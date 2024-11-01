edición general
Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"

"Por cierto, Sánchez no fue al funeral de Huelva, que se lo ha afeado muchísimo todo el mundo, pero también le han afeado a usted que hiciera un funeral en la Catedral de la Almudena el mismo día que se hacia el funeral de Huelva donde iban los Reyes", ha señalado Ana Rosa Quintana. Precisamente esto es lo que ha hecho que Isabel Díaz Ayuso se revolviera en su asiento, pues probablemente no se esperaba que una periodista afín le lanzara esa recriminación y, mucho menos, que la equiparara con el presidente del Gobierno.

#1 concentrado
"¿Acaso tengo yo la culpa de las cosas que hago?", concluyó diciendo :troll:
5
#10 pelagito
#1 ¿Acaso tengo yo la culpa de las cosas que hace MAR?
0
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que Ana Rosa haga eso a IDA es como si al Real Madrid le pitan penalty en contra con 10 minutos cumplidos del tiempo de partido yendo empatados. xD xD xD
3
bacilo #3 bacilo
…ha brotado la dirigente popular.
Esta vive en un brote psicótico permanente.
3
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Me imagino la conversación de después:
- ¡Pero tú qué has dicho, tía! ¿Se te va la olla o qué?
- Buffff no sé, es que me ha dao un no sé qué... tía, perdona, ¿eh?
- Llamo a MAR, te vas a cagar.
3
ErMijita #6 ErMijita
Mira que Ayuso produce vergüenza ajena, pero los que la votan ya pasa a otro nivel...
2
Meritorio #11 Meritorio
#6 "porque Madrid representa a España entera"

Pues no sé qué decirte. A mí muchos de los que la votan me dan más bien pena porque me temo que no hacen un análisis político racional y se dejan enredar por su bilis. Pero auténtica vergüenza ajena, de la buena, solo Ayuso.
0
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Los medios de derecha están empezando a ver que Ayuso puede ser un problema para el crecimiento de VOX, empieza la campaña contra ella.
0
Gotsel #5 Gotsel
#4 tú fli-pas.
3
sat #13 sat
Pensé que era El Mundo Today...
0
senador #9 senador
Claro, claro, Isa; los dolientes no tienen otra cosa que hacer que contraprogramarte... Das un poquito de asco.
0
Ankor #14 Ankor
A veces teatro tiene que seguir con nuevas ideas, la siguiente entrevista volvera a ser una extensa lamida de ojete.
0
#7 Nasser
Dos corruptas en apuros. Nuevo episodio{roll}
0
#12 vertedero_de_rojos
Lo dijo entre lamida y lamida al ano de ayudó
0

