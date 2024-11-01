Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

El decreto sobre vivienda de protección pública del 10 de diciembre de 2024 aprobado por el Consell elevó de 46.800 a 54.600 el límite de renta para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían algunos requisitos; el decreto elevaba también en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado
| etiquetas: vivienda , mazon , comunidad valenciana , alicante
Te puede parecer un precio normal para una vivienda en ubicaciones privilegiadas, pero la vivienda social es escasa: en mi opinión, es mejor construir a 1.500€/m2 más lejos del centro, y ofertar el doble de viviendas, que meter VPO en la playa de San Juan, una de las zonas más tensionadas de toda Alicante.
Con la cantidad de personas que hay en Valencia muy por debajo de esa cantidad da pena ver que no sean capaces de votar por partidos alternativos