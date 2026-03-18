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Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal

Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal

La deriva autoritaria de Trump en su segundo mandato sitúa al país al nivel de Hungría o Turquía, según la clasificación de un instituto sueco

| etiquetas: eeuu , autoritario , democrático , democracia liberal , liberal , trump
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7 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"El faro de el mundo libre" que defienden los que aspiran a convertir este país en la misma mierda.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno *
¿Pero esto está bien? Que dicen que la dictadura del Perrosanxe no es tal :-O :-O

 media
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#4 uvi
#2 Es IA Powered, un bulo... :troll:

La mejor prueba de que no es una dictadura es precisamente que se pueda acusar de dictadura sin sufrir consecuencias.
Esto con Franco no pasaba.
2 K 47
themarquesito #6 themarquesito
EE.UU ahora mismo es un estado autoritario. A ver qué ocurre con y tras las midterms
1 K 40
Ze7eN #7 Ze7eN
#6 ¿Crees que se van a llevar a cabo?
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Así que ahora se han dado cuenta ... cuanto lo que hacían era discriminar negros o mexicanos no pasaba nada, todo correcto.
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#3 daniMate
Narco estado terrorista?m
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