 K 26
borteixo #46
Lo de dirty sanchez me hizo bastante gracia la verdad
2 K 25
sieteymedio #57
#46 Cuando descubras los chistes de mariquitas y gangosos te vas a emocionar.
0 K 10
borteixo #122
#57 todavía no he llegado a ese nivel, de momento estoy en ese y en el de ver tu cara.
0 K 10
xyzzy #45
Irrelevante, sobre todo viniendo de un pederasta degenerado asesino.
2 K 25
salteado3 #133
#45 ¿A quién ha matado? Si exageramos le das argumentos.
1 K 18
Verdaderofalso #35
Dan ganas de votar a Perro solo por esto xD
1 K 23
IkkiFenix #41
Le dijo la sartén al cazo.
1 K 22
Jacusse #47
Malo de película.
1 K 22
Malaguita #43
Esto le encanta a Pedro Sánchez. Lo que más votos le reporta es erigirse como un líder internacional contra los fascistas.
Las políticas de izquierdas, ya tal.
1 K 20
Priorat #94
Y esto...  media
1 K 18
CharlesBrowson #40
a ver si hay huevos e ir chapando todo lo de meta, empresas usanas, y no va a ser postureo de...hoyga elon vente a Españita a dar explicaciones y como logicamente se lo pasaran por el forro, todo siga igual pero con mas interacciones en X mentando a la madre de todos. :popcorn:
1 K 17
sieteymedio #51
Que bien lo tienes que estar haciendo para que este zurullo te insulte.
1 K 17
Nyarlathotep #73
Manda cojones que, siendo rojo, me toque aplaudir a uno del PSOE...
1 K 17
pitercio #52
Este es uno de los tecnócratas tiranofascistas que pretenden dirigir el mundo y poseer el sistema solar. Se merece un gran "paso de tu culo, payaso", aunque se lo diga el Perro Sanse.
0 K 15
fpove #42
Con lo mal que me cae Pedro Sanchez, pero ostia es que le dicen estas cosas y te gana enteros como presidente.
1 K 14
ViejoInsultaAChemTrail #71
Ladran, luego cabalgamos.
1 K 14
GerardoSinMana #44
Los asesores son muy grandes los de Sánchez, sacan la bolsa de ideas y salen con esto. Y encima un tonto que pasaba por ahí pica y con pasta.
1 K 13
moco36 #32
Un drogata metiendose con perro?
1 K 13
sieteymedio #59
#32 Un drogata nazi y posiblemente pederasta.
1 K 14
danip3 #78
#32 El hijoputa anunció que quiere prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, lo hizo ante un nutrido grupo de personas con turbante que muy atentos tomaban apuntes.
6 K -2
hipernes #61
Payaso pederasta, vete a cagar
1 K 12
chemari #53
10.000 votos más pa el perro!
0 K 10
radiolasmatas #88
estais malinterpretando el tuit, lo dice con admiración y envidia, no es una crítica
0 K 9
luckyy #28
Cada vez mas gilipollas el tardado beste
0 K 8
Format_C #18
Muchos canales se van a ir a la verga
0 K 7
Kikoncito #79
Vamos Perro, que se joda el papanatas este.
0 K 7
Barriales #54
Cabalga Perro!!!
0 K 6
Razorworks #60
¿Que pasa pederasta? ¿Te has enfadado por lo de no dejar usar las redes sociales de mierda a menores de 16? ¿Ya no vas a poder lavar cerebros vírgenes tan fácilmente?

Pues revienta so capullo. Ojalá prohibiesen tu red social de mierda (bueno, y tambien FB/IG/TT/etc) a todo el mundo. Que ya está bien de tanta facilidad que estáis teniendo los fascistas para hacer propaganda...
0 K 6
jaimedominguez #83
Enido culebrón más potente. Me encanta que se metan todos los asquerosos con Sánchez, no le voté pero hay que reconocer que está tocando donde tiene que tocar.

Pero... Por qué no hace lo mismo con las fake news, burdas, que vienen de nuestra televisión nacional?
0 K 6
asircac #91
Váyase a Marte…
0 K 6
Juanjolo #67
Ahora se da cuenta Musk.... Llevamos aquí sufriendo sus chantajes y mentiras 8 años
8 K -4
Nyarlathotep #76
#67 Pero eso es solo porque vuestro Farinhas no quiere ser presidente xD.
3 K 27
Kikoncito #82
#76 Ayer Matute respondiéndole "Esta usted en esta comisión porque quiere, igual que no es presidente porque no quiere, así que nos hace un favor y siga sin querer"

jajajajaja
2 K 24
Kantinero #81
#67 Y cuéntanos, en que te ha perjudicado directamente?
3 K 14
Juanjolo #104
#81 te parece poco los chantajes, las mentiras o insultos dirigidos desde el propio gobierno a la población?

- Cuando hubo manifestaciones por el covid lo llamaron al revolución de los fachas
- Cuando los tractores se manifestaron lo llamaron pijos con tractor
- A Amancio Ortega varias

Mentiras no pongo porque vamos no acabaría. Me acuerdo de carmen calvo cuando justificó esto y la pongo por el humor que desprende

youtu.be/ScxZyMEJ82g?si=b1ZCBzedQ0xf2Po6

Y chantajes, a los youtubers…  media   » ver todo el comentario
5 K 18
danip3 #70
Los jóvenes españoles están secuestrados por un hijoputa al que votan sus abuelas. La primera generación de abuelos dispuestos a llevar a sus nietos a la guerra por una miserable pensión.
4 K -9
Jakeukalane #39
#36 un puto 2026 enero opinando lcon su mierda ultraderechista
5 K 40
Mediorco #69
#39 No respondas a los que quieren casito. Mejor dejarlos solos para que escuchen su eco.
0 K 10
Jakeukalane #198
#69 na, es información para el resto. Reporte, negativos y bloqueo.
0 K 12
Peter086 #84
#39 Me parto el chipirón con estos supuestos "liberales ultra-demócratas" porque, de gobernar quienes ellos aplauden, les iban a cortar un taco de derechos... ahora, entonces se callarían, cerrarían sus cuentas y esperarían que nadie se acuerde de lo que decían en el curro.
2 K 26
Kantinero #100
#39 Es lo bueno de los hijos de puta. son muy previsibles
2 K 29
menéame