Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"

"Por cierto, Sánchez no fue al funeral de Huelva, que se lo ha afeado muchísimo todo el mundo, pero también le han afeado a usted que hiciera un funeral en la Catedral de la Almudena el mismo día que se hacia el funeral de Huelva donde iban los Reyes", ha señalado Ana Rosa Quintana. Precisamente esto es lo que ha hecho que Isabel Díaz Ayuso se revolviera en su asiento, pues probablemente no se esperaba que una periodista afín le lanzara esa recriminación y, mucho menos, que la equiparara con el presidente del Gobierno.
Esta vive en un brote psicótico permanente.
- ¡Pero tú qué has dicho, tía! ¿Se te va la olla o qué?
- Buffff no sé, es que me ha dao un no sé qué... tía, perdona, ¿eh?
- Llamo a MAR, te vas a cagar.
Pues no sé qué decirte. A mí muchos de los que la votan me dan más bien pena porque me temo que no hacen un análisis político racional y se dejan enredar por su bilis. Pero auténtica vergüenza ajena, de la buena, solo Ayuso.