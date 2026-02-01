edición general
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe. Esteso ya tuvo problemas respiratorios hace cinco años y ya estuvo entonces ingresado en La Fe. El actor ingresó hace un par de días en el hospital.

Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Si nació el 14 de enero de 1945, entonces ha fallecido con 81 años.

No estaría de más que los redactores de "farodevigo" (y no son los únicos) aprendiesen al menos las "cuatro reglas" que se imparten en primero de primaria.
elsnons #1 elsnons
Cogñac la Parra el que lo bebe la agarra. DEP en paz Fernando .
Pacman #5 Pacman
#4 quita, bisho!
Pacman #2 Pacman
Y ahora quien nos chupará un pezón :-(
Sandman #4 Sandman
#2 Ignatius.
