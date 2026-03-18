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Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
La deriva autoritaria de Trump en su segundo mandato sitúa al país al nivel de Hungría o Turquía, según la clasificación de un instituto sueco
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#1
MiguelDeUnamano
"El faro de el mundo libre" que defienden los que aspiran a convertir este país en la misma mierda.
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#2
angelitoMagno
*
¿Pero esto está bien? Que dicen que la dictadura del Perrosanxe no es tal
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#4
uvi
#2
Es IA Powered, un bulo...
La mejor prueba de que no es una dictadura es precisamente que se pueda acusar de dictadura sin sufrir consecuencias.
Esto con Franco no pasaba.
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#6
themarquesito
EE.UU ahora mismo es un estado autoritario. A ver qué ocurre con y tras las
midterms
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#7
Ze7eN
#6
¿Crees que se van a llevar a cabo?
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#5
HeilHynkel
Así que ahora se han dado cuenta ... cuanto lo que hacían era discriminar negros o mexicanos no pasaba nada, todo correcto.
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#3
daniMate
Narco estado terrorista?m
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La mejor prueba de que no es una dictadura es precisamente que se pueda acusar de dictadura sin sufrir consecuencias.
Esto con Franco no pasaba.