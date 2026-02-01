·
220
meneos
1011
clics
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
Se trata de Belén Navarro Cañete, edil en el Ayuntamiento de Vallanca, localidad próxima a Teruel, donde se ha producido el incidente.
|
etiquetas
:
belén navarro cañete
,
concejala
,
vallanca
,
insultos
,
pp
,
pedro sánchez
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ratoncolorao
*
Decimos del VOX, pero está el PP como para dar lecciones de nada. Menudo partido de ratas, joder. Y lo fuerte es que la petarda creyera que no la iban a identificar.
33
K
367
#4
MellamoMulo
#2
son cosas mias o está tía repetía una y otra vez que era una trabajadora? Que trabajaba "X" horas y nosequé más, vendiendo el relato de que era una ciudadana preocupada más?
Aún así, su performace está hecha, y el público objetivo al que se dirigía ya le ha comprado el discurso
17
K
225
#14
luspagnolu
#4
Y, probablemente, en algunos medios de comunicación se olviden, casualmente, de que es concejal del PP. Era solo una ciudadana más, preocupada por la deriva de la política actual.
5
K
72
#20
soberao
#4
#14
Como los nazis, que no son más que
ciudadanos preocupados por la inmigración,
gente de bien, gente santa, lo que se llama el "nazi santo"
m.youtube.com/watch?v=P5nkAQ_IEqU
0
K
17
#15
BurraPeideira_
*
Para
#_3
que me tiene bloqueado.
Iba a decir que esta señora está en el escalafón más bajo de la organización criminal, pero justo apareciste tú.
#4
Es como los que se ponen en menéame nombres y apellidos inventados. Creen que eso legitima su discurso de alguna manera.
1
K
21
#32
MellamoMulo
#15
te refieres a los nicks? Espero que no
0
K
10
#27
oghaio
#4
¿te refieres a la que persiguió a Rufián hace poco? La verdad es que se parecen bastante…
0
K
20
#33
MellamoMulo
#27
esa misma. Confundí las performaces
0
K
10
#36
MellamoMulo
#31
tranquil@ corazón. No he venido a echar mierda sobre alguien que fue a expresar sus nobles ideas y opiniones en un mitin. De hecho ya había contestado en
#27
que me he confundido de performance. Me refería a la señorita que también quiso expresar sus ideas con educación a Rufián.
No sé a qué Menéame te refieres con esa última frase, pero venir con la escopeta cargada no ayuda a volver a esos maravillosos años
0
K
10
#37
MellamoMulo
#34
go to
#36
0
K
10
#28
Supercinexin
#4
El público objetivo ya se ha enterado de que es una PePetuda, con lo cual su función circense sólo ha gustado a quienes ya tenían el carnet del PP antes de la performance. Total de votos sumados al PP: cero punto cero.
0
K
19
#31
J_moreno
#4
Una pedanía de 128 habitantes, lugares que no cobra ni el alcalde.
Esta mujer no cobra como edil. Seguramente tenga su trabajo y el PP por razones que desconozco y, casi seguro, no comparto se mete en el PP como concejala.
Pero tú vienes aquí a echar mierda con que es una performance sin pararte a mirar la asignación de sueldos de los ediles de dicho municipio... Y mira que se pueden decir cosas contra el PP, pero como mentir vale...
Qué Menéame se nos quedó hace ya unos añitos
1
K
16
#34
escuadron
*
#4
Vallanca tiene 128 habitantes, saca conclusiones.
Ser concejal de un publo así es una carga más, lo mas probable es que no esté remunerada por ello.
0
K
10
#39
IMU
#2
Abascal también era del PP...
0
K
6
#1
luckyy
Una jodida tarada!!!
24
K
239
#6
bioibon
*
#1
Que va... Esta lo que quiere es medrar en el PP. A ver si puede acabar como diputada, o argo asín.
13
K
137
#25
wictor69
#6
no te quepa duda de que ha ganado un par de puntos a ojos del narco y la loca
1
K
26
#35
Bonzaitrax
#1
No, esta aspira a ser chupapollas oficial de Azcón o Frijolito.
0
K
10
#5
DDJ
*
Un buen ejemplo de lo que el PP entiende por la democracia de este país, una afiliada del partido va a un mitín de un partido rival con la intención de reventar el acto
No me extrañaría que en los medios untados señalen como antidemocráticos a los que la han expulsado
17
K
169
#11
obmultimedia
#5
En los medios solo van a decir que era una persona en el publico.
2
K
41
#40
IMU
#11
calificarla cómo persona ya es un poco dudoso
0
K
6
#12
tremolantepenacho
Vallanca está en el rincón de Ademuz, provincia de Valencia por lo que esta señora ni siquiera puede votar en las elecciones de Aragón pero no ha dudado en irse allí a insultar al Perro y hacer el ridículo.
2
K
29
#10
Ludovicio
Joder, en la miniatura parecía Ozzy Osbourne y no estaba entendiendo nada.
2
K
28
#17
Jotage51
#10
Ozzy era más guapo y no estaba tan loco como esta.
1
K
21
#24
Ludovicio
#17
Eso ya va en gustos
1
K
21
#18
Bourée
#10
Esta por la mañana canta más que Ozzy en sus mejores tiempos...
1
K
25
#19
marcotolo
a todos estos personajes se les ve la inteligencia reflejada en la cara
2
K
22
#9
nemesisreptante
Es curioso como todo el mundo odia a Pedro Sanchez pero en cuanto rascas…
1
K
19
#22
barcelonauta
No se podía saber. Paren las rotativas!
1
K
18
#23
Golan_Trevize
#22
¡Yo pensaba que era del PSOE! Palabrita del niño Jesús.
0
K
11
#30
makinavaja
Eso es lo que la derecha entiende por respeto a los demás....
0
K
12
#38
armadilloamarillo
*
Pero qué les cuesta contratar a alguien de Desokupa para que haga el papelón? eso les pasa por querer ahorrar cuatro duros.
La derecha de este país se hundirá por cutre.
0
K
10
#13
Estoeslaostia
Ya no se puede insultar sin que te expulsen de los sitios.
A esto le llaman libertad?
1
K
10
#16
NoMeVeas
*
No es caridad, es obligarte a beneficiarte. El sistema público es cien mil veces mas eficiente y mas humano, el privado es directamente ser estafado y muerte.
Y si hace falta, se te obliga a ello, sois demasiado tontos como para saber lo que es mejor para ustedes, eso es algo que ha quedado claro en el último año con el efecto Trump.
0
K
9
#7
poxemita
Yo veo a una persona anónima como la que fue a protestar al congreso.
1
K
9
#29
tommyx
La cara es el espejo del alma
0
K
8
#21
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Posiblemente llegue a presidenta de la comunidad de Madrid
0
K
7
#8
Andreham
Ah pos.
De esto no aparecen los que suelen señalar los ciudadanos anónimos.
Como dicen por arriba, en unos años la tenemos en Madrid pulsando un botón y con suerte no equivocándose.
0
K
7
#42
AntonioWarrior
Siempre entre los 67.515 aprox. de concejales que hay en España puede haber alguno delincuente o que no sea el lápiz más afilado de su zurrón o estuche. Lo que sí es conveniente estudiar o criticar es la respuesta que su propio partido suele dar. Y a las conclusiones y resultados son bastante políticas y a veces curiosas.
0
K
6
#3
YSiguesLeyendo
*
»
ver comentario
43
K
-286
#26
tetepepe
#3
"¿La PSOE?"
Aprende a escribir anda.
3
K
27
#41
Gintoki
#3
Traedle una buambulancia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
42
comentarios)
