Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

El decreto sobre vivienda de protección pública del 10 de diciembre de 2024 aprobado por el Consell elevó de 46.800 a 54.600 el límite de renta para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían algunos requisitos; el decreto elevaba también en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado

vivienda , mazon , comunidad valenciana , alicante
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Siempre trabajando para matarnos, dejarnos sin casa... normal los lazos de la derecha española, valenciana con la elite satanica de pederastas comeniños
antesdarle #2 antesdarle
#1 totalmente que miran por los suyos, pero 66.000 de renta en el nucleo familiar no es que seas mucha elite tampoco
Wintermutius #3 Wintermutius
#2 66.000 no te hace vulnerable para comprar una vivienda. Y 2.400 €/m2, no me parece que sea un precio justo para una VPO.

Te puede parecer un precio normal para una vivienda en ubicaciones privilegiadas, pero la vivienda social es escasa: en mi opinión, es mejor construir a 1.500€/m2 más lejos del centro, y ofertar el doble de viviendas, que meter VPO en la playa de San Juan, una de las zonas más tensionadas de toda Alicante.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#2 el salario mas repetido es el SMI y son viviendas de proteccion oficial, es para familias que cobran 4 SMI
#7 Suleiman
Y pensar que hayan curreles que les voten... Es para alucinar.
#5 solojavi
¡VPO a 48600 ya era una barbaridad y lo suben!
Con la cantidad de personas que hay en Valencia muy por debajo de esa cantidad da pena ver que no sean capaces de votar por partidos alternativos :palm:
#4 Raskin
Con toda la pasta que ha trincado se podía haber arreglado la piñada.
