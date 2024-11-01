edición general
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein

Los nuevos documentos del caso Epstein reabren el foco sobre el lobby internacional impulsado por Aznar y sus conexiones con la derecha transatlántica

26 comentarios
Comentarios destacados:        
smilo #1 smilo
Cuando piensas que el hijo de puta este no te puede dar más asco, siempre aparece algo nuevo
22 K 193
El_pofesional #9 El_pofesional
#1 ¿Por qué ibas a pensar que el hijo de puta este no puede dar más asco? Espabila.
3 K 44
Supercinexin #16 Supercinexin *
#1 Como decía un amigo mío de juventud, legionario, para aclararnos y no pensar equivocadamente en camisetas de Negu Gorriak y pelos rapados por los lados con rastas en el cogote: "Y luego les ponen bombas, y se preguntan por qué, JAJAJAJA, hijos de puta".

Pues eso. Lo que mi amigo legionario dijo. Sin más.
0 K 18
#23 Nebuchanezzar
#1 Yo es que se lo que es la derecha criminal y sus cómplices, a mi no me sorprende nada, de ellos, repito, NADA, porque se muy bien lo que son
0 K 7
Herumel #3 Herumel
Aznar es uno de los mayores traidores a la patria, solo hay que verle promocionar a potencias extranjeras por encima de su propio país. O su familia.
17 K 148
bioibon #4 bioibon *
Este ser es uno de los individuos mas abyectos que ha defecado la humanidad en muchos siglos. Un aspirante a Hitler pero sin la capacidad mental suficiente. Un aspirante a Franco, pero con aún menor carisma. Un aspirante a Mussolini, pero aún mas pirado. Vamos, un patético y miserable caso de quiero y no puedo.
14 K 133
EvilPreacher #26 EvilPreacher
#4 Muchas veces, en ambientes así, ponen a un mediocre al frente, para evitar un enfrentamiento violento entre los barones mejor posicionados, como un candidato de compromiso. Pero el mediocre en el poder no lo sabe y se cree su propia fantaseada grandeza.
0 K 10
Jack29 #5 Jack29 *
Me alegro que vayan saliendo pruebas, porque lo de que Vox y PP están financiados por esta sarta de sionazis ni cotizaba.
Ahora hay que preguntarse, que intereses defienden, pues, estos "patriotas"? Los de España?
6 K 70
pitercio #6 pitercio
Aznar es un comisionista del tráfico de armas, básicamente.
3 K 57
#18 Nouser
#6 Siempre pensé que este tipejo nos metió en la guerra de Irak por un afán de protagonismo. Pero poco a poco se va viendo que estaba comprado y vendió el país entero a precio de saldo.
3 K 35
el_Tupac #21 el_Tupac *
#6 es lo que tienen en común Aznar, Trump, Bolsonaro, Aguirre, Ayuso, Feijoo y un larguísimo etcétera. Para ellos la política no es un fin, es un medio que sirve a sus negocios personales.

Y luego están los tontos de baba que creen que dar poder a este tipo de gente les va a beneficiar de algún modo.
0 K 11
capitansevilla #10 capitansevilla
Copio esto que he visto en otra noticia sobre Feijoó, pero que es totalmente aplicable al infraser este:
Rata inmunda
Animal rastrero
Escoria de la vida
Adefesio mal hecho
Infrahumano
Espectro del infierno
Maldita sabandija
Cuánto daño has hecho
3 K 44
Anfiarao #2 Anfiarao
Ahora se pasan por aquí los que criticaban y comparaban a el plural con okdiario y similares panfletadas de la derecha
4 K 39
#11 Tensk
#2 Buenas ¿querías algo?
0 K 11
#22 pushakk *
#2 Me cuelgo de ti, era para:

#_11 lo dice en su comentario, quería que te pasaras por aquí, y eso has hecho.
0 K 6
Nitanmal #15 Nitanmal
Friends of Genocide - pedos welcome
2 K 30
Rogue #12 Rogue
Y duerme sin necesitar Orfidal ni nada, oye!
Menuda vida de engaños, delitos y tejemanejes que se trae la rata esta.
1 K 26
alfre2 #7 alfre2
“El que pueda dar cringe, que lo haga”
1 K 19
#24 Nebuchanezzar
Tranquilos, joder, TRANQUILOS, no ha sido nadie de izquierdas, no pasa nada, espero que se cancelen todas las horas de noticias y periódicos al respecto, porque repito, no es de izquierdas, circulen y vuelvan a su quehaceres
1 K 17
autonomator #13 autonomator *
Ley de equilibrio de la mierda de fondo:
1.La mierda en la trastienda del sistema es directamente proporcional a la impunidad de los artífices de esa mierda.
2. Premisa de estabilidad Bruns. La magnitud de toda esa mierda sistemica mantiene el equilibrio y la jerarquía de las elites en el propio sistema.  media
0 K 15
#20 omega7767
y este escremento es de lo mejorcito que ha habido en el PP :wall:
0 K 11
#25 casicasi
Es un personaje verdaderamente siniestro y malvado.
0 K 10
#14 luckyy
Con estos HDP, se entiende mejor lo de las armas de destrucción masiva
0 K 8
kumo #8 kumo
Los del Plural ya no saben como no hablar de ZP y sus chanchullos, hasta han tenido que rescatar al Ansar.
8 K -69
#17 Nouser
#8 Aznar se rescata solo apareciendo en los archivos de Epstein.
2 K 24

