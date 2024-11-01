Feijóo defiende la gestión de Mazón el día de la dana y compara su comida en el Ventorro con la hospitalización de Illa en el accidente de Rodalies

lberto Núñez Feijóo insiste en defender al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y su gestión del día de dana, cuando permaneció en el reservado de un restaurante durante horas mientras morían decenas de personas ahogadas.
| etiquetas: feijóo , defiende , gestión , mazón , dana , illa
Animal rastrero
Escoria de la vida
Adefesio mal hecho
Infrahumano
Espectro del infierno
Maldita sabandija
Cuánto daño has hecho
Sólo espero que si alguien la tiene que palmar sean todos votantes suyos.
Está claro que habla por encima de sus posibilidades.