Te dicen que te van a dar tu merecido, no sabes hasta dónde pueden llegar": el odio ultra busca silenciar a quienes lo combaten

La violencia contra periodistas, cómicos, analistas y politólogos de izquierdas ha ido en aumento en los últimos meses. Héctor de Miguel y su programa 'Hora Veintipico' han sido las últimas víctimas. "Las campañas de desgaste son la única forma que tienen de silenciarnos", denuncia Ana Pardo de Vera. "El miedo que tengo yo lo tienen mis amigas y lo tiene también mi madre", confiesa Sarah Santaolalla. "Las amenazas eran bestiales, tenía miedo de miedo salir a la calle", indica Elena Reinés.
| etiquetas: nazis , amenazas , humoristas
Uno no acaba de saber si son gente que por su capacidad de comprensión debería tener asignado un tutor legal, o hijos de puta que saben que con sus mentiras pueden dar salida a su odio y a la violencia que utilizan a falta de otras formas de expresarse.
"Este mes también le tocó sufrir -una vez más- las atrocidades de Vito Quiles a la periodista Ana Pardo de Vera. El agitador ultra .."
Qué atrocidades? hacerle preguntas incómodas? uy que miedo.
Agitador ultra
Planfleto tu!!!
Peor que los moritos buscando bronca por las noches...