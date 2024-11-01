edición general
Te dicen que te van a dar tu merecido, no sabes hasta dónde pueden llegar": el odio ultra busca silenciar a quienes lo combaten

Te dicen que te van a dar tu merecido, no sabes hasta dónde pueden llegar": el odio ultra busca silenciar a quienes lo combaten

La violencia contra periodistas, cómicos, analistas y politólogos de izquierdas ha ido en aumento en los últimos meses. Héctor de Miguel y su programa 'Hora Veintipico' han sido las últimas víctimas. "Las campañas de desgaste son la única forma que tienen de silenciarnos", denuncia Ana Pardo de Vera. "El miedo que tengo yo lo tienen mis amigas y lo tiene también mi madre", confiesa Sarah Santaolalla. "Las amenazas eran bestiales, tenía miedo de miedo salir a la calle", indica Elena Reinés.

D303 #1 D303
Esos tipejos siempre funcionan así. Tienen una cultura democrática al nivel de una cucaracha y por eso amenazan, agreden y se jactan de ello.
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Y luego sus huestes piden "libertad" en internet. Libertad para amenazar de muerte a los que no son fachas, esa es toda la libertad que entienden.
japal #8 japal
#4 Los jueces, en su gran mayoría, sabemos de que lado están, no?
#9 Toponotomalasuerte
#1 y las instituciones los alientan.
#2 Suleiman
Misma táctica que Trump en EEUU. Callar al que piensa diferente.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Héctor de Miguel denunció en su comunicado que lo acusaron de faltarle al respecto "a las víctimas de los accidentes ferroviarios" por un sketch en el que precisamente parodiaba el amarillismo del programa En boca de todos

Uno no acaba de saber si son gente que por su capacidad de comprensión debería tener asignado un tutor legal, o hijos de puta que saben que con sus mentiras pueden dar salida a su odio y a la violencia que utilizan a falta de otras formas de expresarse.
M.Rajoy. #5 M.Rajoy.
#3 Creo que lo funaban también por cantar con Marina Lobo la canción de la "la madrugada del 20 de enero saliendo del tren...." de la oreja de Van Gogh en plan de cachondeo un día o dos después del accidente, no solo por lo de Nacho Abad.
#11 Toponotomalasuerte
#3 es la B. Ni lo dudes. La razón y la lógica nunca fue su fuerte.
M.Rajoy. #6 M.Rajoy. *
Anda que también vaya nivel el articulo:
"Este mes también le tocó sufrir -una vez más- las atrocidades de Vito Quiles a la periodista Ana Pardo de Vera. El agitador ultra .."

Qué atrocidades? hacerle preguntas incómodas? uy que miedo.
Agitador ultra


Planfleto tu!!!
#12 Toponotomalasuerte
#6 ya te digo, llamar agitador ultra a la puta basura fascista tiene cojones.
#7 pirat *
Si hay algo que supone una creciente amenaza real a la seguridad ciudadana, eso es la agresiva ultraderecha violenta.
Peor que los moritos buscando bronca por las noches...
