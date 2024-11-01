·
231
meneos
328
clics
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein
Los nuevos documentos del caso Epstein reabren el foco sobre el lobby internacional impulsado por Aznar y sus conexiones con la derecha transatlántica
|
etiquetas
:
asociaciones
,
politica
,
epstein
100
131
1
K
340
actualidad
26 comentarios
actualidad
#1
smilo
Cuando piensas que el hijo de puta este no te puede dar más asco, siempre aparece algo nuevo
22
K
193
#9
El_pofesional
#1
¿Por qué ibas a pensar que el hijo de puta este no puede dar más asco? Espabila.
3
K
44
#16
Supercinexin
*
#1
Como decía un amigo mío de juventud, legionario, para aclararnos y no pensar equivocadamente en camisetas de Negu Gorriak y pelos rapados por los lados con rastas en el cogote: "Y luego les ponen bombas, y se preguntan por qué, JAJAJAJA, hijos de puta".
Pues eso. Lo que mi amigo legionario dijo. Sin más.
0
K
18
#23
Nebuchanezzar
#1
Yo es que se lo que es la derecha criminal y sus cómplices, a mi no me sorprende nada, de ellos, repito, NADA, porque se muy bien lo que son
0
K
7
#3
Herumel
Aznar es uno de los mayores traidores a la patria, solo hay que verle promocionar a potencias extranjeras por encima de su propio país. O su familia.
17
K
148
#4
bioibon
*
Este ser es uno de los individuos mas abyectos que ha defecado la humanidad en muchos siglos. Un aspirante a Hitler pero sin la capacidad mental suficiente. Un aspirante a Franco, pero con aún menor carisma. Un aspirante a Mussolini, pero aún mas pirado. Vamos, un patético y miserable caso de quiero y no puedo.
14
K
133
#26
EvilPreacher
#4
Muchas veces, en ambientes así, ponen a un mediocre al frente, para evitar un enfrentamiento violento entre los barones mejor posicionados, como un candidato de compromiso. Pero el mediocre en el poder no lo sabe y se cree su propia fantaseada grandeza.
0
K
10
#5
Jack29
*
Me alegro que vayan saliendo pruebas, porque lo de que Vox y PP están financiados por esta sarta de sionazis ni cotizaba.
Ahora hay que preguntarse, que intereses defienden, pues, estos "patriotas"? Los de España?
6
K
70
#6
pitercio
Aznar es un comisionista del tráfico de armas, básicamente.
3
K
57
#18
Nouser
#6
Siempre pensé que este tipejo nos metió en la guerra de Irak por un afán de protagonismo. Pero poco a poco se va viendo que estaba comprado y vendió el país entero a precio de saldo.
3
K
35
#21
el_Tupac
*
#6
es lo que tienen en común Aznar, Trump, Bolsonaro, Aguirre, Ayuso, Feijoo y un larguísimo etcétera. Para ellos
la política no es un fin, es un medio que sirve a sus negocios personales
.
Y luego están los tontos de baba que creen que dar poder a este tipo de gente les va a beneficiar de algún modo.
0
K
11
#10
capitansevilla
Copio esto que he visto en otra noticia sobre Feijoó, pero que es totalmente aplicable al infraser este:
Rata inmunda
Animal rastrero
Escoria de la vida
Adefesio mal hecho
Infrahumano
Espectro del infierno
Maldita sabandija
Cuánto daño has hecho
3
K
44
#19
Supercinexin
#10
youtu.be/VuyvT9inAf8?si=pcHK_C9UrJDOV6A1
0
K
18
#2
Anfiarao
Ahora se pasan por aquí los que criticaban y comparaban a el plural con okdiario y similares panfletadas de la derecha
4
K
39
#11
Tensk
#2
Buenas ¿querías algo?
0
K
11
#22
pushakk
*
#2
Me cuelgo de ti, era para:
#_11
lo dice en su comentario, quería que te pasaras por aquí, y eso has hecho.
0
K
6
#15
Nitanmal
Friends of Genocide - pedos welcome
2
K
30
#12
Rogue
Y duerme sin necesitar Orfidal ni nada, oye!
Menuda vida de engaños, delitos y tejemanejes que se trae la rata esta.
1
K
26
#7
alfre2
“El que pueda dar cringe, que lo haga”
1
K
19
#24
Nebuchanezzar
Tranquilos, joder, TRANQUILOS, no ha sido nadie de izquierdas, no pasa nada, espero que se cancelen todas las horas de noticias y periódicos al respecto, porque repito, no es de izquierdas, circulen y vuelvan a su quehaceres
1
K
17
#13
autonomator
*
Ley de equilibrio de la mierda de fondo:
1.La mierda en la trastienda del sistema es directamente proporcional a la impunidad de los artífices de esa mierda.
2. Premisa de estabilidad Bruns. La magnitud de toda esa mierda sistemica mantiene el equilibrio y la jerarquía de las elites en el propio sistema.
0
K
15
#20
omega7767
y este escremento es de lo mejorcito que ha habido en el PP
0
K
11
#25
casicasi
Es un personaje verdaderamente siniestro y malvado.
0
K
10
#14
luckyy
Con estos HDP, se entiende mejor lo de las armas de destrucción masiva
0
K
8
#8
kumo
Los del Plural ya no saben como no hablar de ZP y sus chanchullos, hasta han tenido que rescatar al Ansar.
8
K
-69
#17
Nouser
#8
Aznar se rescata solo apareciendo en los archivos de Epstein.
2
K
24
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
