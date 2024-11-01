Te dicen que te van a dar tu merecido, no sabes hasta dónde pueden llegar": el odio ultra busca silenciar a quienes lo combaten

La violencia contra periodistas, cómicos, analistas y politólogos de izquierdas ha ido en aumento en los últimos meses. Héctor de Miguel y su programa 'Hora Veintipico' han sido las últimas víctimas. "Las campañas de desgaste son la única forma que tienen de silenciarnos", denuncia Ana Pardo de Vera. "El miedo que tengo yo lo tienen mis amigas y lo tiene también mi madre", confiesa Sarah Santaolalla. "Las amenazas eran bestiales, tenía miedo de miedo salir a la calle", indica Elena Reinés.