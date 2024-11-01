Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

El decreto sobre vivienda de protección pública del 10 de diciembre de 2024 aprobado por el Consell elevó de 46.800 a 54.600 el límite de renta para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían algunos requisitos; el decreto elevaba también en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado