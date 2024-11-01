edición general
Feijóo defiende la gestión de Mazón el día de la dana y compara su comida en el Ventorro con la hospitalización de Illa en el accidente de Rodalies

Feijóo defiende la gestión de Mazón el día de la dana y compara su comida en el Ventorro con la hospitalización de Illa en el accidente de Rodalies

lberto Núñez Feijóo insiste en defender al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y su gestión del día de dana, cuando permaneció en el reservado de un restaurante durante horas mientras morían decenas de personas ahogadas.

sotillo #1 sotillo
Rata inmunda
Animal rastrero
Escoria de la vida
Adefesio mal hecho
Infrahumano
Espectro del infierno
Maldita sabandija
Cuánto daño has hecho
#5 c0hkka
#1 No se merece ser honrado con la Gran Paquita.
sotillo #7 sotillo
#5 Pero es que solo nos queda el poco humor que no terminan de destruir
hdblue #2 hdblue
Un día piensas que no se puede ser peor persona, y luego llega estos malnacidos del PP y te demuestran que estás tremendamente equivocado.
#4 konde1313
Y este "señor" va a ser el nuevo presidente del Gobierno... con el apoyo de Vox. :palm:

Sólo espero que si alguien la tiene que palmar sean todos votantes suyos.
#3 Albarkas
Igualito, Alberto. Igualito.
Está claro que habla por encima de sus posibilidades.
#6 albx
No es lo mismo estar odido que estar odiendo
